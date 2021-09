Victor Braun nos habla del Síndrome de Jerusalem

¿De dónde surge tu amor por el cine? Como era en tu juventud la posibilidad de dedicarse de manera profesional cine?

Mi amor al cine comenzó muy temprano. Mi tío me llevaba al cine todos los domingos, en esa época pasaban 3 peliculas, una de terror, una de vaqueros y la ultima una media hot inconveniente para menores de 14 años. yo tenía 10 pero igual entendía las películas Esperaba toda la semana al domingo. Ibamos al Cine Sol de Mayo, en mi adolescencia conocí el cine de arte , después de ver por décima vez Blow up de Antonioni decidí que quería hacer cine cuando creciera.

No veía posibilidades de dedicarme al cine en Rosario, tenía que radicarme en Buenos Aires o vivir en otro país, en mi juventud reinaba la dictadura no había muchas posibilidades de hacer cine. No había escuela de cine en Rosario, comencé a estudiar economía con la esperanza que pueda estudiar en el futuro cine.

En Brasil, cual fue tu vivencia en relación al cine? ¿Estuviste vinculado a ese ambiente?

En Brasil me compre cámaras de cine super 8 y filmaba todo lo que se movía, en una fábrica que trabaje conocí a una empleada que quería ser cantante, en esa época apareció MTV, así que le propuse hacer un clip con la banda que tocaba, el clip lo pasaron en MTV y luego me llamaron de otras bandas para hacer video clips. Esto fue una linda experiencia, conocí muchas bandas under, el cine estaba açimn lejos de mi en esa época

En Brasil hay mucha gente creativa y el cine de los 80 surgieron películas con fondo social y con aires de cambio, tuve la suerte de ver mucho cine en cineclubes, también estudié en la escuela de cine.

¿Cual fue tu primera película? ¿Cómo llegaste a ella?

Mi primera película se llama La Herencia en un thriller es la primera película filmada en Israel en castellano, mi socio Enzo Goren consiguió todo para la producción, ahí comenzó la intifada y tuvimos que postergar las filmaciones y la llegada del actor principal Harry Geithner, había atentados terroristas casi todas las semanas. Al año, las cosas estaban más calmadas y vino Harry a las filmaciones, filmamos en Jerusalem y en Tel Aviv. Fue difícil con los actores porque ellos no me conocían no tenía experiencia y eso los asustaba, a pesar de los inconvenientes, la película ganó premios en USA y la pasaron en canal 2, el canal más importante en Israel.

Me decis que tuviste apoyo estatal en Israel, cómo se llega a eso

Mi socio Enzo Goren, movió cielo y tierra para que se realice esta película , el país estaba parad,o no había turistas, vio potencial en traerlo al actor Harry Geithner porque era famoso en México, cuando fuera a México y Estados Unidos le cuente a su público, conseguimos apoyo del ministerio de turismo, nos dieron pasajes hotel, estadía, entrevistas en radio y TV-

¿Es muy dificil entrar al mundo audiovisual para un inmigrante latinoamericano?

Si lo que se dice derecho de piso, cada película generalmente el productor trabajan con sus técnicos / amigos, es difícil entrar aparte uno lucha con el idioma todo el tiempo. Por eso decidí hacer mi propia producción y no esperar sentado fondos estatales.

¿Qué significó para vos "El síndrome de Jerusalem"?

El Síndrome es un misterio, que es muy difícil de entender, hay que entrar en los campos de la mística para buscar soluciones y definiciones es una caja de pandora, nadie quiere abrirla en ISRAEL. Es un fenómeno que solo ocurre en Jerusalen y en una ciudad de Italia. La gente de Jerusalén convive con este fenómeno, yo aprendí mucho de mística, con esta película. Yo creo que son energías negativas que mueven a esta gente a vivir este fenómeno tan peculiar.

El síndrome de Jerusalén es una enfermedad psíquica que afecta a un turista o un habitante de Jerusalén. La enfermedad tiene el carácter de una psicosis y se exterioriza con signos de delirios: el afectado se identifica completamente con un personaje de la historia sagrada del Antiguo o del Nuevo Testamento y actúa como tal.

¿Cómo fue tu vínculo en Venezuela con el líder evangélico?

Mi vinculo con el líder evangelista Jaime Puertas comenzó por un amigo en común, yo estaba planeando la película Síndrome y él me dio varios tips muy valiosos. El Dr. Jaime Puertas ama a Israel y ayuda a los judíos en todo lo que él y su congregación y con los peregrinos ,le proyecte la película, a los fieles les gusto y me convidaron 3 veces a participar de sus giras para promover la película por toda Venezuela

Contame tu experiencia en Merón. Ahi surge la idea de hacer una película sobre el Rab Shimon BAr Yochay

En Merón en Lag Baomer se festeja la ilula del Rab Shimon Bar Yochay / o sea el dia que el murió y subió al cielo rodeado de fuego. Fui con unos amigos religiosos, fui a hacer mis peticiones ese día es muy especial porque el alma del Rab baja a escuchar y conceder las peticiones de los fieles.

Hay bailes y clima de alegría. Es una noche muy especial más de 3000000 personas vienen de todo el mundo a vivir ese clima de alegría de este gran justo. Yo prendo velas y al final de las oraciones escucho una voz que me dice. por qué no haces una película sobre mí. Me quedé helado sabía que era el rab Shimon que me hablaba, tuve una sensación de paz que no sé explicar, veía una luz y auras en toda la gente a mi alrededor. Estaba pasando una época confusa y sentí que tenía que hacer una peli sobre él..

¿ En que consiste la plataforma Headstart?

HEADSTART es una plataforma para conseguir financiamiento. Para gente con proyectos sea para diferentes objetivos proyectos sociales humanitarios, documentales , libros etc.

https://headstart.co.il/project/65207?lang