Naty Rosenkranz y Rosh Hashana

Soy Naty Rosenkranz. Diseñadora de interiores. Curiosa y proactiva. Esposa. Madre. Hija. Amante del buencomer. Emprendedora. Ariana. Dragón de fuego.

Un día paseando por Buenos Aires, asombrándome, mirando y tocando todo, descubrí una línea de vinilos decorativos que además de prácticos y económicos eran modernos y coloridos, lo que permitía embellecer hasta el más simple de los ambientes. Y así decidí venderlos en Uruguay bajo el nombre de Vinilocos. Con los años, me puse a trabajar en mi propia línea de vinilos, además de dedicarme al diseño de interiores y al marketing digital. Actualmente también trabajo en B’naiB’rith en Gestión de Proyectos, además de haber trabajado en el CCIU y en el Hogar Israelita.

¿Qué significa para vos la llegada del Año Nuevo Judío?

Me emociona, me toca el alma. Me moviliza. Hago como una evaluación mental entre el año anterior y el que se viene, pienso en qué cambió, en qué no cambió, en nuevos desafíos. Esto desde lo sentimental. Familiarmente es todo un preparativo en torno a la comida y que por favor no falte nada y si sobra mucho, mejor!

¿Si pudieras elegir cualquier país para pasar Rosh Hashana, cuál sería?

Uruguay, mi hogar, donde pasé toda la vida, menos cuando fui a Majón.

¿A quién invitarías a tu mesa de Rosh Hashana?

A aquella personas que no tienen familia ni con quien pasar, de hecho lo hago. Para mí no existe que un judío no pase con alguien una festividad. Invitaría a mis amigos que no son de la colectividad.

¿Quién te gustaría que te invitara? Alguien que me sorprenda.

¿Qué comida no puede faltar en una mesa de Rosh Hashana?

La jalá de mi Baba Golde, gefiltefish (que este año no lo hacemos porque el olor que queda en la casa bue….) y el vino casero receta de mi Baba Golde también. La manzana con miel y buenos postres!

¿Qué recuerdo te quedó del año pasado que pasamos en pandemia y cómo vislumbras este año?

No tengo un buen recuerdo, no fui ni a la sinagoga y me hizo falta. Este año lo vislumbro con mejor luz que el año pasado.

¿Cuál es tu conexión más fuerte con el judaísmo?

Por ej. Israel, la comida, las fiestas, etc Las tradiciones sobretodo. Trabajar en B’naiB’rith, en el edificio de la NCI, me hace vivir el judaísmo todos los días y me gusta mucho. Mi marido, mi familia. Vivimos el judaísmo.

¿Sos team Fauda o team Shtisel? Team Shtisel! Quiero más!

¿Te gusta que la gente que no es de la colectividad te pregunte por costumbres judías cuando miran series israelíes o de contenido judío? Si, me encanta. Busco poder explicar lo que esté a mi alcance.

¿Seguís en las redes cuentas de contenido judío? ¿Cuáles? Sigo a semanariohebreojai off course, a las comunidades, a Stam que es nuevito, cuentas de comida y tradiciones… de todo. Soy muy curiosa con todo.