Jonathan Was y Rosh Hashaná

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

En primer lugar, la alegría de estar con la familia, a los abuelos cuando los tenía a todos, tíos, hermanos, ni que hablar padres. En los últimos años se agregaron primos y sobrinas. Ver a la familia paterna y a la materna (que no veo mucho), y a algún invitado especial que cada tanto viene.

Por otro lado, la expectativa de ver la mesa brillante, los manteles, cubiertos, platería, tan característico de Rosh Hashaná. Mi abuela Nelly era experta, y un poco se perdió la tradición, pero bueno. También los vestidos, y ni que hablar la comida. Repito la palabra expectativa, ya que realmente la espero siempre desde muchos días atrás.

Y por último y no menos importante, la parte religiosa. Siempre trato de informarme en los días previos lo más que puedo, para así decir unas palabras alusivas, ya que a me suelen pedir que lo haga.

¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar RoshHashana, cuál sería?

A esta altura, Uruguay. Y si no Israel, también en familia. Islandia completa el podio (tengo fascinación por este país).

¿A quién invitarías a tu mesa de RoshHashana?

A nadie en especial, mientras sea en familia y entre seres queridos, para mí está bien. Es lo ideal para mí.

¿Quién te gustaría que te invitara?

Ídem 3., pero sin el “A” del principio.

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

Yo soy ashkenazí, así que sería pollo con arroz (o papas), guefilte fish, sopa con knéidalaj (la única vez en el año que tomo, junto con Péssaj), jalá agulá, manzana con miel, un buen vino y una torta de postre (de chocoloate y dulce de leche, ¡mejor!)

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

El recuerdo del año pasado para mí fue casi de normalidad, ya que dentro de la pandemia en Uruguay al menos, se estaba en un momento casi normal. Hice dos noches, una por familia. Así que la respuesta sería: igual que cualquier otro año.

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo? Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc

Las raíces familiares, amigos veteranos que tengo y que se reúnen en El Expreso cada tardecita, las fiestas judías. Los recuerdos de la Integral y la conexión con Israel, donde nací y viví los primeros ocho años. Mi abuela Nelly, la última que va quedando. Una mezcla de todo esto, pero las raíces en primer lugar.

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío?

Me gusta que me pregunten y me gusta más explicar. Me ha pasado mucho, pero en otros contextos, como en el trabajo y con los porteros de los edificios, que saben que tengo paciencia y les respondo con bastante detalle. Al trabajo, por caso, solía llevar mazana con miel y matzot.

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles?

No soy muy de las redes. Entro a semanariohebreojai con frecuencia.