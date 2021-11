No. 127

Vaishlaj

viernes 19/11 19.14

Demás localidades ver en www.jabad.org.uy

LUCHANDO CON ÁNGELES

Por Yanki Tauber

Quizás el incidente más misterioso en el relato de la Torá de la vida de Iaakov es la batalla nocturna descripta en los versículos de cierre del capítulo 32 de Génesis.

Iaakov se está preparando para su encuentro con Esav al día siguiente. Hace cruzar a su familia al otro lado del río Yabok, pero “se queda atrás sólo” (de acuerdo al Talmud se queda para recuperar unos “pequeños jarros” suyos que había dejado atrás). Allí, “un hombre pelea con él hasta el amanecer”. Iaakov queda herido en esta lucha, pero no es derrotado. Al alba, el combatiente de Iaakov le pide que lo deje ir. Iaakov dice: “No te dejaré hasta que me bendigas”. El hombre accede y le confiere el nombre Israel, “porque has luchado con lo divino y con hombres, y has prevalecido.” (Israel significa “aquel que prevalece sobre lo divino”).

¿Quién es este hombre con quien lucha Iaakov? De acuerdo a los sabios, es el “ángel de Esav”, y su lucha, que “levanta polvo hasta el Trono Celestial”, es la lucha cósmica entre dos naciones y dos mundos, la espiritualidad de Israel y el materialismo de Edom (Roma). La noche en la que pelean es el largo y oscuro galut (“exilio”), en el curso del cual los descendientes de Iaakov sufren un daño físico y angustia espiritual, pero emergen victoriosos.

La lucha se lleva a cabo en dos planos, “con lo divino y con hombres.” Es una lucha con hombres: en casi 4000 años de galut hemos luchado con los egipcios, los cananeos, los babilonios, los persas, las Inquisición Española, la Alemania Nazi y el terror islámico. Esos y muchos otros hicieron lo máximo para destruirnos, pero hemos prevalecido.

Es también una lucha con el alma del galut, con su esencia divina y propósito. Tres veces al día pedimos, protestamos y objetamos ante el Trono Celestial: ¿cuánto tiempo más? Si, es verdad que estas luchas han avivado los potenciales más altos y profundos del alma judía. Si, es verdad que el galut a desenterrado reservas de fe y sabiduría que nunca hubiéramos podido realizar siendo un pueblo tranquilo disfrutando una existencia tranquila. Si, es verdad que estamos cumpliendo el plan cósmico de recuperar las Chispas de Santidad enterradas en los rincones más oscuros de la creación de D-os. Pero ¿cuánto tiempo más debemos demorarnos por esos “pequeños jarros”? Y seguramente Tu, la esencia de la Bondad y el Bien, ¡podrías haber diseñado una forma de lograr todo esto sin todo el mal y el dolor!

Es una lucha larga y difícil hasta el amanecer. Pero al final triunfamos sobre los hombres y prevalecemos sobre lo divino también. Porque esta es la esencia de Israel.

LA RECTIFICACIÓN DE ESAV

"[Jacob] se postró siete veces a medida que se acercaba a su hermano." (Bereshit 33:3)

Jacob reconoció aquellas cualidades de Esaú que eran superiores a las propias, y entendió que para poder llevar al mundo a su destino final, era necesario combinar las fortalezas de Esaú con las suyas. Al mismo tiempo, Jacob entendió que él (y no Esaú), tendría que ser el que supervise esta síntesis para que funcione. Debido a su fiel devoción al estudio de la Torá, Jacob era quien poseía la amplitud de visión y conocimiento de la voluntad de D-os necesaria para controlar el poder bruto y salvaje de Esaú. Jacob tuvo la esperanza de poder impresionar a Esaú lo suficiente como para que se someta a su liderazgo apaciguándolo con un regalo abundante, reconociendo sus fortalezas superiores, e informándole que se había mostrado capaz de criar una familia justa, superando al astuto Labán, y acumulando una fortuna importante.

Cuando se volvió claro que Esaú no estaba dispuesto a cooperar, Jacob comprendió que el control de las fuerzas de Esaú implicaría un proceso largo y dificultoso. La unión de la fuerza superior de Esaú con la sabiduría de Jacob será la característica definitoria del futuro Mesiánico, y es por lo tanto la clave para iniciarlo. De hecho, nuestra devoción eterna a la Torá y sus mandamientos desde la época de Jacob ha refinado en gran parte el poder de Esaú, y estamos ahora en el umbral de la Redención Mesiánica final.

Génesis (Bereshit) 32:4 – 36:43

La octava sección del libro de Génesis relata los desafíos del patriarca Jacob cuando regresa a la Tierra de Israel luego de concluir su estancia en Aram. Comienza cuando escucha que su resentido hermano Esaú está en camino para enfrentarlo. Jacob envía (Vaishlaj, “el envió” en Hebreo) un comité diplomático para encontrarse con Esaú. Luego de neutralizar la amenaza de Esaú, Jacob tiene que responder al secuestro y violación de su hija Dina por la población local. Después de esto, su esposa Raquel fallece en el parto. La narrativa concluye su relato del padre de Jacob, Isaac, y de su hermano, Esaú, preparándose para continuar con la historia de Jacob en la próxima sección.

QUEMADURAS

Por Chana Weisberg

Me quemé el dedo esta mañana. No era nada grave realmente, apenas una de esas pequeñas quemaduras irritantes que ocurren al intentar abarcar demasiado en la rutina apresurada de la mañana. Procuraba preparar el almuerzo de mi hijo, el transporte escolar tocaba la bocina… y el plato de la microonda estaba muy caliente. Negligentemente, lo saqué y note lo abrasador que estaba cuando ya era demasiado tarde.

Durante las próximas horas, el área alrededor de mi dedo estaba roja y sensible. Durante un rato lo mojé en una palangana de agua fría y el dolor cedió. Pero tan pronto como lo quité, el dolor volvió. Tocar cualquier cosa caliente, o aún sumergir ligeramente mi dedo en un líquido tibio, daba lugar a un dolor terrible. Volver a mis tareas diarias normales estaba fuera de cuestión. El área seguía muy sensible. Necesitaba cuidado especial.

Aprendí algo de mi quemado dedo- además de tener más cuidado sobre lo que tocó durante mi trajín de la mañana. Cada uno de nosotros tiene alguna parte que “se ha quemado” que - un punto de sensibilidad en nuestras vidas. Es esa parte herida la que necesita un cuidado delicado y un tratamiento calmante.

Cuando algo o alguien toca esta área dolorida, experimentaremos una sensación ardiente de daño, de la cólera o de tristeza. Puede ser un comentario suave, inofensivo, pero con cualquier contacto con esa parte lastimada de nuestros egos, nos recorre un dolor intenso. Puede que sea una acción inocente, una que no tuvo la intención de causarnos sufrimiento alguno, pero la sola manipulación de esta área dolorida crea un malestar profundo.

La lección que descubrí es que no es la acción ni el comentario la culpable. Es nuestra propia sensibilidad la que nos ha causado el dolor. Así pues, antes de replicar con resentimiento, pena, o rabia ante la audacia del individuo—antes de que incluso le dejemos saber lo que pensamos de él y sus comentarios— quizá necesitamos preguntarnos: ¿se justifica nuestra cólera? ¿Era el comentario o la acción realmente ofensiva, o es éste un punto dolorido, sensible en nuestra vida?

Y, antes de hacer un comentario que puede ser malinterpretado, debemos pensarlo dos veces, y controlarnos. Si no, puede ser que toquemos inadvertidamente la “quemadura” del otro, haciéndolos experimentar un enorme malestar. Porque cada uno de nosotros tiene algunos puntos doloridos….

¿DE QUÉ SE TRATA EL TANIA?

Pregunta:

¿De qué se trata el Tania? Un vecino de Jabad me acaba de presentar el libro y tengo interés en explorar esta nueva área.

Respuesta:

Mazal Tov en tu descubrimiento del Tania.

El Tania es la obra fundamental del movimiento de Jabad. Allí esta escrito los fundamentos prácticos y místicos de la filosofía de Jabad. El autor es Rabi Shneur Zalman de Liadi (1745-1812), fundador del movimiento Jabad-Lubavitch.

El tema central del Tania es la Crisis de Identidad:

Hay días en el que uno se siente inspirado por el Judaísmo y espiritualidad, y otros en el que nos aburre. Hay días en los que nada parece más importante que estudiar Torá o rezar, y otros en los que nada es mejor que jugar fútbol.

Entonces, ¿quiénes somos?, ¿Debemos ignorar las tentaciones fisicas, o llegar a un acuerdo con ellas?, y ¿Cómo es que gente que posee un alma Divina puede sentir estos deseos?

Es el Tania que nos guía a través de nuestra doble personalidad. Nos ayuda a entender y poder sobrepasar los desafíos de nuestra vida diaria.

Sí, tenemos un Código de Ley Judía que nos dice cómo vivir cada aspecto de nuestra vida. Pero incluso asumiendo que podemos perfectamente cumplir con estas leyes, hay más. Todavía nos faltaría el ingrediente clave en nuestro Servicio al Creador.

Mi comportamiento puede ser perfecto. Puedo hacer exactamente lo que se me ha dicho. Pero no es mi verdadero ser. Todavía estoy yo y mi Torá.

El Tania nos enseña cómo unir este espacio, para crear una unidad entre mi Judaísmo y mi psique. Hace que mi Torá y Mitzvot sean una verdadera representación de mi personalidad. Me permite realmente sentirme, y no actuar, como un Judío.

Déjame aclarar unos puntos importantes:

El Tania no es fácil de leer. Requiere concentración y dedicación.

El Tania no es inspiración instantánea. No contiene historias cortas.

El Tania no arregla las cosas rápidamente. Es un trayecto que requiere tiempo y energía.

El Tania es un camino largo-corto. Puede ser largo, pero cuando llegas, te encuentras realmente en casa.

El Tania es un par de anteojos. Cuando se usan correctamente, todo se verá diferente.

El Tania es un corazón. Dará vida y energía a tu Torá y Mitzvot.

Dos puntos mas: El estudio correcto del Tania requiere de un maestro que entienda el tema. Si lo lees en su texto Hebreo original, o su traducción, sólo llegarás a la superficie. Ante todo, el Tania está lleno de términos místicos que el principiante no entenderá. Un entendido en Tania puede explicar estos términos, y lo más importante, hacerlos prácticos y relevantes. Segundo, hay significados escondidos detrás de cada palabra.

