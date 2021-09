Hagai Levi y su versión de Escenas de un matrimonio

Nacido y afincado en Israel, Hagai Levi no sólo creó la original BeTipul (y luego su versión norteamericana, y global, In Treatment) sino que también es el autor de The Affair, ese genial drama amoroso sobre una infidelidad.

The Affair es peculiar porque la historia es contada por cada personaje y sus dos primeras temporadas son una delicia.

Hagai Levi le puso un touch judío a “Escenas de la vida conyugal” de Ingmar Bergman: El personaje de Jonathan es un ex modern ortodox que la conoce cuando ella se acerca para preguntarle sobre la obra "Enemigos" de Bashevis Singer. En un momento, ella dice que se enamoró de él por sus valores y su propósito en la vida.

Como en toda serie "actual", lo políticamente correcto está oresente. Se habla de "pronombres" y una joven universitaria les hace una entrevista para hablar sobre el equilibrio en un matrimonio en el que la mujer gana más que el hombre. Me rechina el que moleste que sea una familia heterosexual y que los protagonistas no tengan género fluído. Es la historia de una hombre y una mujer con una hija que batallan en un matrimonio en el que la rutina y la falta de deseo hace estragos. Es una historia como tantas. Lo que la hace interesante es que es una remake de la espectacular película de Bergman.

Yo vi la obra de teatro protagonizaba por Darín y la disfruté muchísimo, pero me pareció light, y en esta serie siento mucho cliché. Por ahora van dos capítulos, de todas formas vale la pena ver dos actores maravillosos como Oscar Isaac y Jessica Chastain, que se mandaron flor de actuación en la alfombra roja del festival de Venecia.

No era un hecho que Levi se convertiría en guionista y director. Creció como ortodoxo en Israel, no lejos de Modi'in en el Kibbutz Sha'alvim, que describe como el "kibutz más religioso del país". Asistió a una ieshivá, estudiando Talmud la mitad del día y estudios seculares la otra mitad. Su introducción al cine llegó cuando era adolescente, cuando se desempeñó como censor de películas que se exhibían en el kibutz, editando películas para escenas subidas de tono y lenguaje prosaico.

Antes de su servicio militar obligatorio, estudió psicología en la Universidad de Bar-Ilan. Fue en el ejército donde dejó la religión, un proceso que duró años. Después del ejército asistió a la escuela de cine en la Universidad de Tel Aviv..

"Hagai fue definitivamente un pionero en lo que respecta a la exportación de televisión israelí", dijo Avi Nir, director ejecutivo del grupo de medios israelí Keshet Broadcasting. Levi era el director de drama de Keshet cuando hizo "BeTipul", que además de llegar a la televisión estadounidense se ha adaptado en 20 países.

"Creo que Hagai llamó la atención sobre la sensibilidad única de la narración que existe dentro de Israel", agregó Nir. “Él personifica al autor, el creador que no es, podría decirse, tan industrial como otros creadores, algunos creadores estadounidenses, que están muy en sintonía con los ratings. Crea desde un lugar diferente.

“Por un lado, es muy consciente de la plataforma, el espectador y la necesidad de comunicarse. Y, por otro lado, es muy, muy leal a sus personajes. Su psicología. Esto es muy exclusivo de Hagai. Es un creador muy reflexivo, sensible y astuto ".

Tiene mucho en común con Jonathan, el personaje de profesor de filosofía interpretado por Isaac. El personaje también es un antiguo judío ortodoxo, que es una de las mayores diferencias con el original de Bergman. Levi se refirió a “muchos de los detalles de Jonathan: ex-religioso, los años difíciles después de dejar la religión. Las páginas de la mañana que lee Jonathan, las tomé de mis propios diarios, más o menos. Y he pasado por el divorcio. Sé el precio que pagan los niños. Tenía mucho material que aportar ".

En esas páginas matutinas, Jonathan habla de su ansiedad, de su tendencia a perderse en sí mismo. Levi ha dicho en entrevistas que luchó con ataques de pánico después de dejar la religión, que fue una de las razones por las que se interesó en la terapia: la práctica y el tema. Los temas de la intimidad plantean el concepto de havruta, el enfoque rabínico de dos personas para aprender el Talmud, en el que los estudiantes analizan, debaten e interpretan juntos en asociación.

“Es una teoría muy interesante. Porque de alguna manera necesito responder la pregunta, ¿por qué estoy tan obsesionado con los diálogos con dos personas hablando? ” él dijo.

“La mayoría de la gente piensa que en una ieshivá tienes una conferencia, pero la mayor parte del tiempo estás solo, aprendiendo junto con alguien que es tu compañero. Juntos están teniendo este diálogo, tratando de entender algo sobre la Guemará, el Talmud, pero también sobre el mundo. Sobre todo. Lo estoy pensando ahora que puedes sentirte muy solo en esos temas. Encontrar a alguien con quien dialogar es ... es un milagro ".

Levi, pensativo, agrega: “Tienes razón en la importancia del diálogo en mi vida. Y la importancia de ser entendido ”.

En "Escenas de un matrimonio", Mira (Chastain) deja a Jonathan por un personaje israelí, un joven tecnológico confiado que es el contraste del judío estadounidense y anteriormente religioso de Jonathan. Lo interpreté como un juego de la mitología de dos arquetipos judíos de larga data: el viejo judío: estudioso, diaspórico, intelectual e inhibido; y el judío nuevo, el macho israelí, con mucha autoestima y físicamente fuerte.

“Sabes, siempre me preguntan sobre ser un creador israelí. Y siempre digo que me siento mucho más judío que israelí. Es la parte más dominante de mi identidad. Cuando estoy en el extranjero, siempre voy a la sinagoga. Y sí, prefiero totalmente al judío viejo al judío nuevo. El nuevo judío es ignorante o seguro de sí mismo sin ninguna razón. O está en algún lugar de las colinas de Cisjordania. Así que estoy realmente orgulloso de ser un judío viejo, con todo el bagaje que conlleva ".

Isaac y Chastain interpretan a Jonathan y Mira, por fuera una pareja perfecta en el área de Boston. Es profesor en el departamento de filosofía de Tufts. Ella es una especie de pez gordo de la tecnología. Tienen una hija adorable y una casa destartalada con muchas posibilidadedes, si toman la decisión de renovarla.

Mira, la casa es una metáfora de la vida, o al menos del matrimonio, porque Jonathan y Mira están acosados ​​por inseguridades como individuos y como pareja y sus vidas están a punto de ser destrozadas por complejos sexuales, disparidades profesionales, egos y sentimientos de inferioridad y por vestigios de conexiones con la religión, el individualismo y el capitalismo contemporáneo. Al igual que los personajes interpretados por Liv Ullmann y Erland Josephson en el original, son blancos, heteronormativos y burgueses hasta el extremo (o muchos). Y, en instantáneas extendidas durante varios años, todo se derrumbará.

