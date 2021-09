Uruguay no va a Durban IV

En New York se confirmó la noticia que el gobierno del Presidente Luis Lacalle Pou no va a estar presente en la conferencia de Durban IV. Uruguay es el primero de los países latinoamericanos que dijeron no al festival de antisemitismo que implica esta conferencia. Ojalá más países latinoamericanos y de otras latitudes se sumen a Uruguay.

Desde aquí, un profundo agradecimiento al Presidente de los uruguayos Luis Lacalle Pou. Es lamentable que una Conferencia que debería tener un fin tan noble como la lucha contra el racismo haya sido secuestrada para ser una plataforma de antisemitismo.

In 2001, 2 countries pulled out of Durban I.

In 2009, 10 countries pulled out of Durban II.

In 2011, 14 countries pulled out of Durban III.

In 2021, 20 countries—so far—pulled out of Durban IV.



Urge more countries to take a stand against antisemitism:

