Los libros que me acompañaron en el 2021

Para terminar el año estoy de fiesta con Pétalos y otras historias incómodas de Guadalupe Nettel y con La biblioteca de la medianoche de Matt Haig.

Estos libros me acompañan mientras transcurren conversaciones familiares sobre cómo alimentar los peces y cuánta agua necesitan las plantas del balcón, tareas que me son ajenas y que deberé realizar la semana que viene.

Matt Haig nos habla de lo que sucede entre la vida y la muerte, es un relato fantástico.

“Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones... ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?”. Nora Seed aparece, sin saber cómo, en la Biblioteca de la Medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos, y también a ella misma. Pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la Biblioteca de la Medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho (o no haber hecho), en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían, y pronto sus decisiones enfrentarán a la Biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote: ¿cuál es la mejor manera de vivir?”

Hoy es el último día del 2021. Mucho he leído este año, algunos libros vueltos a leer y al utilizarlos para taller les hice una disección. Soy una lectora voraz y apasionada. Mi sueño para el 2022 es ser sommelier de libros. En el 2021 moderé dos talleres de lectura.. Además de leer, este año el zoom me dio la oportunidad de hacer un taller con Pedro Mairal, otro con Betina Gonzalez. Con papel y lápiz, anoté sugerencias de libros y estilos. También tomé un curso de Voces Femeninas judías en la literatura de la Universidad Hebraica de México, me acercó a autoras como Amalia Cahana Carmón y Aggi Mishol.

Este año .leí mucho más en español que en inglés, encontré libros como Ni puedo ni quiero con una traducción memorable de Ines Garland.. Disfruté muchísimo a la colombiana Pilar Quintana y la ecuatoriana María Fernanda Ampuero con el vocabulario de sus países. Fernanda Trías en Mugre rosa fue una visionaria para describir la sensación de apocalipsis a partir del corona. Me sedujeron sus descripciones de mi ciudad.

Mi lista de libros del año intentó marcar mis preferencias y situar en los primeros lugares a los que más me gustaron. Los que abandoné no están en la lista y salvo alguna excepción como Dolly City, que es una distopia de un Tel Aviv moderno. y la Mitad Fantasma de Alan Pauls, lento en una historia entre un tipo grande y una chica joven..

1. El verano sin hombres de Siri Husvedt

2. También esto pasará de Milena Busquets

3. Walking lions de Ayelet Gundar-Goshen

4. Manual para mujeres de la limpieza de Lucia Berlin

5. Antártida de Claire Keegan

6. Las primas de Aurora Venturini

7. Los llanos de Federico Falco

8. Apples never fall de Liane Moriarty

9. Dispara, yo ya estoy muerto de Julia Navarro

10. Todo cuanto amé de Siri Husvedt

11. Los destinos invisibles de Eskhol Nevo

12. Casi nunca es para siempre de Valeria Sampedro

13. El amor es una catástrofe natural de Betina Gonzalez

14. Mugre rosa de Fernanda Trías

15. Pelea de gallos de Maria Fernanda Ampuero

16. La vida juega conmigo de David Grossman

17. Los abismos de Pilar Quintana

18. Ni puedo ni quiero de Lydia Davis

19. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac

20. Historia de una vida de Aharon Appelfeld

21. Despojos: Sobre el matrimonio y la separación de Raquel Cusk

22. Conocer a una mujer de Amos Oz

23. El fin del amor. Querer y coger de Tamara Tenembaum

24. Nadie vive tan cerca de nadie de Tamara Tenembaum

25. Vida de este chico de Tobías Wolff

26. El monstruo de la memoria de Yishai Sarid

27. Zona de obras de Leila Guerreiro

28. El boxeador polaco de Eduardo Halfon

29. De ninguna parte de Julia Navarro

30. Hombres Elegantes y Otros artículos de Milena Busquets

31. Hoy he conocido a alguien de Milena Busquets

32. El jardín de vidrio de Tatiana Tibulelac

33. Gema de Milena Busquets

34. La edad del desconsuelo de Jane Smiley

35. Un amor cualquiera de Jane Smiley

36. Todas nuestras maldiciones se cumplieron de Tamara Tenembaum

37. Matate amor de Ariana Harwicz

38. Llega un nuevo día de Sayed Kashua

39. Léxico familiar de Natalia Guinzburg

40. Las furias invisibles del corazón de John Boyne

41. A fuego lento de Paula Hawkins

42. Dime quien soy de Julia Navarro

43. Canción de Eduardo Halfon

44. Hasta que no estes en su lugar de Ilana Lamstein

45. Versos de vida y muerte de Amos Oz

46. El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel

47. Así empieza nuestra historia de Tobías Wolff

48. Cuentos reunidos de Clarice Linspector

49. El mal de Portnoy de Philip Roth

50. Cazadores de letras de Ana Maria Shua

51. Degenerado de Ariana Harwicz

52. Las poseídas de Betina Gonzalez

53. La mitad fantasma de AlanPauls

54. The Liar de Ayelet Gundar-Goschen

55. La perra de Pilar Quintana

56. Las malas de Camila Sosa Villalba

57. La mujer helada de Annie Ernaux

58. Pura pasión de Annie Ernaux

59. Cuentos completos de Grace Paley

60. Yearbook de Seth Rogen

61. Textile de Orly Castel Bloom

62. Mi año de descanso y relajación de Ottesa Moshfehg

63. Sepultura de Fabian Severo

64. Dolly City de Orly Castel Bloom

Ojalá este nuevo año llegue con muchas lecturas compartidas y a solas. Leer es un acto de amor hacia nosotros mismos, es un viaje que nos permite conocer otras culturas y locuras sin hisopados. Nos permite evadiirnos y crecer como personas. Mejora nuestra ortografía y forma de escribir. Los libros son para prestar y compartir. Yo leo mucho en kindle, pero el tocar al libro físico no hay comparación. Pero muchos libros de esta lista no los hubiera leído sin el señor Jeff Bezos. Agradezco a las librerías uruguayas que cada vez se esfuerzan más en tener un catálogo más amplio y no tener solo best sellers.

Por un 2022 con mucha lectura, sea en kindle, en papel, o en audiolibro.