Yom HaGirush: la historia del día de la expulsión

Hoy hablamos de una limpieza étnica en gran parte olvidada sin precedentes en la historia de los abusos humanitarios. Recordemos la expulsión internacional coordinada de unos 850.000 judíos de tierras árabes y musulmanas, donde habían vivido pacíficamente durante 27 siglos. Como algunos saben, en 2014, el gobierno israelí reservó el 30 de noviembre para conmemorar esta atrocidad masiva.

No ha tenido una identidad real o un nombre como "Kristallnacht". Pero hoy, a partir de este día, el día se conocerá como Yom HaGirush: "Día de la expulsión".

Ha sido un camino de años para identificar y solidificar esta identidad. Comenzó en el momento en que Hitler llegó al poder en 1933.

La comunidad panárabe internacional, coordinada desde Palestina y que abarca cuatro continentes, formó una vibrante alianza política y militar posterior con los nazis. Esta asociación funcionó en los pasillos enrarecidos de los gobiernos, las calles devastadas por los disturbios de muchas ciudades en todos los lados de los océanos y, finalmente, las trincheras y las líneas del frente de Europa estrangulada por la guerra.

El supervisor de esta alianza fue Hajj Amin al-Husseini, el Gran Mufti de Jerusalén, pero dirigió una ávida coalición de líderes árabes organizados en el Alto Comité Árabe, junto con partidarios populares de la calle árabe. Se habían fusionado con la ideología y los objetivos nazis, que incluían la destrucción de los judíos y la derrota de la influencia británica.



Después de que el Mufti huyó de un proceso penal en la Palestina judía en octubre de 1937, se trasladó a Bagdad. Irak se convirtió en el nuevo centro de gravedad de la colaboración árabe-nazi. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, los árabes iraquíes, bajo la dirección del Mufti, habían importado todo tipo de ideología y confederación nazi a Irak. El 1 y 2 de junio de 1941, cuando Alemania estaba preparada para atacar a Rusia y necesitaba petróleo árabe, los árabes nazis en Irak lanzaron un sangriento pogromo de dos días contra su comunidad judía, que había vivido allí durante 2700 años, mil años antes de Mahoma.



La división con guiones de "árabe-nazi" se aplica, no solo porque estos árabes eran fascistas en mente y en hechos, sino porque en realidad se identificaban con el Partido Nazi de Alemania. Algunos alborotadores llevaban esvásticas; muchos habían marchado en los desfiles de antorchas de Nuremberg. El Partido Social Nacionalista Sirio adoptó una bandera que se desprendió de la de la Alemania nazi.



En esa pesadilla de disturbios del 1 y 2 de junio, los judíos fueron perseguidos en las calles. Cuando las encontraron, las niñas judías fueron violadas delante de sus padres; los padres fueron decapitados frente a sus hijos; las madres fueron brutalizadas en público; los bebés fueron cortados por la mitad y arrojados al río Tigris. Las turbas de Bagdad quemaron docenas de tiendas judías, invadieron casas judías y las saquearon.



Nunca sabremos cuántos cientos fueron asesinados o mutilados porque en la investigación que siguió, muchos tenían miedo de presentarse. Pero ese sangriento evento se conoció como el Farhud, que significa despojo violento. El Farhud marcó el principio del fin de los judíos iraquíes: más de 140.000 almas.



Justo antes de que el Estado de Israel declarara su independencia en 1948, la Liga Árabe prometió al mundo que ejecutaría una expulsión masiva de todos sus judíos. La Liga Árabe de hecho coordinó formas y procedimientos entre más de una docena de países.



Se repitieron privaciones similares en todo el mundo árabe y musulmán. Unos 2.000 nazis (ex guardias de campos de concentración, Gestapo, oficiales de las SS y comandantes de la Wehrmacht que habían escapado de los juicios de Nuremberg para continuar la guerra de Hitler contra los judíos) guiaron y ayudaron en estos procesos, pero ahora en el Medio Oriente.



Al mismo tiempo, la Liga Árabe prometió invadir el nuevo Estado de Israel. "Esta será una guerra de exterminio y una masacre trascendental, de la que se hablará como las masacres de Mongolia", prometió Azzam Pasha, secretario general de la Liga Árabe.



Durante cuatro meses, el Congreso Judío Mundial suplicó a las Naciones Unidas, y luego se reunió en Lake Success, Nueva York, para detener la limpieza étnica. ¿Era esto un secreto? Difícilmente. El New York Times era entonces el periódico de referencia en los Estados Unidos. Su titular alarum en negrita declaraba "Judíos en grave peligro en todas las tierras musulmanas".



El artículo enumeró de manera destacada los países expulsores y cuántos miles de judíos serían limpiados étnicamente. Marruecos francés: 190.000; Irak: 130.000; Argelia: 120.000; y así sucesivamente, hasta que el total tocó el borde oscuro de 900.000.



En muchos países, se dejó en claro a los judíos que si resistían, serían sometidos a más Farhuds y luego deportados a campos de concentración al estilo nazi. Después de todo, los regímenes árabes durante la Segunda Guerra Mundial, liderados por el Mufti, hicieron esfuerzos para enviar judíos a Auschwitz.



El Mufti había recibido visitas guiadas a varios campamentos, incluido el cuartel general del sistema de campamentos de las SS. Durante la guerra, los funcionarios locales de todo el mundo de influencia árabe establecieron campos de concentración como centros de trabajo esclavo y tortura. De las docenas de campamentos en tierras árabes, nombres como Im Fout en Marruecos, Djelfa en Argelia y Giado en Libia se han perdido en notas a pie de página descoloridas.



A fines de la década de 1940, las canciones que invocaban a Farhud eran populares, y numerosos pogromos de mini-Farhud ya habían ardido en las comunidades judías. Entonces, comunidad por comunidad, los judíos fueron transportados a lugares remotos donde los transportes aéreos clandestinos, a menudo organizados por la compañía que se convirtió en Alaska Airlines, llevaron a los judíos, empaquetados como sardinas humanas, hacia Israel.



Los árabes pensaron que estaban creando una bomba demográfica para el nuevo Estado de Israel. Pero los campos de refugiados de Israel eran bastante temporales y la mayoría de los cientos de miles fueron absorbidos por completo por el estado judío.



Este crimen contra la humanidad aumentó la población de Israel casi a la mitad, convirtiendo demográficamente a la población mayoritariamente europea del Israel recién independizado en una mitad sefardí o mizrahi, esencialmente derivada de los estados árabes. Esta expulsión diseñada por los árabes es una gran mentira a la difamación de que los israelíes son un grupo de judíos acomodados de Londres, Los Ángeles y Lvov. Y reenfoca y equilibra el problema de los refugiados árabes desde 1948.



En 1948, el recién formado y fabricado estado de Jordania invadió y creó Cisjordania. En tres conferencias oficiales en Ramallah, Jericó y Hebrón, los árabes votaron para no crear una identidad nacional separada, sino convertirse en súbditos de Jordania.



En 1964, cuando Israel demostró que no podía ser arrojado al mar, la KGB soviética ayudó a diseñar la creación de la Organización de Liberación de Palestina. Luego, los árabes expropiaron el nombre de “palestinos” de los sionistas, básicamente cometiendo robo de identidad.



Nadie puede mostrarme ninguna identificación de árabes como palestinos antes de 1964. En “The Edwin Black Show”, he pedido públicamente solo un ejemplo. Sin embargo, se ha defendido la causa "palestina", basada en una historia falsa, hechos falsos, ignorancia judía y las realidades olvidadas de 850.000 judíos expulsados.



Ha habido muchas expulsiones y migraciones forzadas a lo largo de la historia. La Inquisición española cubre ampliamente una sola esfera de expulsión. The Trail of Tears cubre una categoría de migraciones forzadas, la de los nativos americanos. Pero nunca desde el Imperio Romano el mundo ha visto a unos 15 países coordinar abiertamente la privación y expulsión de sus ciudadanos basándose únicamente en su religión.



Aunque este acto grave fue siempre una llama que ardía en las familias de los desposeídos, el mundo lo olvidó. El virus "sha-sha" puede infectar a todo un pueblo, lo que demuestra que existe tanto memoria colectiva como amnesia colectiva.



Pero me topé con el Farhud al investigar mi libro de 2003 Banking on Baghdad. Esto reavivó la antorcha de la conciencia.



“El Proyecto de Reconocimiento Farhud”, impulsado por los sefardíes en los Estados Unidos, solo pidió que se recordara el asesinato en masa. Me sumergí más en el tema, lo que resultó en mi libro de 2010, The Farhud: Roots of the Arab-Nazi Alliance in the Holocaust, que rastreó la alianza árabe-nazi, los horribles pogromos y la expulsión de la posguerra.



En junio de 2015, un grupo de líderes comunales comprometidos y yo pudimos hacer lo que muchas familias marcadas por la memoria llamaron imposible: proclamar el Día Internacional del Farhud en las Naciones Unidas en un evento histórico transmitido en vivo a nivel mundial por la propia ONU.



Pero siempre quise hacer más y darle identidad y homenaje a la expulsión masiva. Este mes, con el apoyo de mis colegas en muchos países, en una edición especial de "The Edwin Black Show", proclamé el 30 de noviembre para siempre como un día de recuerdo llamado "Yom HaGirush".



Ese nombre, Yom HaGirush, marca cuando las comunidades judías en muchos países fueron nuevamente desposeídas, pero fueron recuperadas en la nación libre de Israel. El estado judío ahora posee a estas personas y sus descendientes, y ellos a su vez ahora poseen su estado judío. La posesión es nueve décimas partes de la supervivencia. Israel se ha convertido en la última parada de los judíos.



De Marruecos a la India, y de Yemen a Afganistán, se incineraron vidas y siglos de legados. Se hizo a plena luz del día con apenas un murmullo del mundo.



Sucedió ni siquiera cinco años después de que el mundo se enterara de que seis millones de judíos habían sido exterminados y millones más se habían refugiado. Márcalo en una hoja de papel: Yom HaGirush. YomHaGirush.com está ahora en forma embrionaria, pero pronto será un recurso mundial vibrante y una advertencia al mundo de que cuando decimos, "Nunca más", lo decimos en serio.



Edwin Black es el autor de "The Farhud" y muchos otros libros. En 2015, originó el Día Internacional de Farhud. En 2021, creó Yom HaGirush