Con la artista plástica Raquel Liberjen: Cuando me fui lejos, volvi; me acerqué y me encontré

Raquel Liberjen

Me gusta introducirme y bucear en temas místicos y psicológicos, ver y analizar cómo se manifiestan en lo privado y en lo social. Evaluar cuál es su trascendencia; traumas por un lado, sentido de la evolución espiritual por otro.

Solitaire

Matices Negros

El arte me convoca porque es una expresión necesaria, imprescindible para mi alma y mis pensamientos están continuamente conectados en la línea del análisis e interpretación de cuestiones existenciales. Soy más abstracta que figurativa porque pienso que la vida no es algo explícito, aunque lo parezca. Siempre hay mucho más oculto a develar.

La materialidad depende de la idea previa. No es exacto, no hay un camino obligado sino uno a recorrer para representar fielmente la idea. La curiosidad constante me estimula a la búsqueda de nuevos formatos y herramientas para componer mi cuerpo de obra.

Yo espero que el espectador pueda decodificar y se sienta en consonancia conmigo y que mi obra lo interpele para despertar algo nuevo en él.

BIO PERSONAL

Nací en los suburbios de Bs. Aires, Argentina. Hija de padres y abuelos inmigrantes polacos, que hablaban idish entre sí. Asistí a colegios públicos de la zona. Puedo decir sin pudor que tuve en gran parte una triste y oscura infancia y fue recién entre la adolescencia y la adultez que comencé a perseguir mis objetivos. Estudié como carrera Ciencias Económicas y a posteriori muchas otras cosas de diversa índole que me despertaron curiosidad. Llegué al arte cuando recién pude elaborar un mandato represivo y darme el permiso de actuar.

Tengo una familia hermosa con tres hijas y cinco nietas y un marido genial y amoroso, con quien seguimos compartiendo la vida despues de 40 años y con quien vamos por más sosteniéndonos mutuamente en todo.Sintiendo la necesidad de un cambio de vida, y luego de una busqueda intuitiva, llegamos a vivir a Uruguay. Eso me ayudo a concretar muchos sueños. Tener un campo donde esta mi taller…

Taller

Es allí donde puedo conectar conmigo misma rodeada de un entorno nativo de absoluta belleza natural. Llegar a ese lugar, quizas tan parecido a otros, pero que me era finalmente propio. Instantáneamente fue màgico sentirme en consonancia con el entorno y tambien sentir la responsabilidad sobre tantos universos invisibles a simple vista que se iban revelando en mis recorridos diarios. Màgico para contemplar y vibrar en consonancia con la tierra y todo lo que en ella habita. Asi, la muestra que inauguro el 13 de noviembre ‘SOMOS TIERRA’, es la resultante de atravesar esa experiencia.

Expansion

Desde mi mirada de artista expresé en la materialidad de la obra mis autenticas impresiones. De manera retrospectiva, los paisajes han formado parte indisoluble de mis pensamientos. Referenciales sin duda, esos paisajes exteriores dialogan con mi paisaje interior. Se hacen carne al levantar la mirada al horizonte. Pude ir de macro a micro, ver mundos opuestos, lo frágil e impermante, la solidez y la fortaleza en las piedras, la armonia y amabilidad del agua que esquiva obstáculos en su camino. (Lo efímero y lo perdurable)

Me pude fundir con la acumulación de sedimentos y percibir el aroma en cada pisada y reconocer y aceptar la entropia, que, como normal devenir del paso del tiempo, hace lo suyo.La tierra nos sostiene, nos une, nos cobija. Si logramos alinearnos con la naturaleza, podremos alinearnos con la nuestra propia. Cuando me fui lejos, volvi; me acerqué y me encontré.

Me formé en talleres de pintura, dibujo y acuarela con Silvina Benguria, Silvia Brewda, Osvaldo Decastelli, Martín Kovensky y Ernesto Pesce, entre otros. Participó en seminarios de libro de artista con Juan Carlos Romero y Silvia Brewda. Realizó clínica de obra con Teresa Pereda. Forma parte del staff de artistas de ZOCO - C.C de Arte Contemporáneo - Punta del Este, Uruguay. Hace seguimiento de proyecto con Sofia Zuluaga.

Participé en muestras individuales: Unicidad, Espacio In Casa, Punta del Este, Uruguay (2020), La Palabra, Centro Cultural Kavlin, Punta del Este, Uruguay (2016) y La trama te atrapa, Galería Artecomprimido, Buenos Aires, Argentina (2008). Muestras colectivas nacionales e internacionales (selección): Fundación Rómulo Raggio (2019), Centro Cultural Kavlin, Punta del Este, Uruguay (2019), CAAT - Centro de arte textil Buenos Aires, Consorcio de Arte, Buenos Aires (2011), Stiftung Starke, Berlín, Galería Capital Gold, Dusseldorf, Alemania, Galería Cienfuegos At Luxembourg, Luxemburgo, (2010). Ha participado en ferias como: Affordable Art Fair, New York, Art Ireland Dublín, Artexpo New York, Red Dot New York, MIA International, Miami, Expotrastiendas, Buenos Aires, entre otras.

Así es arriba como es Abajo

Desde hace más de 10 años vivo y trabajo en Maldonado, Uruguay, lugar donde realizo su producción de mi obra.

Buenos Aires, Argentina Maldonado, Uruguay

¿Cómo fue tu acercamiento al arte?

Desde que tengo conciencia, alrededor de los 7 años, tuve una pulsión por la estética y lo bello. Si bien lo bello es un término relativo, hablo aquí de mi propia interpretación.

No tuve entonces nada formal que me acercara a las artes pero me apasionaba el dibujo.

El contexto en el que vivía no propiciaba para nada esta inclinación artística, más bien sufrí de todo tipo de boicot familiar hacia mis ganas de expresarme.

No había viajes, ni museos, ni libros que me hayan provocado este placer por lo estético, puedo decir que el colegio primario fue en cierta medida un disparador extra por las tareas que nos daban.

No puedo sin embargo desconocer que, más allá de que existió un mandato que me bloqueó, y el cual tuve que desandar por muchos muchos años para darme el permiso de expresarme plásticamente, y que, mis padres polacos escapados de la guerra, eran sin duda personas que, en un ambiente hostil, con grandes limitaciones culturales y sobre todo económicas, aún así poseían intrínsecamente una fineza en sus gustos.

Con casi 40 años, decidí que era hora de arrancar e introducirme en el mundo del arte y comenzar a estudiar con maestros.

Recién en 2008 y con 52 años hice mi primera muestra individual con mucho éxito.

De allí en más, todo fue surgiendo y tomando su camino basada en mi determinación de hacerle un lugar al arte en mi vida y continuar con la producción artística.

¿Qué museos te han impactado?

Me han impactado; Museo Libesnky/ Museo Judio de Berlín. (Conmovedor por sus planos inclinados y la sensación que provoca )

Museo Sorolla en Madrid ( el pintor de la luz por excelencia ) y Museo Xul Solar en Buenos Aires, Argentina.(sus mensajes encriptados me apasionan).

¿Qué artistas te han inspirado?

Los artistas que me han inspirado: Joan Miró, Xul Solar, Kandinsky, Turner, Sorolla, y más contemporáneos, Andrew Wyeth, Carmen Calvo, James Turrell, Gerhard Richter,Fernando Canovas, entre otros.

En un momento de exposición en las redes sociales muy fuerte, ¿cómo se hace para lograr un equilibrio que implica estar en las redes sin perder el misterio y la bohemia del artista?

Considero las redes sociales indispensables en este periodo cultural que transitamos. Suele ser complejo comprender y manejar las nuevas tecnologías, pero soy muy fan por los beneficios en la interacción que permiten entre colegas y con el público en general.

Cada generación debería tratar de adaptarse a lo nuevo.

Particularmente Facebook me ha permitido conectar con la sociedad uruguaya siendo que soy extranjera. Instagram me permite ser mas ágil en la comunicación y entrar en contacto con artistas que de otra forma no podría conocer al tiempo que puedo manejar allí todo al instante, mostrando mi work in progress.

Son herramientas que con un manejo adecuado evitan ciertos riesgos de exposición y yo nunca sentí vulnerada mi privacidad.

¿Qué lugar ocupa el judaísmo en tu vida?

Soy una persona de fe. El judaísmo lo siento y lo vivo como herencia y como elección. Trato de cumplir y respetar todo lo que puedo porque también llegué de grande a conocer más de nuestras raíces. Lo practico aprendiendo de mis hijas y estudiando.

Me apasione con el Tania, parte de la filosofía judaica y con algunos aspectos que llegué a conocer de la Cábala. Cuando hago las investigaciones sobre el tema que quiero abordar en la obra, no dejo nunca de incluir hallazgos increíbles en diversas fuentes, tanto sea la parasha de la semana o comentarios de rabinos.

En mi trabajo actual “Somos Tierra” me permití incluir conceptos del Rab. Eliezer Shemtov con quien mantengo un vínculo y sigo de cerca su artículo “El hombre es un árbol del campo”. Todo esto es muy inspirador y nutre definitivamente mi necesidad existencial.

He podido ayudar a la comunidad haciendo intervenciones de obras que luego fueron donadas a colegios e instituciones internacionales como Taglit Birthright.

Contanos sobre tu exposición en Punta del Este

La muestra ¨Somos Tierra” que inauguro Di’ s mediante el 13/11/21 estará presente en ZOCO Centro Cultural y propone llevar al espectador a la toma de conciencia de que Somos tierra, pero que no la poseemos más bien ella nos posee porque nosotros le pertenecemos a la naturaleza.

Quiero transmitir con el uso de diferentes soportes; arte digital, acuarelas, cenizas y fotografías, una mirada más íntima de lo que sucede ante nuestros ojos como milagro cotidiano y que tanto nos cuesta ver.

Este espacio de arte que abrió hace unos años en Punta del Este, es un lugar dedicado a artistas contemporáneos uruguayos y me siento muy orgullosa de poder exhibir allí.

El ambiente es muy particular, es cálido y su estética invita a la charla sin apuro.

La dirigen sus dueños, Pia Susaeta y Gustavo Moraes, con un criterio selectivo y generoso.

Contanos la movida cultural en Punta del Este.

Punta del Este se está volviendo cada vez más un exponente ya no solo del arte Rioplatense sino también del arte Contemporáneo. Desde la primera edición de ESTE ARTE, que se realiza hace unos años en enero, con la inminente inauguración del museo MACA y con las galerías de primera línea como Galería Sur, Del Paseo, Xippas, Kavlin CC y tantas otras que disfrutamos abiertas todo el año, con un nivel de muestras y arte increíble.