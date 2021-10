Yishai Jusidman, un pintor mexicano de proyección internacional

Yishai Jusidman nació en la Ciudad de México en 1963; actualmente vive y trabaja en Los Ángeles. Ha tenido una larga trayectoria, no sólo como artista, sino también como crítico y teórico del arte contemporáneo. Realizó estudios en la New York University, Nueva York, EU, New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture, Nueva York, EU, California Institute of the Arts, CA, EU y el Art Center College of Design, Pasadena, CA, EU. De 1973 a 1980 fue aprendíz de Carlos Orozco Romero.

Desde finales de los años ochenta, ha desarrollado series que abordan, problemas específicos a la práctica pictórica contemporánea por medio de múltiples recursos pictóricos basados en la historia de la pintura, incluyendo el retrato, el paisaje, la naturaleza muerta con el geometrismo, el gestualismo y el minimalismo. Jusidman no sólo se esmera en los aspectos técnico y temático de sus obras, sino también en las reflexiones teóricas que dan origen a unos y otras. El resultado es un planteamiento pictórico donde la percepción del espectador es parte integral de la obra, haciendo que la experiencia de observarlas sea no solo el descubrimiento de figuras, formas y texturas, sino también presencias que habitan la obra y que se revelan gradualmente.

Ha presentado exposiciones en importantes espacios como the Museum of Contemporary Art S.M.A.K. in Ghent, Belgium (2002); el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo MEIAC en Badajoz, España (2002), el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, MARCO, México (2003), el Museo Carrillo Gil,Ciudad de México, (1999) y el Otis College of Art and Design, (1996-98).

La obra de Jusidman se pueden encontrar en las colecciones más importantes del mundo, como el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, SMAK, Gante, Beligium, la Colección Jumex, Ciudad de México, y la Biblioteca Nacional de España, Madrid, España, MOCA Museum of Contemporary Art, Los Ángeles, CA, EU., MUCA Museo Universitario de Ciencias y Artes, Ciudad de México y Daros Latinamerica, Zurich, Suiza, entre otras.

Descrito por los críticos, el trabajo de Jusidman es provocativo; abunda en la naturaleza del arte mismo, e interroga al espectador envolviéndolo en el proceso artístico. Esta preocupación, a su vez junto con la reflexión sobre el trabajo artístico, sólo puede llegar a alguien que siempre ha estado comprometido con el proceso de la creación misma. Las escrituras arte-críticas de Jusidman han aparecido en primeras publicaciones contemporáneas del arte desde 1990. Fue un colaborador frecuente en las ediciones del arte a partir de 1990 a 1994; publicó una columna regular de arte contemporáneo en Reforma, diario de la Ciudad de México, a partir la 1995 a 2000; y arte-escena de México cubierto para Artforum internacional a partir de 1993 a 2001. Fue mentor de la pintura para un programa de la implantación en el centro atlántico para las artes (The Atlantic Center for the Arts, 2002).

Azul de Prusia



El 27 de agosto de 2016 inauguró la exposición individual Azul de Prusia en el MUAC, en la Ciudad de México, curada por Cuauhtémoc Medina y Virginia Roy. La muestra reúne pinturas basadas en fotografías de las cámaras de gas en distintos campos de concentración y exterminio nazi. Algunas de éstas son imágenes de época, tomadas al terminar la guerra; otras fueron tomadas cuando los campos fueron convertidos en monumentos y otras más son imágenes que turistas más recientes publican en el Internet; también se incluye una selección de los trapos con los que Jusidman limpiaba sus instrumentos de trabajo y obra realizada a partir de fotografías de su estudio.9​2​

El nombre de la exposición alude directamente a uno de los primeros pigmentos artificiales desarrollados por accidente en 1704, en Berlín, por el químico Heinrich Diesbach, incorporándose poco después a la pintura europea.

Históricamente, el azul de Prusia tiene distintas implicaciones para el pueblo alemán. Este color fue el seleccionado por el ejército pruso para sus uniformes en los siglos XVIII y XIX. Asimismo, durante el siglo XX, el color se vería relacionado con el Holocausto judío a través del Zyklon B o ácido cianhídrico o prúsico, pesticida que los nazis usaron en sus cámaras de exterminio; su composición química es muy cercana al azul de Prusia. “Uno de los principales debates acerca de la dimensión del genocidio ha girado en torno a la evidencia de residuos de azules en algunas instalaciones de campos de exterminio”, escribe el historiador y crítico de arte Cuauhtémoc Medina.

De manera deliberada, el artista ha restringido su paleta a tres tipos de materiales, cada uno de los cuales tiene cierta relación directa (no metafórica) con el genocidio: la pintura azul de Prusia; el polvo de piedra pómez elemento presente en el Zyklon B; y los tonos carne que hacen referencia implícita a los miles de hombres, mujeres y niños asesinados en los espacios representados en el lienzo.

El Holocausto y Azul de Prusia

Si bien el Holocausto ha servido de materia prima para ficciones literarias y cinematográficas, el tema ha sido poco explorado en la pintura de la post-guerra, esto debido a las posturas modernistas que privilegiaron durante décadas la “presencia” más que la representación de la realidad. Así, “cualquier intento serio” por representar “los horrores de Auschwitz sobre un lienzo habría terminado siendo artísticamente sospechoso, incluso patético o lamentable”, afirma Jusidman. ​

A pesar de la referencia directa al exterminio judío y a la aceptación de que toda expresión artística parte de una postura política, social e histórica, Jusidman califica a esta serie de pinturas como una declaración sobre el papel de la pintura en el arte contemporáneo. Otros pintores, dice Jusidman, han abordado el tema, como Luc Tuymans, pero con otras metas. “Sus pinturas son simplificadas, ambiguas intencionalmente para generar una sensación de que la representación falla en referir a la 'Solución final'. Si la representación falla en mi serie no es por falta de dedicación, o de esfuerzo en anclar la referencia de la manera más definitiva que puedo como pintor”.

Asimismo, comenta que "el problema de lidiar con este material desde el punto de vista del arte es que hay cierta propensión a utilizar estrategias para exagerar de modo que se pueda generar un sentimiento en el espectador; es lo que se llama expresionismo. Pero el exterminio no se puede exagerar porque ya es una exageración".

A pesar de la búsqueda de Jusidman por reflexionar también sobre la pintura en el siglo XXI, la prensa mexicana ha centrado su cobertura sobre Azul de Prusia en el tema del Holocausto.

Premios y reconocimientos

Jusidman ha obtenido los siguientes premios, reconocimientos y apoyos en México:

2000-2003 Sistema Nacional de Creadores

1997-1998 Beneficiario del Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca)

1994 Apoyo a proyectos culturales, cuarta edición, Fonca.

1992-1993 Beneficiario del Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca)