Teheran gana Emmy Internacional a mejor drama

Teheraán es una de las series que más me gustó en los últimos tiempos. Sus personajes tienen una dosis de credibilidad importante. Las escenas de las marchas estudiantiles, la sobrina que visita a su tía después de toda una vida, el militar iraní que ama profundamente a su esposa me parece un acierto en la serie,se muestran a los personajes con luces y sombras.

Para saber más sobre la serie, leer esta nota nuestra:

La serie israelí, Teherán, ganó un Emmy Internacional al Mejor Drama, cuando los premios se anunciaron en Nueva York el lunes por la noche.

Al aceptar el premio, Dana Eden, una de las creadoras de la serie dramática sobre una joven agente israelí del Mossad en Irán, dijo que trabajar en la serie la había hecho esperar la paz entre Israel e Irán, en un discurso que recibió aplausos. “Quiero decir que Teherán no es solo una serie de espionaje. Se trata de comprender al humano detrás de tu enemigo y lo hacemos todos los días en nuestro set. Ahora estamos filmando nuestra segunda temporada y trabajamos con actores iraníes de todo el mundo, refugiados iraníes que acaban de huir del régimen actual en Irán y trabajamos en colaboración, a través del amor, y de hecho descubrimos que tenemos mucho en juego. común. Así que creo que da una esperanza para el futuro y espero que podamos caminar juntos, los iraníes y los israelíes, en Jerusalén y en Teherán, como amigos y no como enemigos ”, dijo Eden.

