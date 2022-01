Israel reabre este domingo sus fronteras

El alto nivel de contagios registrado en Israel en la actual ola de la cepa Omicron ha llevado a las autoridades a decidir un cambio radical en la política de cierre de fronteras. Y comprendiendo que ya carece de sentido imponer restricciones al respecto-ya que la enorme mayoría de los contagios se dan en la comunidad y no por ingreso de personas del exterior-en la medianoche de este sábado 8 de enero entra en vigencia la nueva etapa: apertura total de fronteras.

El cielo de Israel vuelve a abrirse al ingreso de extranjeros de cualquier parte del mundo y al viaje de israelíes al exterior, aunque se continúa exhortando a la ciudadanía israelí a no realizar “viajes que no son imprescindibles”. Pero no hay ninguna prohibición. O sea que la lista de “países rojos” que existió hasta ahora, desaparece.

En lo que sí sigue habiendo limitaciones, es en quién puede entrar: solamente vacunados (con dos dosis) o recuperados en los últimos 180 días, aunque por ahora solamente se reconocen certificacos de recuperación de la Unión Euorpea. Son reconocidas numerosas vacunas : Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovak, Sinopharm, Johnson & Johnson (una sola dosis), Covishield y Sputnik V (con un examen serológico a realizarse en Israel). Todo esto, supeditado a la presentación del certificado correspondiente de vacunación.

Otros cambios y mucha confusión

El altísimo número de contagios diaros de Omicron, a un ritmo muchísimo mayor que todas las cepas anteriores, ha llevado a las autoridades a tomar también otras decisiones que cambian la situación reinante hasta ahora. Y eso crea no poca confusión en la población.

Lo central es el cambio en la política de hisopados. Desde ahora solamente mayores de 60 años, gente en grupo de riesgo y no vacunados pueden hacerse PCR mientras que todos los demás deberán limitarse a los hisopados antigen en casa. “No es que renunciamos a nadie, en absoluto, sino que ante la dimensión de esta ola, no hay alternativa que decidir que se da prioridad en proteger al máximo a quienes más lo precisan”, declaróla Dra. Sharon Elroi-Price, jefe de Servicios de Salud Pública en el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud ha difundido comunicados sobre cómo proceder en cada caso, difíciles de entender en una primera lectura. Por otra parte,las cajas de seguro médico –recordemos que todo ciudadano debe pertenecer a una de las cuatro existentes- envían a los celulares de todos los israelíes mayores de 60 años un mensaje de texto señalando que siguen teniendo derecho, en caso de necesidad, a hisopados PCR. Y sugieren guardar el mensaje para poder mostrarlo en cualquier eventualidad.