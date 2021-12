Sarah Silverman expresa su apoyo al sionismo y a la existencia de un Estado judío

Sarah Silverman habló en el episodio del viernes de su podcast sobre la existencia de un "estado judío", las críticas que enfrentan los israelíes y los judíos estadounidenses, y su apoyo a una solución de dos estados en el Medio Oriente.

“El sionismo, por definición, significa que crees que Israel tiene derecho a existir; que debería haber un estado judío. Y bueno, hay muchos estados musulmanes, muchos países musulmanes. Nosotros aquí en América, somos básicamente un país cristiano. ¿Entonces no puede haber uno, solo uno, Estado judío? " dijo la presentadora de “The Sarah Silverman Podcast” a sus oyentes.

La comediante y actriz, cuya hermana Susie vive en Jerusalén, comenzó diciendo que cree que el término "pro-Israel" se ha vuelto "muy confuso" y "cooptado por la extrema derecha". Ella piensa que hay un "espectro de pro-Israel y un espectro de sionismo que hace que sea muy injusto definir a todos bajo la definición de sionismo".



Luego agregó: “Tengo familiares [miembros] liberales, cariñosos, cariñosos y muy cercanos que se consideran sionistas liberales. Y luego están los Socialistas Demócratas de América, de los que soy miembro, y se consideran antisionistas, lo que me entristece y me pone nerviosa. En su mente, equivale a antirracismo ".



El lunes, la ex Miss Irak Sarah Idan aplaudió a Silverman por explicar el sionismo "de manera tan hermosa y valiente, sabiendo que la gente de su partido podría estar en desacuerdo".



Idan dijo en una publicación de Instagram: “Cuando estaba en Israel, pasaba casi todos los días con los Silverman y me hicieron sentir como en casa. Son activistas apasionados y amorosos que no solo se preocupan por Israel, sino también por los derechos humanos y la igualdad. Deseo ver a más progresistas seguir sus pasos y no caer en la propaganda y las narrativas falsas de las que se benefician los medios. Ser sionista no significa que no te preocupes por los palestinos, significa que te preocupas por la coexistencia entre dos personas de dos pueblos"



Silverman nació judía pero ahora se identifica como atea. Explicó en su podcast que cuando publica algo relacionado con los judíos en las redes sociales, se ve inundada de comentarios de personas que preguntan "¿Qué pasa con Palestina?". Luego preguntó por qué los judíos en Estados Unidos y los israelíes se enfrentan a una reacción tan dura por las acciones del gobierno israelí.



“Permítanme ponerlo de esta manera, el gobierno chino tiene un millón de musulmanes uigures en campos de concentración en China y gracias a Dios la gente no odia a los chinos en China, oa los chino-estadounidenses aquí, o donde sea que estén, por lo que su gobierno psicópata está haciendo. Eso sería increíblemente racista y muy tímido. Pero vaya, cuando se trata de Israel ... judíos que no tienen nada que ver con Israel o israelíes que no tienen nada que ver con lo que está haciendo su gobierno [están siendo criticados] ”.



Al responder a los llamamientos para sancionar a Israel, dijo, "hagámoslo quizás también con China. Mi hermana Susie dice: "¿Por qué demonizar a todo el mundo en Israel?". Dijo que gran parte de esto no se trata de la ocupación, se trata de nuestra existencia. Y puedo ver su punto de vista, muy, muy bien ”.