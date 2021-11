La startup israelí Alumor quiere ayudar al acceso a agua potable.

Una persona no puede vivir sin agua, pero de alguna manera millones de judíos sobrevivieron en el desierto seco y árido durante cuarenta años. ¿Cómo lo hicieron sin un suministro interminable de H2O? La respuesta, según la parashá chukat de la Biblia hebrea, es que se les proporcionó agua a través de una roca con forma de colador que llegó a conocerse como el pozo de Miriam. En la parte de la Torá donde se encuentra esto, el lector se entera de que cuando Miriam murió hubo escasez de agua, lo que muestra a los lectores que el pozo existía en virtud del mérito de Miriam.

La startup israelí de tecnología del agua, Alumor, está ansiosa por mejorar el mundo a través de su propio milagro: un dispositivo doméstico purificador de agua que funciona con energía solar al que apropiadamente llaman Miriam's Well.

El dispositivo tiene una tecnología de purificación de agua basada en luz LED ultravioleta, que puede purificar cualquier tipo de agua superficial, incluidos lagos, ríos, lagunas y piscinas. "El producto es de bajo costo, fácil de usar y limpia las bacterias del agua con los más altos estándares de la industria", dijo a NoCamels David Waimann, jefe de desarrollo comercial de Alumor.



La solución, desarrollada por cuatro científicos y tecnólogos experimentados, es una lámpara de clase A eficaz que elimina parásitos y virus peligrosos. Incluye una óptica inteligente y un filtro de partículas que produce agua a menos de 0,5 centavos el litro. También consume poca energía, solo 4 vatios a través de un panel solar, y produce un litro de agua cada 10 minutos.



"Realmente es un milagro", agrega Waimann.



En una entrevista con NoCamels este mes, Waimann explica por qué el objetivo de la empresa para esta "pieza de tecnología muy importante" es tener un lugar en "todos los países de África".



VEA TAMBIÉN: Cómo la tecnología de Israel protege el recurso esencial más escaso del mundo: el agua



Queríamos producir un sistema adecuado para las necesidades de los más pobres del tercer mundo, explica.



Una página que detalla Alumor entregada a NoCamels dice que el sueño de la compañía es que el dispositivo "algún día sea utilizado por más de 100 millones en todo el mundo, salvando 100.000 vidas".



“Esto es lo que trajo a un economista de desarrollo como yo a bordo para ser parte de la empresa”, agrega Waimann.



“Estudié economía originalmente y eso me fascinaba, pero también trabajé en varias organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la ONU. Y yo era un VSO (servicio voluntario en el extranjero) del Cuerpo de Paz británico en África. Eso es lo que me importaba. Me encantó. Fue muy importante para mí y todavía es algo que me importa ”, dice Waimann.



Waimann no estaba seguro de poder hacer carrera con estos intereses, por lo que terminó formándose como ingeniero óptico y trabajando como técnico en una empresa de láser, donde el jefe de óptica era Yacov Malinovich, físico y experto en sistemas óptimos. para los sectores médico e industrial. 25 años después, Malinovich lo llamó para contarle su proyecto “en el campo del tratamiento del agua. Preguntó si Waimann los ayudaría con su marketing.



Para entonces, también estaba involucrado el cofundador Eldad Maziel, CTO. Más tarde, Ofri Orgad, hidrólogo y especialista en ayudas para el agua se incorporó como jefe de marketing. El empresario israelí-estadounidense Yossi Abramowitz también consulta con el equipo.



“Esta empresa me intrigó porque uno de los mayores problemas del mundo es el agua sucia para los pobres. Pueden obtener agua, no hay escasez de agua, pero está llena de todo tipo de bacterias que te matan. En el oeste, abrimos el grifo y ni siquiera nos preocupamos por eso ”, dice Waimann.



Alumor se encuentra actualmente en una etapa previa a la semilla y ha recibido una subvención de $ 142,000 de la Autoridad de Innovación de Israel. Si bien NoCamels pudo ver un prototipo del producto, Waimann dice que aún no están recibiendo pedidos, pero están buscando financiamiento e inversores.



Miriam’s Well está destinado a ser utilizado en un entorno de aldea donde una persona albergaría el producto y los residentes acudirían a un lugar específico para obtener agua limpia. El diseño de la aldea se vendería por alrededor de $ 50 como un bien social (sin fines de lucro). La compañía está actualmente en contacto con varias ONG y gobiernos que serán socios en la distribución.



Para entonces, también estaba involucrado el cofundador Eldad Maziel, CTO. Más tarde, Ofri Orgad, hidrólogo y especialista en ayudas para el agua se incorporó como jefe de marketing. El empresario israelí-estadounidense Yossi Abramowitz también consulta con el equipo.



“Esta empresa me intrigó porque uno de los mayores problemas del mundo es el agua sucia para los pobres. Pueden obtener agua, no hay escasez de agua, pero está llena de todo tipo de bacterias que te matan. En el oeste, abrimos el grifo y ni siquiera nos preocupamos por eso ”, dice Waimann.





Alumor se encuentra actualmente en una etapa previa a la semilla y ha recibido una subvención de $ 142,000 de la Autoridad de Innovación de Israel. Si bien NoCamels pudo ver un prototipo del producto, Waimann dice que aún no están recibiendo pedidos, pero están buscando financiamiento e inversores.



Miriam’s Well está destinado a ser utilizado en un entorno de aldea donde una persona albergaría el producto y los residentes acudirían a un lugar específico para obtener agua limpia. El diseño de la aldea se vendería por alrededor de $ 50 como un bien social (sin fines de lucro). La compañía está actualmente en contacto con varias ONG y gobiernos que serán socios en la distribución.



La solución para agua limpia



Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017 sugieren que 2.100 millones de personas carecen de agua potable, 1.400 millones de las cuales necesitan una solución eficiente y sostenible, como un dispositivo de tratamiento de agua doméstico, para purificar el agua hasta el punto de uso. La OMS establece que para aquellas familias que necesitan estos sistemas domésticos de tratamiento de agua, los sistemas deben ser baratos y esterilizar el agua a un alto nivel. La tecnología de purificación de agua debe garantizar que se eliminen todas las bacterias y virus.



Las soluciones actuales son costosas, ineficaces o simplemente lentas y engorrosas de usar, explica Waimann. Se refiere a métodos existentes como la cloración, el proceso de agregar cloro o compuestos de cloro para matar bacterias y microbios y prevenir enfermedades transmitidas por el agua, filtración por membrana, un método para separar partículas en soluciones líquidas y floculantes, que se utilizan en el tratamiento de aguas residuales como sustancias. que promueven la aglomeración de partículas finas presentes en una solución.



“Todas estas soluciones tienen verdaderos inconvenientes”, dice. “O no limpian el agua o son caras. Simplemente no son convenientes. Poner una botella en el techo, arrastrarla hasta allí, dejarla. O está poniendo las tabletas de cloro antes de beber. No está sucediendo. Simplemente no está sucediendo ".



“Hoy compras una botella plástica de agua que mide un litro en las tiendas. Cuesta cinco shekels. No estamos produciendo un dispositivo que le dé agua por cinco shekels. Te da agua para aproximadamente un ágora [denominación monetaria de Israel. 1 shekel equivale aproximadamente a 100 agorot.] Es aproximadamente una quinceava parte de lo que se compra en el supermercado ”, dice Waimann.



No es necesario un mantenimiento continuo del producto. Waimann le dice a NoCamels que debe limpiarse cada seis meses aproximadamente. Eso solo significa lavar el filtro.



Alumor también está desarrollando un diseño de ciudad denominado Nammu. Para este proyecto, las máquinas se colocarían de forma gratuita en las tiendas de conveniencia y serían propiedad del distribuidor. La máquina tiene un módulo interno que monitorea el consumo de agua. El dueño de la tienda y el distribuidor en el país compartirían los ingresos.



Según Alumor, Oceo Water of India, una empresa de servicios al consumidor que brinda servicios de purificación de agua, ha expresado su interés en ordenar 10,000 del producto Nammu en dos años.