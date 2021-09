CEO de empresa de salud israelí representa a Israel en una feria de emprendedoras en Dubai

Por David Brummer Fuente: No Camels.com

En solo unas pocas semanas, el CEO y cofundador de Well-Beat, Ravit Ram Bar-Dea, volará a Dubai para representar a Israel en el Concurso de Emprendimiento de Mujeres TiE, el segundo concurso anual donde las fundadoras y emprendedoras de todo el mundo pueden participar notado y recibir apoyo de mentores e inversores.

Bar-Dea ganó el único concurso local de mujeres emprendedoras en agosto, que se celebró en Israel por primera vez. Se dirigirá a Dubai el próximo mes para representar a Israel frente a otras 35 mujeres emprendedoras de todo el mundo.

“No pensamos que íbamos a participar”, dice Bar-Dea con franqueza a NoCamels, “Estábamos demasiado ocupados desarrollando nuestra plataforma y cerrando al menos tres contratos comerciales con socios estadounidenses. Sin embargo, nuestra directora de marketing [Karen Shemesh] presentó una solicitud y ganamos ".

TiE Women es una de las redes más grandes del mundo, predominantemente en los Estados Unidos y la India, aunque ha comenzado a extenderse a más países, p. Ej. Nepal y la región MENA, así como Europa. Según su sitio web, su visión es acoger, involucrar y empoderar a las mujeres emprendedoras y brindarles oportunidades de aprendizaje, tutoría y asesoramiento, acceso a financiamiento, escalabilidad y comunidad.

El Concurso de Mujeres Emprendedoras de TiE culmina con una gran final en Dubái, donde los finalistas de los capítulos de TiE se reunirán durante la Expo 2020 en los Emiratos Árabes Unidos. Tienen la oportunidad de ganar hasta $ 100,000 y obtener el apoyo de expertos en sus campos.



Diez directoras ejecutivas participaron en la competencia local, entre ellas Yael Tamar, fundadora de la startup de blockchain de bienes raíces SolidBlock, la Dra. Jasmin Ravid, fundadora de la startup de proteínas vegetales Kinoko-Tech) y Hillary Orly Harel, fundadora de la startup médica de inteligencia artificial Serenus.AI), que quedaron finalistas y participarán en el programa acelerador global Tie Women's.



El ganador



Well-Beat, fundado en 2015, es un servicio basado en la nube integrado en los sistemas de salud como un producto de marca blanca. Combina tecnología de inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciencia del comportamiento para crear una solución de participación del paciente. Estas interacciones personalizadas están diseñadas para brindar a los equipos profesionales y a los pacientes opciones de atención y tratamiento mejoradas y continuas. Con la capacidad de adaptar la atención, los profesionales de la salud pueden asesorar mejor a los pacientes sobre el curso de tratamiento más adecuado.



“Hay una serie de interfaces de comunicación con las que podemos comunicarnos con los pacientes”, explica Bar-Dea. "Bots, SMS, video e interacciones cara a cara son posibles".



Bar-Dea utilizó su experiencia de más de 25 años en los negocios con un enfoque en psicología y marketing, además de trabajar con compañías farmacéuticas y de seguros para tratar de comprender por qué las personas toman las decisiones que toman y qué las desencadena, incluso si a veces va en contra de sus propios intereses.



“Empecé a comprender que no todos los pacientes escucharían a su médico. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático de Well-Beat se combinan para comprender la causa principal por la que una persona se comporta de manera "x" o "y". Si una persona tiene diabetes y no sigue la nueva dieta, al final del día puede perder una pierna o un pie. Intentamos descifrar qué palabras o desencadenantes deberíamos presionar para alentar a las personas a responder de manera más activa ".



TiE Israel

Noa Muzzafi, una experta en innovación israelí-asiática, que aboga por el espíritu empresarial femenino, es la directora del programa de TiE Israel. Para los Capítulos de TiE en Israel, el primero de los cuales se estableció en 2016 y el segundo solo en junio pasado, la oportunidad de representar al país junto a otras mujeres en el Medio Oriente y más allá es importante.





Para Muzzafi y todas las mujeres involucradas de forma gratuita en TiE Israel, incluido el gerente general Dr. Efrat Feniger, el actual presidente Anat Bernstein-Reich, quien originalmente trajo la organización a Israel en 2016, la empresaria Shiran Melamdovsky Somech y Ana Lipnik Levy , cofundadora y CMO global de The Founders, por nombrar solo algunas, apoyan increíblemente a las mujeres en las comunidades tecnológicas.





Muzzafi admite un pequeño retroceso al promover una competencia que era exclusivamente para mujeres, pero respondió que "las mujeres en la tecnología todavía necesitan esa ventaja competitiva". Había requisitos de solicitud específicos para el concurso, incluido que al menos la mitad de los miembros fundadores debían ser mujeres o que la empresa debía emplear a un cierto número de mujeres.



"Las mujeres apoyan a otras mujeres en esta industria, pero no hay muchas plataformas que solo estén orientadas a las mujeres, tienes que encontrar las parejas adecuadas", le dice a NoCamels.



Una talla no sirve para todos



Una de las innovaciones más poderosas de Well-Beat es el uso de 1400 clústeres o "segmentos" diferentes. Bar-Dea dice que “la empresa sabe cómo crear 10.000 intervenciones inteligentes. Una talla no sirve para todos y algunas personas necesitan más apoyo, o diferente, que otras ".



Utiliza omnicanal para afectar la sincronización precisa de los mensajes a los pacientes, lo que ayuda a elaborar el tipo de mensaje. “Algunas personas quieren escuchar las historias de éxito de otras personas y están motivadas por esa comparación”, continúa Bar-Dea. “Sin embargo, otras personas son datos, no impulsados ​​emocionalmente. Apoyamos a los proveedores con herramientas sencillas de instantáneas de lo que se debe y no se debe hacer cuando conversan con un paciente.



Well-Beat se asoció con el centro de innovación Accelerate, Redesign, Collaborate (ARC) con sede en el Sheba-Tel Hashomer Medical Center en Ramat Gan para ejecutar un programa piloto. En las etapas iniciales de su desarrollo, solo el 25 por ciento de los pacientes cumplieron con las condiciones de rehabilitación. “Al crear un sms y enviarlo en el momento adecuado junto con un telescript monitoreado continuamente, pudimos triplicar el nivel de cumplimiento a un 75 por ciento. Es un sistema que se puede ampliar muy rápidamente para hacer malabares con muchos pacientes ".



Well-Beat se asoció con el centro ARC de Sheba Medical Center para ejecutar una prueba piloto de su solución.

Si Bar-Dea tuviera un eslogan, probablemente sonaría algo así como "Tanto que hacer y tan poco tiempo". Sin embargo, a pesar de que no hay suficientes horas en el día, está emocionada por ir a los Emiratos Árabes Unidos. "Simplemente tenemos que estar allí", afirma con total naturalidad.



Ella también ve el valor innato de los Acuerdos de Abraham, razonando que “la paz es una de las cosas más importantes. Es la única forma en que podemos vivir una buena vida; Realmente no veo que tengamos otra opción ". De hecho, ella ve la competencia como un "gran problema". “Realmente deberíamos aprovechar esta oportunidad y hacerla lo más significativa posible. Es algo significativo que Israel y los Emiratos Árabes Unidos comenzaran aquí. Es una oportunidad para nosotros de mostrar la fortaleza de nuestra economía y la innovación y el conocimiento que tenemos en Israel. Realmente podemos demostrar que no somos solo un país que sabe pelear".



Muzzafi también ve las oportunidades que potencialmente podrían abundar para las empresas israelíes capaces de expandir sus horizontes más allá de un ecosistema algo limitado. “Hay tantas colaboraciones potencialmente emocionantes por descubrir”, se entusiasma. “Nuestros ganadores no compiten contra otros israelíes en Dubai, sino que estarán expuestos, en muchos casos por primera vez, a un espectro muy amplio. El nicho de hacer negocios o establecer conexiones con [mujeres emprendedoras] en los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Líbano, Jordania e incluso India es una oportunidad tremendamente emocionante ".