Los combatientes de Hadassah contra el COVID

El Dr. Marc Romain, médico en la Unidad de CTI Coronavirus en el Centro Médico Hadassah Ein Kerem de Jerusalem revisa a un paciente. Foto:Ariel Jerozolimski

Al visitar el departamento de Coronavirus del Centro Médico Hadassah en Jerusalem, observé a médicos, enfermeras y el resto del equipo. Son verdaderamente héroes. Y están muy cansados.

La enfermera Ilana Abitbol de la Unidad de Cuidados Intensivos de Coronavirus ayuda a un paciente conectado a ECMO, una máquina de oxigenación extracorpórea, en el Centro Médico Hadassah Ein Kerem en Jerusalem.

El Coronavirus aún está aquí.

Los números continúan bajando y a veces olvidamos que en el último año y medio, más de 8.000 israelíes han muerto de COVID-19.También ha habido fallecimientos en los últimos días.

Si un número tal de bajas hubiese sido cobrado por Hamas, Jihad Islámico o Hizbala, seguramente estaríamos en guerra. Indudablemente, estamos en guerra, pero una guerra en la que numerosos ciudadanos han decidido no responder al ataque. En realidad, peor aún: de hecho están ayudando al enemigo. Esta es una guerra que fácilmente podemos ganar vacunándonos, utilizando máscaras y manteniendo condiciones higiénicas, pero una parte importante de la población no se ha vacunado. Algunos tienen razón médicas que lo justifican, mientras que a muchos otros simplemente no les importa que ponen en peligro a sus seres queridos y la sociedad en general. La vasta mayoría de los pacientes en la unidad de Cuidados Intensivos en los hospitales de Israel son ciudadanos que han optado por no vacunarse.

Estamos acostumbrados a usar máscaras, pero aún así nos resultan incómodas. Pues imaginen a los médicos y enfermeras que las usan en turnos de 12 horas de trabajo.

Imagínenlos trabajando con protección facial que dificulta la visión.

Imagínenlos vestidos con ropa protectora especial durante largas horas.

Imagínenlos trabajando horas y horas con guantes.

Imagínenlos cuidando a sus pacientes durante horas sin poder ir al baño.

Imagínenlos trabajando sin interrumpir para tomar un café o un vaso de agua siquiera.

Imagínenlos lavando y bañando a los pacientes vestidos con todo ese equipo protector.

Imagínenlos cambiando pañales.

Imagínenlos resucitando a un paciente en estas condiciones.

Imagínenlos respirando aire contaminado.

Imagínenlos trabajando con el riesgo de contagiarse y llevar el virus a su hogar, a sus familias.

Pasé parte de un turno con el impresionante y sobresaliente equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos de Coronavirus en el Centro Médico Hadassah Ein Kerem de Jerusalem. Un turno que pasé con esta vestimenta y accesorios tan incómodos, equivalen a varios turnos comunes. Estos médicos, enfermeras y enfermeros, técnicos, ayudantes de enfermeras y limpiadores, están combatiendo a un enemigo invisible pero letal.

Tras su larga lucha, están realmente exhaustos y precisan apoyo,un apoyo que es realmente muy fácil dar: la vacuna.

Vayan a vacunarse.

La enfermera Ilana Abitbol ayuda a un paciente conectado a ECMO, una máquina de oxigenación extra corpórea en el CTI de Coronavirus del Centro Médico Hadassah Ein Kerem de Jerusalem

Los pacientes críticos conectados a ECMO requieren la asistencia de grandes equipos. En la foto: el equipo del CTI Coronavirus de Hadassah Ein Kerem tratando a un paciente. De izquierda a derecha: el Dr. Ron Edri, el enfermero Abed Shalabi, la enfermera Or Ezra y el técnico de ECMO Yuval Shtark. Foto: Ariel Jerozolimski

La enfermera Ilana Abitbol examina las pupilas de un paciente en el CTI de Coronavirus.

Enfermeros y médicos atendiendo a un paciente crítico en el CTI de Corona en Hadassah.

La enfermera Or Ezra atendiendo a un paciente en el CTI de Coronavirus de Hadassah Ein Kerem en Jerusalem.

La enfermera Tamar Drori revisa el nivel de saturación en la sangre de un paciente con Covid 19 en el departamento de Coronavirus en Hadassah Ein Kerem. Foto: Ariel Jerozolimski

El Dr. Marc Romain, médico en el CTI de Coronavirus en Hadassah Ein Kerem, vistiendo una prenda que brinda protección extra antes de tratar a un paciente con una bacteria resistente. Foto: Ariel Jerozolimski

Un hombre visitando a su padre en el Departamento de Corona en Hadassah Ein Kerem de Jerusalem. Foto: Ariel Jerozolimski

Una mujer visita a su esposo en el Departamento de Corona de Hadassah Ein Kerem. Foto: Ariel Jerozolimski

El Dr. Marc Romain (izquierda) y el Dr. Ron Edri (derecha) junto a la cama de un paciente con Covid 19 en el CTI de Coronavirus de Hadassah Ein Kerem. Foto: Ariel Jerozolimski