Mensaje de alarma del Primer Ministro de Israel , al confirmarse los primeros casos de la nueva variante en el país

El Primer Ministro Naftali Bennet ha sido tajante: al haberse confirmado un primer caso de la nueva variante sudafricana (y desde que él finalizó su discurso ante la nación se han confirmado otros tres) ya dentro del país, Israel se halla en situación de emergencia . Por primera vez en seis semanas, varios países fueron declarados “rojos”, lo cual significa que ningún extranjero proveniente de allí puede entrar a Israel y todo israelí que retorne de algunos de ellos deberá hacer cuarentena en un hotel destinado a ello, no en su casa particular.

Se trata de países en la zona en la cual se ha descubierto y ha comenzado a propagarse el virus, en un ritmo que los expertos califican de “exponencial”: Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini .

La nueva variante en cuestión, conocida por ahora con su nombre científico B.1.1529, fue descubierta hace pocos días en Botswana, llegó rápidamente Sudáfrica y desde allí comenzó a circular. Según el sistema de salud sudafricano, su particularidad es que tiene aproximadamente 30 mutaciones en la proteína Spike , lo cual lleva a que algunos expertos prácticamente consideres que es casi un nuevo virus. Ya se ha confirmado que es mucho más contagioso aún que la variente Delta. Las grandes preguntas a las que aún no hay respuesta es cómo inciden en los niños, si son resistentes a las distintas vacunas y cuán peligroso es.

A raíz de ello, el Primer Ministro Naftali Bennett decidió dirigirse a la ciudadanía israelí. Optamos por traducir el texto casi completo de su alocución, que consideramos importante conocer.

“Mientras estado lidiando con el Coronavirus desde hace casi dos años , hoy nos hallamos en un punto preocupante.

Lo explicaré. Hace dos semanas llevamos a cabo un ejercicio de guerra. Aprovechamos el intervalo en la ola del Delta para prepararnos para el escenario de una nueva y más dura variante. Lo llamamos “el ejercicio Omega”. Nos sentamos juntos, el liderazgo nacional en pleno, un dia entero, y simulamos una situación en la que una cepa nueva y más contagiosa del virus-que alcanza a los niños o, D´s permita, también ataca a quienes se han vacunado- penetra el país.

Llegó rápidamente. Nos hallamos en una nueva situación. La variante B.1.1529, que llega de Sudáfrica, es muy preocupante. Es tan preocupante que luego de docenas y cientos de nuevas y distintas cepas examinadas por nosotros a lo largo del último año, ésta ha llevado al Ministerio de Salud y a expertos epidemiólogos en Israel y el mundo, a levantar bandera.

En Sudáfrica, en una semana, ha habido un agudo salto en los casos. En efecto, la nueva cepa ha surgido al frente de las infecciones en Sudáfrica y ha superado el Delta.

Esta cepa ha volado y ya ha entrado a Israel. Hay un caso confirmado y otros tres sospechosos que están siendo examinados. (A.J: En el interin se han confirmado). Y estimamos que habrá más.

Esto llegó en un momento complicado, cuando está por comenzar la fiesta de Januca cuando los niños-la mayoría de los cuales no están vacunados- no están en la escuela y cuando algunos de nosotros, incluyendo mi familia, están planeando actividades con los niños durante Januca incluyendo eventos, actividades en tiempo libre y , por supuesto, viajes al exterior.

Estas son las malas noticias.

Las buenas noticias son que Israel se despertó temprano. El primero en el mundo. Nuestro sistema entero está en alerta, todos nuestros cuarteles ya están abiertos. No tomaremos riesgos.

Es mejor actuar rápidamente y en forma decidida ahora, que postergar la toma de decisiones y despertarnos cuando Israel esté inundado de casos y completamente “rojo”.

Nuestras acciones tendrán un costo económico seguro, somos conscientes de ellos y estamos preparados para ayudar a los que se vean perjudicados. Pero lo más importante es mantener a los ciudadanos de Israel protegidos hastra que comprendamos mejor la naturaleza de la variante.

Si no es tan alarmante como parece, si no es tan malo, retornaremos pronto a la situación de rutina anterior. Pero en este momento nos estamos preparando para todos los escenarios, incluyendo el peor de todos.

El sábado de noche se reunirá el gabinete Coronavirus . Hasta entonces, y esto es efectivo de inmediato, todos los países africanos, incluyendo Mauritius, Seychelles y Madagascar , con la excepción de los países de Africa del Norte , están definidos desde este momento como países “rojos”.Israelíes que regresen de estos países deberán respetar un aislamiento especialmente estricto. Habrá una incremento en el esfuerzo por hacer cumplir las cuarentenas. En cuanto a otros destinos-centros de vuelos de conexión-tomaremos pronto decisiones al respecto.

El Comando de Defensa Civil está en estos momentos trabajando para ubicar a todo aquel que haya regresado de esos países africanos en las últimas dos semanas y los está contactando instruyéndolos hisoparse de inmediato y aislarse hasta que se reciban los resultados de su test. También sabemos cómo llegar a la casa de cada uno. Lo único necesario es que se contacten con el Ministerio de Salud.

Al mismo tiempo, se enviará un mensaje a todo aquel que pasó por países africanos, inclusive si llegaron a Israel desde otro destino, así como a todosaquellos que visitaron o llegaron a través de Dubai la semana pasada.

La instrucción es hisoparse de inmediato y permanecer en cuarentena en casa hasta que se obtenga el resultado del examen. Estamos en una etapa temprana y queremos apagar el fuego”.

Bennett se refirió a otras decisiones ya tomadas, relacionadas a extremos cuidados para monitorear eventual avance de la pandemia.

En estos momentos,cabe recordar, si bien los números no son altos-este viernes fueron confirmados algo más de 540 nuevos contagios- el R, o sea el índice que muestra el nivel de propagación del virus, supera el número 1 (llega a 1.07), lo cual significa que la pandemia se expande y no se reduce. El 90% de los nuevos confirmados, desde hace días, son no vacunados o quienes no recibieron la tercera dosis y por ende no están protegidos. Pero ante la posibilidad que la nueva variante sea resistente a la vacuna, todo el escenario cambia.

Bennett cerró sus palabras con un resumen y un llamado categóricos:

“Los exhorto, ciudadanos de Israel, a comprender que así es nuestra vida en esta plaga. Hay tiempos de calma y tiempos de guerra. Ahora, debemos mostra responsabilidad, especialmente nosotros como gobierno y ustedes como ciudadanos . Debemos estar juntos, mostrar mutua responsabilidad, ser cautelosos y vacunar a nuestros hijos”.

Cabe recordar que el martes último comenzó oficialmente la campaña de vacunación de la nueva capa etaria de entre 5 y 11 años. El desafío es especialmente importante ya que lo que parece ser el comienzo de la quinta ola, está caracterizado por un alto porcentaje de menores no vacunados confirmados como infectados.

“Vacunen a vuestros hijos lo antes posile para aumentar su nivel de protección”, pidió el Primer Ministro. “Aún si la variante responde menos o responde sólo parcialmente a las vacunas, aún vale la pena. Es un chaleco protector. Vayan a vacunar hoy a vuestros hijos y vacúnense todos aquellos que necesitan aún el refuerzo”.

El Primer Ministro y su hijo David, en el primer día de vacunación de los niños de entre 5 y 11 años. David tiene 8. (Foto: Amos Ben Gershom GPO)

Finalizó con un mensaje entre personal y nacional.

“Pueden estar seguros de que todo esto está siendo manejado lo más seriamente posible, y que tenemos nuestras manos sobre el volante. Les pido paciencia, cooperación y comprensión de que a veces las cosas no funcionan como estaba planeado, y lo más importante, es que nos mantengamos sanos. Seguiremos poniéndolos al tanto de todo con transparencia y de modo continuo”.