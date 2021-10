La autora Sally Rooney no permite que su tercer libro sea traducido al hebreo

Esto nos da un excelente motivo para no leerla. Yo pensaba comprar su tercer libro. Ella no quiere que se imprima en hebreo, mi deseo más profundo es que sus posibles lectores judíos no la lean.

Esta autora que pretende sumarse al boicot cultural a Israel, lo hace con su tercera novela, ya que sus dos primeras "Gente normal" y "Conversaciones entre amigos". Encuentro muy interesante que recién en su tercer libro recordó que no apoya a Israel. En sus anteriores libros, sus comentarios que tienen que ver con Israel, son por ejemplo, un comentario de asistir a una marcha pro Palestina. El ambiente universitario que describe en "Gente normal" es de jóvenes que veranean en una villa en Italia, que disfrutan de todas las ventajas del Primer Mundo y son la esencia de todo lo políticamente correcto. La chica conoce al chico porque su mamá limpia en su casa y ella tiene una madre poco amorosa, profesional y un hermano que la desprecia y su chico tiene una madre soltera generosa y siempre de buen humor, Ël es el centro de la escuela y ella una chica a la que le hacen bullying. La novela la encontré interesante por sus diálogos y por qué no cae en lugares comunes. A Rooney la llaman la Salinger de su generación. No olvidar que la autora se define como marxista.

La exitosa autora Sally Rooney no permitirá que su novela publicada recientemente, "Beautiful World, Where Are You?" se publicará en hebreo porque apoya un boicot cultural a Israel.

Al igual que los dos primeros libros del aclamado autor irlandés, "Beautiful World" explora la vida y el romance de los intelectuales y urbanos de la generación del milenio. Debutó en la parte superior de la lista de bestsellers del New York Times cuando se publicó en septiembre, tras una campaña publicitaria que siguió a la popular segunda novela de Rooney, "Gente normal", que también se adaptó a una serie de televisión emitida por BBC. La serie está muy buena, para quien disfruta de diálogos largos y de situaciones poco convencionales.

La editorial en hebreo de los dos primeros libros de Rooney, Modan Publishing House, le dijo a Haaretz el mes pasado que Rooney no permitirá que su nuevo libro se publique en hebreo porque apoya un boicot a Israel. El agente de Rooney confirmó la noticia a Haaretz.

Rooney, de 30 años, ha sido abierta sobre su oposición a Israel. En julio, poco después del conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, Rooney fue uno de los miles de artistas que firmaron una carta acusando a Israel de apartheid y pidiendo su aislamiento internacional. La carta pedía “el fin del apoyo brindado por las potencias globales a Israel y sus fuerzas armadas; especialmente en los Estados Unidos ”, y que los gobiernos“ corten las relaciones comerciales, económicas y culturales ”.

Los personajes de Rooney generalmente tienen una política de izquierda y sus libros invocan a Israel en ese contexto. En "Gente normal", los personajes principales asisten a una protesta contra Israel durante la Guerra de Gaza de 2014. Y en la novela debut de Rooney, "Conversaciones con amigos", un personaje llamado Bobbi habla de cómo las relaciones tienen que ver con el poder, pero la gente, en cambio, se centra en la "amabilidad". Luego dice: “Quiero decir que este es un tema en el discurso público. Terminamos preguntando si Israel es 'más agradable' que Palestina ".

Rooney no es el primer autor destacado que se niega a publicar un libro en hebreo. En 2012, Alice Walker, quien también apoya el movimiento para boicotear a Israel, no permitió que “El color púrpura” se tradujera al hebreo.

Irlanda tiene una historia de sentimiento pro-palestino, debido a lo que muchos ciudadanos irlandeses ven como un vínculo cultural con sus luchas contra los británicos. Este verano, el país aprobó una moción condenando la “anexión de facto” de tierras palestinas. En 2018, el ayuntamiento de Dublín aprobó resoluciones respaldando un boicot a Israel y pidiendo la expulsión del embajador israelí en Irlanda.

Irlanda, lugar muy interesante, por sus crisis económicas y su boom económico ha dado muchos escritores interesantes que he leído cuando Israel no estaba en agenda.. En este momento estoy leyendo a John Boyne, autor del "El niño del pijama a rayas". Ese autor no parece antisemita, sin embargo en el libro "Las furias invisibles del corazón", tiene un par de comentarios de comentarios antisemitas, lo que no quiere decir que el autor lo sea, considrando que es el autor del famoso libro de los dos niños, uno de un campo y el otro hijo de un nazi. Queda claro que el antisemitismo impera campante en Irlanda.