Estos son los números del Coronavirus y los niños en Israel

Al comenzar una nueva etapa en la campaña de vacunación de la población en Israel contra el Covid-19, incluyéndose desde este martes a los niños de entre 5 y 11 años cuyos padres acepten vacunarlos, es relevante saber cuál es la situación entre los menores de edad en relación a la pandemia.

Los datos que publicamos a continuación han sido proporcionados por el Ministerio de Salud de Israel. Son datos oficiales.

Cabe recordar además como título general, que el aumento de los últimos días en la cantidad de confirmados con el virus, así como del índice llamado R-o sea la cifra que señala si la pandemia se está reduciendo o expandiendo- se debe claramente al contagio de no vacunados. Se trata tanto de gente que no se vacunó con ninguna de las dosis –el 76% de los nuevos contagios- como de un 12% de quienes recibieron la segunda dosis hace más de 5-6 meses y no se presentaron a recibir el refuerzo de la tercera, por lo cual se considera que no están protegidos. Entre los no vacunados, 2/3 son menores de edad que no se vacunaron.

Contagios confirmados

Hasta el 21 de octubre 2021, se habían contagiado en Israel de Covid-19 512.613 menores de 18 años, o sea aproximadamente un tercio de todos los confirmados con la enfermedad en la población en general. De ellos, los niños de entre 5 y 11 años-la capa etaria nueva para la que ha sido aprobada la vacunación- constituyeron el 43%, o sea 223.850.

Cabe recordar que estos números se refieren a los confirmados previo hisopado y no incluyen todos aquellos casos de menores de 18 años que no se testearon, generalmente por no tener síntomas. Ello no quita, sin embargo, que sufran diferentes problemas por haber estado enfermos aunque no se hayan percatado del contagio.

Internaciones y mortalidad

Desde el comienzo de la pandemia y hasta el 20 de octubre 2021, fueron hospitalizados por Covid-19 en Israel 2.660 menores de 18 años, un 0.5% de los positivos de esa edad en el país en ese lapso.

De ellos, 398 se hallaban en estado crítico, o sea 1 de cada 6 -7 niños.

De este grupo, 11 niños fallecieron, de los cuales 2 eran recién nacidos de madres enfermas de Covid, 8 tenían enfermedades previas y 1 sin otras enfermedades. Hubo un niño con cáncer terminal que dio positivo poco antes de fallecer, pero su muerte no estaba relacionada al Covid.

De la capa etaria de entre 5 y 11 años, los hospitalizados fueron 460.

De ellos, 72 se hallaban en estado intermedio o crítico. Tres fallecieron.

El riesgo de enfermarse en forma intermedia, grave o crítica, es de 1 entre 1.280 para los menores de 18 años en general y de 1 cada 3.000 para los niños de entre 5 y 11 años.

Un niño falleció de PIMS, el síndrome de inflamación múltiple que aparece a raíz del Covid.