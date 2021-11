Costumbres y tradiciones judías y sus paralelismos en el Islam

Bendiciones antes de comer: En el judaísmo hay 6 bendiciones distintas previas las comidas (pan, vino, frutos de la tierra, del árbol, cereales, todo lo demas). En el Islam se usa la bendición genérica "Bismillah""En nombre de Di-s" antes de cualquier ingesta.

Abluciones: Tahara La mikve en el judaísmo o el Ghusl en el Islam. Es sumergirse en aguas puras después de: la emisión de semen, el fin de la menstruación, una relación sexual. El lavado de un fallecido. Las leyes tienen pequeñas diferencias pero son muy similares.

Netilat Iadaim/ Wudu: Antes de comer pan, al levantarse, al salir del baño en el judaísmo se lavan las manos tres veces y se recita al netilat Iadaim. En el Islam antes de orar se lavan las manos, boca, nariz , cara, cabeza , orejas y pies, mientras se recita la shahada.

Oraciones: En el judaísmo hay tres oraciones diarias a la mañana, a la tarde y a la noche. Se recita sentado y de pie hacía Jerusalén. En el Islam hay cinco oraciones diarias: alba, mediodía, tarde, ocaso y noche. Parado, sentado y posternado hacia la Meca.

Kosher/Halal: La palabra significa lo mismo "apto". Hay similitudes y diferencias. Animales: En el judaísmo son puros los cuadrúpedos rumiantes y con pezuñas partidas. Peces con escamas y aletas. Las aves que no están expresamente prohibidas. insectos y reptiles prohibidos.

En el Islam está prohibido el cerdo, los animales con garras, los insectos y los reptiles. En general se permiten los mariscos. Las langostas se pueden, en el judaísmo algunas se pueden pero no hay tradición de consumirlas.

La sangre está prohibida en las dos religiones, por lo que se desangra a los animales en la faena. El judaísmo es más estricto y exije el salado y lavado de la carne (melija) para eliminar todo resabio.

La faena: Shejita o Dhabihah: Se debe degollar al animal, cortando la tráquea, el esófago y las arterias principales. Con un cuchillo no aserrado, muy bien afilado. Lo debe hacer un judío o un musulmán según corresponda y se recita una bendición antes de hacerlo.

Consumo de alcohol: En el judaísmo el consumo de alcohol es permitido incluso es parte de algunos rituales. En el Islam está prohibido el consumo de vino o alcohol.

Carne con lácteos: En el judaísmo está estrictamente prohibido mezclar carnes con lácteos. En el Islam no existe esta prohibición.

Nervio ciático: En el judaísmo se prohíbe el consumo del nervio ciático y ciertos cebos. Por lo que en general no se usan los cuartos traseros si no fueron extirpados los nervios. En el Islam no existe esta prohibición.

Circuncisión : Brit Milá/ Jitan: En los dos casos se corta el prepucio. En el judaísmo se debe hacer a los 8 días de nacimiento, lo hace un Mohel en una ceremonia. En el Islam, varía entre los 7 días y la pubertad según la tradición. Lo puede hacer un doctor no musulmán.

Matrimonio: Kidushín/ Nikaa Tanto en el judaísmo como en el Islam debe haber: un contrato matrimonial, un valor entregado por parte del novio a la novia, dos testigos, consentimiento de las partes. Pero veamos los detalles.

Kinian/Mahr En el judaísmo el novio consagra a la novia entregándole un valor (tradicionalmente la alianza). En el Islam también debe entregar algo de valor como adelanto del Mahr muqaddam (del hebreo Mejer/venta)

Ketuvá/Contrato nupcial Se firma un contrato legal en el que se definen las obligaciones mínimas del esposo (techo, alimentos, vestimentas, relaciones sexuales) y también un alto monto económico en caso de divorcio, en el Islam está es la segunda parte del Mahr (muajar)

Matrimonios mixtos: El judaísmo no autoriza casamientos fuera de la religión. Un musulmán puede tomar una mujer del pueblo del libro (judía o cristiana), pero no una mujer politeísta.

Poligamia: Tanto en el judaísmo como el Islam, la poligamia es legal. Aunque en la actualidad no se practica en el judaísmo. Los Ashkenazim desde el Siglo X, y los sefaradim al dejar los países árabes. En el Islam es legal tener hasta 4 esposas, aunque no es común.

Divorcio: Guet/Talaq Hay divorcio en el Islam y en el judaísmo. En el judaísmo es un escrito firmado por dos testigos, el hombre lo otorga, aunque se necesita que la mujer acepte. En el Islam hay dos métodos, talaq y khul .

El talaq es el repudio por parte del hombre, puede ser irrevocable o revocable. Es verbal, solo con decir tres veces talaq ya está divorciado. El hombre debe pagar el monto completo acordado en el mehr. El khul es divorcio de mutuo acuerdo, generalmente pedido por la mujer.

Tanto en el judaísmo como en el Islam la mujer no puede volver a casarse, hasta que pasen tres meses del divorcio.

Sacrificio/Korban: Se dice igual. En el judaísmo se abolieron los sacrificios desde la destrucción del II templo. Habían ofrendas colectivas e individuales. En el Islam se sacrifica un animal en Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, segunda fiesta en importancia del Islam.

En esta festividad se conmemora la fe de Abraham al intentar sacrificar a su hijo Ishmael y el intercambio por un cordero a último momento. La misma historia exacta con Isaac es el origen de los sacrificios, en el judaísmo.

A diferencia de los sacrificios en el judaísmo que parte del animal se quemaba en el altar en el Islam se divide en tres partes, una para el que hace la ofrenda, una para su familia y la principal para repartir entre los pobres y necesitados, pero no se quema nada.

Barba: En el judaísmo hay una prohibición bíblica de rasurarse la barba. Aunque muchos autorizan recortarse con tijeras o similar. En el Islam hay 3 fuentes distintas, una que comanda dejarse la barba. Otra lo considera mandoub (recomendable). Y otra lo permite si uno quiere.

Tanto en el judaísmo como en el Islam está permitido afeitarse los bigotes. En el judaísmo también está prohibido rasurarse las sienes, en el Islam no existe está prohibición.