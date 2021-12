La biblioteca yiddish oculta en la estación de autobuses de Tel Aviv

Yung Yiddish no es solo una biblioteca, sino un espacio para mantener viva la cultura y el idioma yiddish



La estación central de autobuses de Tel Aviv tiene la reputación de ser fea y disfuncional entre los israelíes, sin embargo, contiene gemas escondidas dentro del vasto edificio.



Cahan es actor, ex presentador de radio y experto en literatura y cultura yiddish. Es hijo de sobrevivientes del Holocausto y creció hablando yiddish como su primer idioma.



Hace 30 años, comenzó a coleccionar literatura yiddish para evitar que la desecharan.



"Estaba trabajando en la radio como un nuevo lector, y después de una vez que estaba leyendo las noticias en yiddish, dije: 'Quien tenga libros en yiddish, yo vengo a buscarlos'".



Los libros llegaron a raudales y, en 2006, su vasta colección se trasladó a la estación central de autobuses de Tel Aviv, donde ha crecido a 80.000 libros, revistas y otras publicaciones yiddish.



Yung Yiddish no es solo una biblioteca, sino un espacio para mantener viva la cultura y el idioma yiddish. Si bien el yiddish se habla principalmente en comunidades religiosas, este espacio proporciona una rara excepción.



"Creo que Yung Yiddish hace una gran diferencia para la cultura Yiddish en Israel", dijo Cahan a i24NEWS.



"Toda esta gama que tenemos desde Hassidim, los ultraortodoxos, hasta los completamente seculares y LGBT ... hizo que la conversación fuera mucho más animada, no como académica o algo del pasado".



Sin embargo, la estación central de autobuses será demolida, dejando a Yung Yiddish sin ningún otro lugar adonde ir.



"Creemos que el cierre es inminente y necesitamos una solución ... Realmente necesitamos el apoyo del público".



Se ordenó a Yung Yiddish que cierre sus puertas el 5 de diciembre, fecha límite que podría posponerse ya que se retrasa el cierre de la estación de autobuses.

Una de esas gemas, escondida en el quinto piso, es "Yung Yiddish", una biblioteca y centro cultural propiedad de Mendy Cahan.