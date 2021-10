Libros de escritoras que leí en este 2021

Como lectora celebro el "Día de las escritoras" y hago un listado de las autoras mujeres que leí en este 2021. Lo hago como lectora. Soy ávida, impaciente, a pesar de leer de temas diversos, de mezclar la lectura de cuentos para inspirarme, en los últimos días he leído novelas porque las necesitaba. Eso de disfrutar a los personajes y sentir que forman parte de mi vida. Lo peor de finalizar un libro que amaste es que cuesta dejarlo ir, aunque no se devuelva, es como un abandono. Una de las cosas increíbles que me pasó ultimamente fue ir a Escaramuza a preguntar por un libro puntual de Guadalupe Nettel y que el vendedor recordara que yo pregunté por hace mucho tiempo.

Lo que no van a encontrar son ensayos, salvo "El fin del amor", pero yo leo ficción. Los que me gustaron más, los voy a poner en negrita, si hubo alguno que odié, lo aclaro. Desde esta página, mis felicitaciones a todas las escritoras mujeres publicadas y a las que no lo han sido aún.

1. Apples never fall Liane Moriarty,

2. Antártida de Clarire Keegan

3. Dispara, yo estoy muerto de Julia Navarro

4. A fuego lento, de Paula Hawkins

5. Cuentos reunidos de Grace Paley

6. De ninguna parte de Julia Navarro

7. El amor es una catástrofe natural de Betina Gónzalez, Amé, Amé, Amé

8. Textite de Orly Castel Bloom

9. Léxico familiar de Natalia Guinzburg

10. Dolly City de Orly Castel Bloom

11. Matate, amor de Ariana Harrcwiz

12. El fin del amor de Tamara Tenembaum

13. Todas nuestras maldiciones se cumplieron de Tamara Tenembuam

14. Las poseídas de Betina Gonzalez

15. Las primas de Aurora Venturini

16. The Liar de Ayelet Gundar-Goshen

17. Los abismos de Pilar Quintana

18. La mujer helada de Annie Ernaux

19. Ni puedo ni quiero de Lydia Davis

20. Waking lions de Ayelet Gundar-Goshen Amé, amé, amé.

21. Las malas de Camila Sosa Villalba

22. La perra de Pilar Quintana

23. Mi año de descanso y relajación de Otessa Moshfeh

24. Pura pasión de Annie Ernaux

25. La buena suerte de Rosa Montero

26. Cuentos Reunidos de Clarice Linspector

27. El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Țîbuleac