El Centro Recordatorio del Holocausto en Uruguay, siempre tendiendo puentes

Como saben sin duda los lectores, muy asiduamente publicamos materiales que nos envían desde el Centro Recordatorio del Holocausto sobre las visitas de alumnos de escuela y liceo de diferentes partes del país al Museo de la Shoá que funciona en la Kehilá. Quizás en la dinámica de la información comunitaria, cuando hay tantas cosas para compartir y leer, se pierde parte de la dimensión verdadera de dichas actividades. Y esta semana, consideramos clave destacarlo.

Es que al recibir un nuevo material sobre la visita de alumnos del Colego y Liceo Alemán, el Deutsche Schule, pensamos que nada más simbólico que ésta para entender lo clave de apostar a futuro, a la educación, a tender puentes sin prejuicios.

La labor del Centro Recordatorio del Holocausto en Uruguay tiene múltiples aristas destacadas: la perpetuación de la memoria de la Shoá y con ello el honor a las víctimas, el aporte educativo a la sociedad uruguaya en general y el hecho que quienes trabajan allí-voluntariamente por cierto- son uruguayos judíos y no judíos compenetrados con el compromiso de recordar y enseñar.

Al transmitir a los niños y jóvenes el significado de la Shoá, cómo pudo ocurrir y qué significó, los docentes del Centro Recordatorio del Holocausto enseñan a niños uruguayos , sea cual sea la religión en sus hogares, que ante el mal, el ser humano puede elegir cómo actuar. Que como decía Elie Wiesel-aunque la frase fue atribuida también a otros- lo contrario del amor no es el mal sino la indiferencia. Con ello, los preparan para ser mejores ciudadanos.

Por todo esto, destacamos en especial el informe de hoy.

Un gesto especial que tres de los alumnos pidieron enviar luego de la visita

Visita el Museo de la Shoá de Uruguay el Colegio y Liceo Alemán

Carta de agradecimiento del docente que los acompañó Prof. Carlos Chury

Queremos agregar de parte del CRH una frase de uno de los chicos luego de visitar al Museo: "jamás pensamos que podrían haber superado tanto a nuestras expectativas". Sumado a la expresión de sus ojos, la de todos los chicos y el profesor Carlos Chury, su calidez, los abrazos y el cariño, nos emocionaron.

Estimadas Rita y Sandra, espero que se encuentren muy bien.

Disculpen la demora en escribir, pero les envío nuestro profundo agradecimiento por la forma en que nos recibieron en el Museo. La calidez, fuerza y sentimiento presentes hicieron de la visita algo que seguramente los estudiantes podrán conservar en su recuerdo.

Luego de la visita solicité a los estudiantes que hiciera su reflexión, adjunto algunos ejemplos representativos:

“A pesar de que el tema ya se ha hablado muchísimas veces, fue una forma diferente de acercarnos a lo sucedido. Fue más fácil darse cuenta de las dimensiones, no fueron simplemente números”

“Más allá de los datos históricos que aprendí, lo que más me gustó de la charla fue la cercanía que tenían las dos guías con respecto a lo ocurrido. Realmente me gustó como la directora del museo habló de la empatía y me quedé pensando mucho en eso”

Pero más allá de estos ejemplos, se repiten en los demás comentarios palabras como interesante, excelente y diferente, todas palabras referidas a la visita y vuestra guía.

Volveremos a estar en contacto para poder repetir la experiencia, quisiera permanecer cerca de las actividades del Museo y colaborar en lo que pueda.

Nuevamente gracias.

Un gran saludo

--

Carlos Chury

Docente

Deutsche Schule Montevideo / Colegio y Liceo Alemán