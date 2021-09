Cholent Festival trae la cultura judía a Hungría a través de la comida, la música y las tradiciones

(12 de septiembre de 2021 / JNS) Miles de personas participaron en el Sexto 'Festival Cholent' húngaro (“Sólet” en húngaro) en el teatro al aire libre Újbuda en Budapest antes del inicio de las Altas Fiestas, organizado por la organización Asociación Chabad Lubavitch de Comunidades Judías Húngaras (EMIH).



Tanto judíos como no judíos se reunieron para el festival del 29 de agosto, que se celebró por primera vez en 2015 y desde entonces ha regresado después de una pausa el verano pasado debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus.





Cholent es un guiso de carne cocido a fuego lento que se cuece a fuego lento durante la noche, a menudo hecho por judíos observantes de acuerdo con las leyes que prohíben cocinar en sábado. Se sirve tradicionalmente para el almuerzo de Shabat y contiene huevos enteros en su cáscara, carne, frijoles, papas, cebada y especias.



“Nos encanta esta comida”, dijo la asistente del festival y residente de Budapest Lili Erdos, quien llevó a su familia al evento. Erdos, cuyo padre de familia húngaro era judío, no se identifica como tal, pero "le encanta aprender y está interesado en las tradiciones judías".



Anna Harmath y Balazs Haragh, cada uno de 25, también asistieron al festival porque "les encanta la comida". Hace dos años, Harmath, una entonces estudiante de horticultura en una universidad cercana, asistió con sus padres para probar el plato y regresó este año para llevar a su novio a probar el abundante guiso.



Haragh, quien estudia derecho en una universidad local, señaló que el plato tiene un sabor húngaro. Hasta que llegó por primera vez a Budapest a los 19 años, le dijo a JNS que nunca había visto a una persona judía; Recientemente, ha aprendido más sobre el "interesante pasado judío" de Hungría.



El verano pasado, la pareja visitó la antigua sinagoga judía de Mád. “Fue maravilloso”, dijo Haragh. "Aprendimos que antes de la Segunda Guerra Mundial, había una enorme comunidad judía en Hungría".



"Ojalá supiera más sobre la cultura judía", dijo Harmath a JNS. “En mi [entorno actual], hay algunos judíos y aprendo de ellos. Me parece triste que no los conozca lo suficiente y que aquí en Hungría y Europa no haya muchos judíos. Ojalá hubiera más ”, dijo.



Aunque la ciudad de Haragh en el campo húngaro tiene una antigua sinagoga y un cementerio judío, dijo que fue abandonada "y a nadie le importa ... Desapareció como el pueblo judío en Hungría, lamentablemente".



Según un censo de 1941, Hungría tenía una población judía de 825.000, menos del 6 por ciento de la población total. Casi dos tercios —hasta 568.000— perecieron durante los años de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la mayoría en el último año de la guerra, una de las últimas grandes poblaciones judías europeas en ser detenidas por los alemanes nazis.



Entre diciembre de 1944 y finales de enero de 1945, el fascista Partido Arrow Cross instalado en Hungría en ese momento tomó hasta 20.000 judíos del gueto de Budapest, les disparó a lo largo de las orillas del Danubio y arrojó sus cuerpos al río. Un monumento llamado "Zapatos en la orilla del Danubio" rinde homenaje a las víctimas.



"Una excelente manera de construir un puente"



El emisario de Jabad-Lubavitch, Eliezer Nogradi, quien invitó a los asistentes al festival judíos a envolver tefilín, estimó que entre el 30 y el 40 por ciento de los participantes del festival eran judíos. Los no judíos entre la multitud, sin embargo, han mostrado "respeto e interés", relató. Los judíos, le dijo a JNS, todavía tienen "cuidado de ser judíos afuera, algunos incluso tienen miedo de decirle a sus hijos ... tienen miedo después del Holocausto y el comunismo".



Sin embargo, Nogradi instó: “Siéntete orgulloso de tu judaísmo y sé valiente. Está mejorando y lo estamos reconstruyendo como antes de la guerra ".



Este era precisamente el mensaje que el jefe de EMIH, el rabino Shlomó Köves, deseaba que expresara el festival. "Debido al festival cholent, hemos hecho que los judíos se sientan como en casa y más seguros", dijo a JNS. "Hace veinte años, 'judío' era una palabra que se decía en voz baja y en casa".





“Zapatos en la orilla del Danubio”, un monumento erigido el 16 de abril de 2005 en Budapest, recuerda hasta 20.000 judíos que fueron baleados y arrojados al río por miembros del Partido Arrow Cross que gobernó Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Foto de Eliana Rudee.

Con este fin, la comunidad también ha realizado una campaña de vallas publicitarias en Budapest que declara: "Es bueno ser judío", y Köves ha visto "un gran cambio en el público en los últimos 20 años, cuando no podríamos haber hecho tal un festival."



El festival cholent, continuó, "da a los judíos la fuerza y ​​la oportunidad de conectarse" en un espacio donde es más fácil "dar el primer paso" en la comunidad judía sin sobresalir, todo mientras "suaviza la conexión con los más grandes [no- La sociedad judía: una excelente manera de construir un puente ".



Y si bien Köves sostuvo que la pandemia ha afectado el financiamiento y las actividades de la organización, el festival cholent fue una forma auspiciosa de "dar la bienvenida a la gente a la comunidad y crear conexión y conciencia antes de las Altas Fiestas".



Al mediodía, se vendieron más de la mitad de las 6.000 porciones de cholent kosher. El festival ofreció cientos de libras y varias variedades: vegano, húngaro, israelí, tunecino. El festival también contó con presentaciones en vivo del rapero jasídico Nissim Black, un estadounidense que hizo aliá, y del cantante y compositor inglés Alex Clare, quien también vive en Israel.



Como uno de los aspectos más destacados del festival cultural, también se completó el nuevo rollo de la Torá para la sinagoga de la calle Bocskai. Cientos de personas acompañaron la Torá temprano en la noche a la sinagoga cercana, que fue inaugurada oficialmente. La última vez que tanta gente se reunió allí, dicen los lugareños, fue quizás hace solo 85 años cuando se inauguró la sinagoga.



En la sinagoga, Köves enfatizó que es alentador que, como mostró el evento, "podamos vivir libres y orgullosos como judíos también en otros distritos de Budapest".



El Dr. Imre Laszlo, alcalde del distrito 11 de Budapest, que incluye el teatro al aire libre y la sinagoga de Újbuda, agregó: "No hay historia húngara sin tradiciones judías".