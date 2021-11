Let it Be Morning se estrena en el 2022 en Estados Unidos

Let It Be Morning ganó el premio Ophir a la mejor película, lo que significa que será la presentación oficial de Israel para los Oscar.

Let It Be Morning de Eran Kolirin ha sido adquirido por Cohen Media Group para su lanzamiento en Estados Unidos. Estará disponible en cines y plataformas digitales en los EE. UU. Y Canadá en 2022.



¿Quién es Eran Kolirin?

Eran Kolirin es un guionista y director de cine israelí nacido en 1973. Debuta con la película La banda nos visita (2007), coproducida por Francia, Estados Unidos e Israel. Ganadora de ocho premios de la Academia israelí (incluyendo mejor director y mejor guion), ha triunfado en varios festivales internacionales, como la Seminci de Valladolid o el festival de Cannes.



Let It Be Morning, una historia inteligente, divertida e irónica de un trabajador árabe de alta tecnología que visita su pueblo natal para una boda y queda atrapado allí después de que el ejército cierra la zona, ganó el Premio Ophir a la Mejor Película, lo que la convierte en la película israelí nominada al Oscar a Mejor Largometraje Internacional (la categoría que solía llamarse Mejor Película en Lengua Extranjera).

Arrasó en los premios Ophir de este año, ganando también Mejor Director y Mejor Guión para Kolirin, Mejor Actor para Alex Bakri, Mejor Actriz para Juna Suleiman y Mejor Actor de Reparto para Ehab Elias Salami. También ganó el premio a la Mejor Película Israelí en el Festival Internacional de Cine de Haifa. Basada en una novela de Sayed Kashua, tuvo su estreno mundial en Cannes, en la sección Un Certain Regard. Tuvo su estreno en Estados Unidos como la película de apertura de la noche en el Festival de Cine de Otro Israel a principios de este mes. Debido a la pandemia, aún no se ha estrenado en Israel, pero ha generado un efecto positivo en el boca boca debido al éxito en las proyecciones previas.



También generó controversia cuando algunos de los miembros de su elenco palestino se negaron a promover la película en Cannes y no se presentaron para recibir sus premios Ophir, publicando declaraciones críticas al gobierno israelí, que contribuyó con dinero a la película.

Kolirin es bien conocido internacionalmente porque su película de 2007, La visita de la banda, fue un éxito entre el público de todo el mundo, ganó docenas de premios, incluidos los premios del cine europeo, y se convirtió en la base del espectáculo de Broadway ganador de un premio Tony. Muchos pensaron que tenía la oportunidad de convertirse en la primera película israelí en ganar un Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera, pero fue descalificada de la consideración porque muchos de sus diálogos estaban en inglés.

Como tantas grandes películas, las cosas comienzan en una ceremonia de boda. Este está en una pequeña aldea árabe en algún lugar, pero dentro de las fronteras oficiales del Estado de Israel. Esto será importante más adelante cuando seamos testigos de las divisiones entre quienes se identifican como palestinos pero conservan la ciudadanía israelí y los trabajadores de los territorios en disputa que están en la comunidad pero que técnicamente no deberían estarlo.

Sami (Alex Bakri) es el hermano mayor del novio, más en llamar a su amante por teléfono que en lo demás. (Se da a entender, y luego se confirma, que ella es judía). Después de las festividades, él, su esposa Mira (Juna Suleiman) y su hijo pequeño Adam emprenden el viaje de regreso a Jerusalén, donde Sami tiene un puesto de alto nivel en una empresa de tecnología.. Una barricada detiene su movimiento (la razón nunca está del todo clara) y la comunicación por teléfono celular se ha cortado. Sami regresa a la casa de su familia, para deleite de su hermano menor aterrorizado y con los ojos muy abiertos, que parece ansioso por una excusa para mantenerse alejado de su nueva esposa.

Una noche de inconvenientes se prolonga durante días y, a través de Sami, nos conectamos con los otros aldeanos mientras la familia principal trabaja para resolver sus problemas..

Let It Be Morning es una producción de Dori Media y se realizó en colaboración con Les Films du Poisson. Fue producido por Nadav Palti, Ra'anan Gershoni, Keren Michael, Tami Mozes Borovitz y Yoni Paran.

El presidente y director ejecutivo de Cohen Media Group, Charles S. Cohen, dijo: "Let It Be Morning es una película imperdible sobre el estado de nuestro mundo actual, y estamos encantados de darle la audiencia que se merece".

La pelicula está basada en el libro " Let it Be Morning" del famoso escritor y guionista arabe israelí Sayed Kashua, quien se fue de Israel luego de la guerra del 2014. Actualmente vive y enseña Escritura creativa en Illinois, Estados Unidos. Este libro fue publicado en el 2006 y es un clásico de la literatura de Kashua, quien es un maestro de la ironía y de mezclar elementos de su vida real con la fantasía. Su último libro "Track Changes" está a la venta en Amazon y habla de su vuelta al pueblo de Tira. por la enfermedad de su padre.

Kashua se fue por elección de Israel, pero él reflexiona sobre si su exilio es voluntario o debido a los hechos que ocurrieron. Era un extranjero en Jersualem y lo es en Estados Unidos. Estas son sus palabras:

"Exilio voluntario”, llaman los expertos a nuestra decisión, aunque no estoy seguro de entender el significado del exilio en este caso en particular. ¿De qué estamos exiliados exactamente? ¿Es Palestina, o más bien, la idea de Palestina? ¿O es Israel, que ha demostrado a sus ciudadanos palestinos que incluso las personas que nunca han abandonado sus hogares pueden verse forzadas a una sensación de exilio?" Fueron publicadas en "Mi diaspora palestina" en el New York Times.