¿Hay un futuro para los judíos estadounidenses?

En este artículo, que tradujimos al español de Fathom Journal, se analizan las transformaciones radicales por las que atraviesa la sociedad estadounidense, relevantes para la dinámica política internacional en general y de Medio Oriente en particular.

Brett Stephens

Por décadas, las conversaciones sobre la continuidad judía en los Estados Unidos a menudo han girado en torno a números y definiciones, todas ellas difusas.

¿Cuántos judíos estadounidenses hay? Eso depende de a quién se cuente como judío. Según la encuesta de Pew Research de 2020 sobre judíos estadounidenses, el número es de 7.5 millones, de los cuales 5.8 millones son adultos. Eso es medio millón más de adultos judíos que en la última encuesta de la misma fuente del 2013. Otras estimaciones sitúan la población judía total entre los 7,15 millones y 7,6 millones. El porcentaje de adultos judíos como un total de la población de los Estados Unidos en realidad aumentó un poco, según Pew, del 2.2 por ciento en 2013 al 2.4 por ciento el año pasado.



Esto parece una buena noticia, particularmente dado el agorerismo demográfico que prevaleció hace solo unos años. Sin embargo, si profundizamos un poco más en los datos, el panorama optimista se atenúa. De esos 5.8 millones de judíos adultos, 1.5 millones, o poco más de una cuarta parte, se identifican como «judíos sin religión». Más del 40 por ciento de los judíos casados tienen un cónyuge no judío; ese número se eleva al 61 por ciento de los judíos que se casaron en la última década. Fuera de la población judía, hay 2.8 millones de adultos estadounidenses que tuvieron al menos un padre judío, pero que se identifican con una religión diferente o con ninguna en absoluto.

Dicho de otra manera, de los 8.6 millones de adultos estadounidenses de ascendencia judía inmediata, solo alrededor de 4.3 millones, la mitad, permanecen firme, fiel e inequívocamente dentro del redil judío. Un pueblo que ha producido una proporción tan desproporcionada de estadounidenses sorprendentemente exitosos ha sido sorprendentemente infructuoso en mantenerse y reproducirse.

Hay, por supuesto, formas más caritativas de interpretar estas cifras. Los judíos pisarían por primera vez América del Norte en 1654, solo 34 años después de la llegada del Mayflower a Massachusetts. ¿Dónde, en comparación con los judíos, están los puritanos ahora, o, para el caso, los congregacionalistas, su lejana y muy disminuida progenie religiosa? Alternativamente, considere una comparación étnica: ¿Cómo se compara la cohesión comunitaria judía con, digamos, la de los suecos estadounidenses, una vez unidos, culturalmente seguros y religiosamente cohesionados?

Una cosa es ser un pueblo que habita separado. El desafío para los judíos estadounidenses, como para la mayoría de los otros grupos étnicos y religiosos en los Estados Unidos, ha sido permanecer como un pueblo ligeramente separado: socialmente asimilado pero cultural y religiosamente distinto; moderno, pero con mentalidad tradicional; celebrar el valor supremo de la libertad humana mientras se busca una conformidad básica en asuntos profundamente personales de matrimonio, crianza de los hijos y, (a veces también en) política. Dada la cuerda floja que la comunidad judía ha tratado de caminar, tal vez el verdadero milagro es que más judíos no se han caído. Al menos no todavía.

Sin embargo, los dilemas internos que enfrenta la comunidad judía son sólo una parte del problema de la continuidad. Los Estados Unidos hoy están experimentando una transformación cultural tan radical como la que se vio por última vez en la década de 1960. Es una transformación que amenaza con alterar el carácter moral y filosófico de Estados Unidos de maneras que son profundamente hostil a la posibilidad misma de una vida judía vibrante, segura, deseable y, por lo tanto, sostenible en Estados Unidos.

Se destacan cuatro graves desafíos.

1) La raza está reemplazando a la etnicidad como un marcador definitorio de identificación grupal y personal en los Estados Unidos.

No hace mucho tiempo, la mayoría de los judíos estadounidenses, como los irlandeses estadounidenses, los italoamericanos o los chinos estadounidenses, eran solo otro grupo étnico cuya herencia cultural, lingüística y religiosa los separaba de la corriente principal de WASP. Como tal, fuimos sometidos a diversas formas de discriminación, desde las líneas rojas del vecindario hasta las cuotas universitarias y las políticas no tan secretas de no contratación de prestigiosos bufetes de abogados y bancos comerciales.



Los límites que separaban a la América étnica de la corriente principal de WASP se desvanecieron (aunque de ninguna manera desaparecieron) en los años de la posguerra, principalmente por buenas razones: asimilación, movilidad ascendente y una creciente intolerancia a la intolerancia. Sin embargo, el desvanecimiento de las diferencias étnicas ha tenido el efecto paradójico de resaltar las raciales. Estados Unidos ya no se concibe a sí mismo como un crisol o una ensaladera, para usar las viejas metáforas de la asimilación y la diversidad cultural. En cambio, nos estamos convirtiendo en un país de binarios inflexibles, en el que las personas se agrupan como «de color» o «blancas».

El resultado es que la gran mayoría de los judíos estadounidenses, aquellos que no se identifican como «judíos de color», están siendo desviados a una categoría racial con la que pocos se han identificado conscientemente; que es ajena a las tradiciones culturales, religiosas y políticas judías; y que, dentro de la memoria viva, se ha utilizado como una herramienta ideológica para masacrar a los judíos por millones precisamente porque no éramos «blancos». Si la raza es de hecho una construcción social, como insiste la izquierda progresista, entonces seguramente la construcción más obscena de todas es una que agrupa a los judíos estadounidenses con el tipo de personas que marcharon en Charlottesville cantando «Los judíos no nos reemplazarán».



El problema no termina ahí. El mismo libelo antisemita que siempre se ha aplicado a los judíos, que, a través de una combinación de malicia congénita y poder insondable, buscamos oprimir a los oprimidos, ahora se ha convertido, gracias a libros de superventas como White Fragility de Robin DiAngelo, en un libelo antiblanco. Como ha observado la articulista de Sapir Pamela Paresky, «los judíos se han convertido en ‘blancos’ y los blancos se han convertido en ‘judíos'».

2) El éxito se está convirtiendo en «privilegio», y la excelencia está dando paso a la equidad.

Entre las principales razones por las que los judíos han prosperado en los Estados Unidos es que la cultura estadounidense ha tendido más a menudo a admirar el éxito que a envidiarlo o despreciarlo, incluso viendo en el éxito una marca de favor divino, no evidencia de una injusticia pasada. El héroe estadounidense arquetípico, desde Alexander Hamilton hasta Abraham Lincoln y George Washington Carver, es el advenedizo inquieto que usa su ingenio y perseverancia para crear y hacer el bien.

Estas actitudes, nacidas de las convicciones calvinistas de los puritanos, hicieron más para ayudar a los judíos que cualquier declaración formal de tolerancia religiosa o libertad personal. Por una vez en nuestra larga historia de exilio, los judíos no tenían que temer que nuestros logros se mantendrían en contra de nosotros, o que los frutos de nuestro ingenio serían arrebatados de nosotros. Finalmente podríamos elevarnos hasta donde llegarían nuestros talentos.



En otras partes del mundo, el éxito judío generalmente avivaba el antisemitismo. En Estados Unidos, históricamente, el éxito judío generalmente lo extinguió.

Ahora esto está cambiando. El éxito en Estados Unidos está llegando a ser visto como una función no del mérito individual, sino de un sistema profundamente amañado que se denomina a sí mismo una meritocracia, pero que en realidad es una plutocracia egoísta. ¿Y quién, según este punto de vista, ha manipulado este sistema? Precisamente las personas que más se han beneficiado de él y ahora tienen el «privilegio» de pararse encima de él. Según cualquier métrica empírica, en casi todas las instituciones importantes, un porcentaje desproporcionado de los beneficiados por la meritocracia son judíos. Y el objetivo de casi todos los movimientos de justicia social en los Estados Unidos hoy en día consiste en derribar ese sistema.

El gran ariete en este esfuerzo militante es la «equidad», la «E» en ese inicialismo ahora omnipresente de “D.E.I” (diversity, equity, inclusion). En inglés ordinario, equidad significa juego limpio. En la práctica moderna actual, significa un proceso continuo de intervenciones legales o gerenciales para lograr la igualdad de resultados basada en consideraciones como el color o el género. La excelencia puede seguir siendo importante en nuestras instituciones, pero solo después de que se hayan satisfecho por primera vez las demandas de este tipo de equidad.

Decir que esto es perjudicial para los intereses de los judíos estadounidenses, o cualquier otra minoría cuyos logros superan su representación demográfica, debería ser obvio, pero un experimento mental podría ayudar: si se lograra la equidad en una institución como Yale, un máximo del 2,4 por ciento de su cuerpo estudiantil debería ser judío. La cifra es de aproximadamente el 16 por ciento en la actualidad. ¿A cuál de estos estudiantes se les debe decir que se ganaron su lugar de manera inequitativa y que se les debe exigir que se vayan a otro lugar?

3) Los pensadores independientes están siendo tratados como herejes.

No es un secreto que los estadounidenses se están volviendo más reservados sobre sus puntos de vista personales y políticos: un estudio de 2018 realizado por el grupo More in Common encontró que una amplia mayoría de los estadounidenses tenían miedo de expresarse abiertamente sobre temas como la raza, el islam, los derechos de los homosexuales y la inmigración. Algo de esto puede deberse a que sus puntos de vista privados realmente son de mala reputación. Mucho más de esto se debe a que los puntos de vista considerados dominantes hace unos años ahora se consideran odiosos por el tipo de personas que podrían estar en condiciones de otorgar, o negar, un trabajo, una promoción o una buena revisión.



Las consecuencias de la nueva censura, a menudo rozando una especie de jacobinismo, se están sintiendo en todo el país. Sin embargo, una vez más, hay razones para temer que los efectos sean sentidos más fuertemente por los judíos.

¿Por qué? Debido a una antigua tradición judía de argumentar por el bien del cielo. Debido a la larga experiencia judía, que data de los días de José, de tener un pie dentro y un pie fuera de la cultura política y ética dominante. Porque la cultura judía en Estados Unidos tiene una rica historia de impunidad, irreverencia, escepticismo, activismo y disidencia. Porque estamos teológica y culturalmente predispuestos a dudar de las promesas radicales de redención. Porque hemos descubierto que la búsqueda de consenso es un camino pobre hacia la verdad, y que los contrarios inteligentes generalmente merecen una mejor atención.

En un ensayo de 1919, «La preeminencia intelectual de los judíos en la Europa moderna«, el economista estadounidense Thorstein Veblen sugirió que fue la naturaleza híbrida y porosa de la identidad judía lo que hizo que los pensadores judíos fueran tan originales e importantes. Para «el judío intelectualmente dotado», escribió Veblen:

el escepticismo que va a convertirlo en un factor eficaz en el aumento y difusión del conocimiento entre los hombres implica una pérdida de esa paz mental que es el derecho de nacimiento del quietista seguro y cuerdo. Se convierte en un perturbador de la paz intelectual, pero sólo a costa de convertirse en un hombre intelectual, un vagabundo en la tierra de nadie intelectual, buscando otro lugar de descanso, más lejos a lo largo del camino, en algún lugar sobre el horizonte.

Hoy en día, la intelectual «tierra de nadie» que una vez fue el lugar para expandir las fronteras del conocimiento se ha convertido en una zona de muerte para cualquiera que se aventure precipitadamente en ella. La lista de temas que ahora se consideran estrictamente fuera de los límites del pensamiento escéptico, iconoclasta o simplemente curioso se ha vuelto inquietantemente larga: el clima, la inteligencia, el papel de los patrones culturales en la influencia de los resultados sociales, el determinismo biológico en cuestiones de diferencias de género, las diferencias de género en cuestiones de aptitudes intelectuales. Y así sucesivamente. Simplemente enumerar estos temas casi imposibles de mencionar corre el riesgo de invitar a acusaciones de negacionismo climático, racismo, transfobia y sexismo, cualquiera de los cuales podría arruinar una reputación o terminar con una carrera.

De esto no se deduce necesariamente que los judíos serán expulsados de las universidades, editoriales, medios de comunicación y otros órganos de la cultura estadounidense dominante. Pero como señaló Thane Rosenbaum en la edición anterior de Sapir, «las reglas básicas del liberalismo han desaparecido, y con ellas, las cualidades que hicieron que los judíos fueran tan vitales para la cultura estadounidense también están desapareciendo». Un clima intelectual árido puede no ser mortal para los judíos, pero tampoco es uno en el que es probable que florezcan.

4) El pensamiento conspiracionista se ha generalizado.

Desde la obsesión por la verdad absoluta del 9/11 hasta el mito de las elecciones presidenciales robadas de 2020, nos hemos convertido en un país terriblemente dispuesto a creer en teorías de conspiración simplemente porque se adaptan a nuestras preferencias ideológicas, y a seguir creyéndolas incluso después de que hayan sido refutadas exhaustivamente.

Luego está el antisionismo, otro programa político casado con una teoría de la conspiración que afirma que los judíos israelíes son impostores y estafadores, impostores europeos que fingieron lazos ancestrales con Tierra Santa para estafar a los palestinos de su tierra. En esto, el antisionismo es una imagen especular de la teoría de la conspiración y programa político conocida como antisemitismo, que sostenía que los judíos eran impostores de Oriente Medio que fingieron una identidad europea para engañar a los auténticos europeos de su riqueza financiera y herencia cultural.

Sin embargo, lo que hace que el antisionismo de rápida propagación de hoy sea tan peligroso no es simplemente que esté equivocado en sus méritos, sea malicioso en su intención y antisemita en su fundamento. Es que es un síntoma de una enfermedad mucho más grande de la mente estadounidense, un irracionalismo intencional, una incapacidad para aceptar hechos inconvenientes y procesar argumentos razonados. Como señala Liel Leibovitz, está llevando la larga era de la Ilustración estadounidense a un final abrupto y aterrador.

Una nación que puede llegar a creer cualquier cosa sobre cualquier cosa, tarde o temprano, tendrá pocos problemas para creer lo peor de los judíos.

Los estallidos antisemitas durante la Guerra de Gaza en mayo de 2021 no fueron, en sí mismos, mortalmente violentos. Sin embargo, el hecho de que fueran expresados al aire libre, por personas que claramente no sentían miedo al mostrar sus rostros, y que se encontraron con repudios débiles y equívocos de tantos sectores del establishment estadounidense, les dio la calidad de un presagio, como la ruptura de un solo panel de vidrio. Unos meses más tarde, los demócratas de la Cámara de Representantes se vieron brevemente obligados a capitular ante sus miembros más radicales al votar para eliminar $ 1 mil millones en fondos para la Cúpula de Hierro, un sistema cuyo único propósito es proteger a los israelíes de cohetes terroristas letales.

Cualquier judío estadounidense sensible con un instinto de peligro tiene que saber que las cosas no se corregirán por sí solas. Para citar a Isaac Newton, las tendencias sociales en movimiento tienden a permanecer en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él.

¿Cuál será esa fuerza?

Muchos de los ensayos en el volumen actual (en inglés) de Sapir hacen el caso de la fortificación judía desde el interior. Contenido más rico y profundo en la educación judía. Gestión más eficaz de las organizaciones judías. Alcance más inteligente a posibles conversos. Y así sucesivamente.

Estas son condiciones necesarias e importantes para la supervivencia y renovación judía en América. Pero no son suficientes. Los judíos estadounidenses viven la mayor parte de sus vidas fuera de las puertas de sus hogares, sinagogas y comunidades judías. Ahí es donde tendrá que librarse la batalla por el futuro de la América judía. Algunas reflexiones sobre cómo combatirlo.

La batalla intelectual contra la teoría crítica de la justicia social (a menudo llamada ideología «Woke») es una que ningún verdadero líder judío puede eludir. Eso no es simplemente porque un espíritu de mentalidad liberal sea importante para el bienestar judío. Es porque la ideología Woke combina invariablemente tres características que deberían aterrorizar a los judíos: la creencia de que las características raciales definen el valor moral individual, el hábito de caer en el antisemitismo y una mentalidad cuasi totalitaria que insiste no solo en regular el comportamiento, sino también en monitorear los pensamientos de las personas y castigar a aquellos que piensan mal.

Hay algunos grupos sin fines de lucro que se están organizando para abordar este desafío, incluido el recién formado Instituto Judío para los Valores Liberales (en cuya junta participo). Pero la ideología Woke debe ser vista como una amenaza aguda y convertirse en un tema clave en la agenda organizativa judía.

Los judíos estadounidenses prominentes necesitan usar toda la influencia política, el capital social y el músculo institucional que tienen para defender los intereses judíos de base en instituciones ostensiblemente liberales. Eso no ha sucedido. En cambio, en una institución tras otra, los líderes judíos —fideicomisarios y donantes principales, presidentes de universidades y decanos académicos, senadores y representantes, directores ejecutivos y directores de juntas— han vendido, parafraseando a Lenin, la cuerda de la que sus enemigos los colgarán.

Nadie hoy en día imaginaría, digamos, a una presidenta de universidad sentada quieta mientras una cultura de misoginia y acoso sexual prevalecía en los salones de la facultad o en los dormitorios de los estudiantes. Sin embargo, los líderes y donantes judíos a menudo se muerden la lengua cuando las instituciones que supervisan o apoyan se saturan con animadversión antijudía. Harían mejor en dejar de escribir cheques; comenzar a hablar con valentía en las reuniones de la junta y la facultad; y, si concluyen que no pueden rescatar una institución, renuncian pública y vocalmente para llevar su talento y dinero a otro lugar.

Durante demasiado tiempo, los judíos estadounidenses han buscado la amistad de aquellos que no nos querían como amigos y miraban oblicuamente la amistad de aquellos que sí lo hicieron. La «alianza» judía en múltiples movimientos de derechos civiles generalmente comenzó temprano y a menudo se demostró en las horas más oscuras. ¿Ha sido correspondida esa alianza en un momento de creciente antisemitismo?

Los judíos no saldrán bien de esta serie de amores no correspondidos, al igual que nosotros no salimos bien de nuestros amores no correspondidos con la cultura alemana, austriaca o francesa. Hay un amplio apoyo en los Estados Unidos para los judíos estadounidenses, demostrado por el hecho de que los judíos siguen siendo el grupo religioso más admirado en Estados Unidos y por el apoyo generalizado que Israel disfruta fuera de la burbuja progresista (dentro de la cual viven tantos judíos). Pero nuestros amigos no judíos necesitan estar mucho más profundamente comprometidos con las comunidades judías, no mantenidos a distancia por diferencias religiosas, desdén político o simple ignorancia.

En un brillante ensayo reciente en Commentary, el escritor judío-alemán Josef Joffe observa que, en lo que respecta a los judíos, los mejores ángeles de Estados Unidos han estado obteniendo lo mejor de sus impulsos más bajos desde el comienzo, desde que los jefes coloniales del gobernador holandés de Nueva Amsterdam (Nueva York) antisemita Peter Stuyvesant hicieron caso omiso de su deseo de expulsar a sus inmigrantes judíos. Las predicciones de que los judíos estadounidenses desaparecerían gradualmente gracias a los matrimonios mixtos, la conversión y la marcha del progreso se remontan al siglo 19, pero nunca se hicieron realidad.

Las predicciones similares de una disminución en las creencias religiosas, la «muerte de Dios», y la desaparición del judaísmo están en conflicto con la extraordinaria resistencia cultural y la fecundidad de los judíos ortodoxos.

Los judíos siempre han tenido la capacidad de encontrar fuentes inesperadas de renovación y de sorprenderse a sí mismos en el lado positivo. Mi abuelo paterno nacido en Kishinev cambió su nombre de Ehrlich a Stephens por el deseo de sumergir su judaísmo en la amplia corriente principal estadounidense. Sin embargo, fue gracias a ese mismo apellido soso que, décadas más tarde, aprendí lo que ciertas personas en mis círculos sociales estaban dispuestas a decir sobre los judíos cuando no se dieron cuenta de que un judío estaba escuchando. El nombre que mi abuelo pensó que era su boleto para salir de sus raíces se convirtió en mi boleto de regreso a ellas.

La historia judía está llena de tales giros fortuitos del destino, y algunos de ellos tienen buenos resultados. Pero en la lucha actual por un futuro judío-estadounidense, haríamos mejor, como lo dice el viejo adagio, esperar lo mejor y prepararse para lo peor.

Fuente: Fathom Journal

Traducción: Manuel Férez / Revisión: Jorge Iacobsohn