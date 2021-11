Entendamos el por qué de las luces de Janucá

¿Qué celebramos en Janucá? ¿Un suceso de la Historia? En el año 334 a.e.c. Alejandro de Macedonia llega a Judea con sus ejércitos. Las tropas griegas asesinan no sólo a soldados sino a miles de habitantes, para forzarlos a aceptar su dominio. Esto ha quedado a la vista al descubrirse rastros de esos años en el desierto de Judea. Cerca del Mar Muerto, a unos 14 kilómetros al Norte de Jericó, se descubrió en 1962 la cueva de Abu Shinjeh, junto al lecho del wadi Daliyeh (un arroyo seco casi todo el año, cuyo cauce en época de lluvias, desemboca en el río Jordán). Los arqueólogos han analizado lo que se halló en la cueva: unos 40 fragmentos de documentos escritos en papiro, en idioma arameo, del siglo IV a.e.c. Hay algunos contratos, cartas de liberación de esclavos, sellos personales , monedas. Y algo más: los esqueletos de 205 personas. Era gente que huyó de la ciudad buscando refugio de la invasión griega. Hacia el año 333 a.e.c. el grupo se ocultó en esa cueva. Todos fueron asesinados por los soldados de Alejandro Magno.

La invasión griega es cruel y los hebreos no tienen más remedio que aceptar la dominación. La asimilación de los judíos a la cultura griega es creciente. La primer generación nacida en Judea bajo dominio griego ya adopta nombres griegos, asiste a las academias de filosofía griega, los teatros, los estadios, los gimnasios. Los jóvenes judíos se hacen operar para eliminar los rastros de la circuncisión en su cuerpo. Los judíos adaptan las enseñanzas hebreas a lo que importa en el mundo griego. Ese judaísmo helenizado aparece retratado en la obra de Ioshúa Ben Sira, que hacia el año 190 a.e.c. escribe para sus alumnos “La sabiduría de Ben Sira”, en idioma hebreo. La versión en idioma hebreo de la Sabiduría de Ben Sira se creía perdida, pero aparecieron algunos folios en la Gueniza de El Cairo y dos ejemplares casi completos entre los Rollos de las cuevas del Mar Muerto. Los rabíes que decidieron (posiblemente en el siglo III e.c.) cuáles libros incluir en el canon bíblico no aceptaron incluir este libro en la Biblia Hebrea, y lo declararon “apócrifo” (prohibido, porque “puede conducir a error a quien lo lee”.) A pesar de eso, el Talmud [1] cita a Ben Sira. Tampoco la Biblia cristiana protestante acepta a Ben Sira, pero en el Antiguo Testamento que acepta la Iglesia Católica, ( la traducción al griego llamada Septuaginta) ese libro de Ioshua Ben Sira está y se llama “Eclesiástico” (no confundir con Eclesiastés – Cohelet de autor desconocido, aunque se atribuye al Rey Salomón, que sí, forma parte de la Biblia Hebrea).

Unos años más tarde, en el 175 a.e.c, el rey griego Antíoco IV Epifanes (el Magnífico), al que los hebreos apodan Epimanes ( el Loco) exige que todos los pueblos bajo su dominio realicen ofrendas a los dioses griegos y se arrodillen para adorar al rey como dios. Salvo los hebreos, todos los pueblos aceptan, son politeístas, no les importa adorar unos dioses más. Pero los hebreos se niegan a arrodillarse y adorar a Antíoco. Los hebreos sólo aceptan un único Señor.

En el año 167 a.e.c. el rey Antíoco IV Epifanes con su ejército entra al Templo de Jerusalem, roba los candelabros de oro, usa el altar del Templo para sacrificar cerdos en honor a Zeus. Decreta que en sus dominios, quien se niega a arrodillarse y adorar la imagen del rey comete delito de traición y debe ser castigado con la muerte en el acto. Prohibe a los judíos leer o enseñar Ley Hebrea , celebrar Shabat o realizar cualquier ceremonia de la religión hebrea, bajo pena de muerte. La lectura de los Profetas y de Escritos bíblicos queda como única permitida, porque los rabíes explican a los griegos que ahí se cuenta sobre los héroes del pueblo hebreo y estudiar a los héroes del pueblo está de acuerdo con la forma de pensar griega.

¿Qué puede hacer la población? ¿Huir de Judea? En los caminos los pueden violar, robar, raptarlos para hacerlos esclavos. ¿Arrodillarse ante la imagen de Antíoco y esperar mejores tiempos? Es lo que hacen algunos. Muchos preparan refugios en los sótanos de sus casas y rutas de escape desde esos refugios hacia cuevas de las cercanas montañas. Eso no se sabía, pero hace pocos años se han encontrado en sótanos bajo las antiguas viviendas y en cuevas del desierto de Judea ,restos de agua , víveres , monedas, documentos y Rollos de Torá guardados en esos refugios por la población judía en esa época.

¿Quién puede animarse a luchar contra el ejército griego? Razonablemente, nadie. Pero en la aldea de Modiín, vive un anciano que se llama Matatías, de la familia macabea. Los oficiales griegos quieren obligarlo a que se arrodille y adore la imagen de Antíoco Epifanes. Hay momentos en que un líder puede cambiar la historia de su pueblo. ¿Qué hace ese anciano? Decide solo y sin dudar : libertad o muerte, para él y quienes lo sigan. Mata a esos oficiales y sus soldados.

Los habitantes de la aldea de Modiín tienen que huir de la aldea con Matatías y sus hijos, porque en cuanto los griegos se enteren de lo sucedido, matarán a todos. A los aldeanos no les gusta pero no tienen más remedio que convertirse en guerrilleros. Se deslizan por la noche en los campamentos de soldados griegos mientras éstos duermen. Degüellan a los soldados griegos . Roban las armas y la comida que encuentran. Esa es la forma de luchar en esos tiempos. La historia griega y los relatos del Talmud cuentan que los macabeos van entrando en todas las aldeas judías.¿Qué hacen? Requisan alimentos. Obligan a las parejas que viven juntas a casarse con el rito hebreo , a los varones a circuncidarse, tengan la edad que tengan. Aunque no les guste, los aldeanos tienen que unirse a los guerrilleros judíos. ¿Acaso los macabeos son amados por la población hebrea ? En general, no. Los macabeos los han arrastrado a ir contra la corriente, en una guerra que no querían.

Matatías el macabeo hace historia que llega hasta hoy. Los griegos se burlan de los hebreos que insisten en conservar la santidad del Shabat . Los griegos encierran en una cueva a unos mil judíos durante un Shabat y luego incendian la cueva. Los judíos prefieren morir quemados vivos para no violar el día dedicado al Señor. Después de esto, Matatías el macabeo dicta una ordenanza : “la vida está antes de la observancia del Shabat”. Ordena luchar en Shabat si el enemigo ataca .

Más adelante, los rabíes del Talmud elaboran, a partir de esta ordenanza de Matatías , la halajá (jurisprudencia ) que sigue hasta hoy: “los mandamientos de la Biblia se han dado para vivir por ellos y no para morir por ellos”. Para defender la vida se puede dejar de lado la observancia del Shabat y de casi todos los mandamientos. [2] No todos, hay tres mandamientos que no se pueden violar, aunque al judío pierda la vida por ello: La prohibición de idolatría, de incesto y de asesinato. Esta halajá (jurisprudencia, ley rabínica) sigue vigente en todo el mundo judío. Israel fue atacado en 1973 en Yom Kipur (Día de expiación) por la coalición de los países árabes liderados por Egipto y Siria. Los atacantes pensaron : “los judíos no tomarán las armas en el día más sagrado del calendario hebreo” . Pero se equivocaron. Los árabes habían leído la Biblia, pero no el Talmud. No conocían la jurisprudencia rabínica que dice “la vida está antes que el Shabat y las festividades ”.¿ Qué sucedió en la guerra de Yom Kipur? Sonaron las sirenas en todo Israel, los hebreos salieron inmediatamente de las sinagogas donde rezaban, fueron a sus bases del ejército y tomaron sus puestos de combate.

Volvemos al año 164 a.e.c. Fallecido el anciano Matatías, los guerrilleros están dirigidos por su hijo Iehuda. Los macabeos derrotan a los griegos y liberan el Templo de Jerusalem. Unos dos meses después, realizan la ceremonia de “Janucá” (inauguración) del Templo reconstruido. El comandante macabeo decide realizar la ceremonia el 25 del mes de Kislev, el mismo día en que se cumplen 3 años del aniversario de la profanación del Templo por Antíoco Epifanes. Los episodios de los macabeos está relatados en los Libros de los Macabeos – Macabeos I y II , que no fueron aceptados en la Biblia Hebrea y tampoco aceptan los cristianos protestantes pero si, están incluidos en el Antiguo Testamento que acepta la Iglesia Católica. [3]

La 2ª. parte del Talmud, en el siglo VI, [4] relata la interpretación rabínica más popular de Janucá. Se encontró aceite suficiente sólo para un día de encendido de los candelabros del Templo, y ese poco duró ocho días, hasta que salió el aceite nuevo de la prensa. Los rabíes llaman al episodio, el milagro de Janucá y ordenan recordarlo de ahí en adelante, todos los años, encendiendo luminarias durante 8 días seguidos. Se usa un candelabro especial, con ocho velas más una novena vela con la que se encienden las demás. Es un candelabro que se pone frente a la ventana de la calle para “proclamar el milagro” .

¡Buena parte de la tradición de Janucá ha correspondido a las mujeres judías! La cocina judía de esa semana es muy especial, recuerda al aceite milagroso en todas sus recetas. Papa , manzana, harina ,verduras, esa semana todo acaba en latkes (panqueques) y bollos fritos.





[1] Talmud: recopilación escrita de la jurisprudencia de rabíes hebreos.

[2] Talmud Bavli, Tratado Sanhedrín, ( tribunales) folio 74 a .

[3] En el Antiguo Testamento de los cristianos ortodoxos griegos, se agregan los libros Macabeos 3 y 4, que narran episodios posteriores a estas guerras. Se conocen también los libros de Macabeos 5,6,7 y 8 en idiomas árabe y siríaco y tres libros de Macabeos en idioma etíope, que tratan de episodios diferentes.

[4] Talmud Bavli, Tratado Shabat, folio 21b.