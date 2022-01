Un análisis a fondo del escenario israelo-palestino

El Dr. Mijael Milshtein es hoy uno de los mayores expertos de Israel en la temática palestina, que sigue tanto a nivel académico como a través de las redes sociales, que hoy en día son un canal central por el que se manifiestan las diferentes voces relevantes en el mosaico regional.

Le solicitamos esta entrevista para analzar el recrudecimiento del terrorismo y el escenario interno palestino.

P: Comencemos por una de los últimos eventos, el encuentro entre el Ministro de Defensa de Israel Beni Gantz y el Presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas (Abu Mazen), en la casa particular del primero en Rosh Haain. Discutida por cierto. ¿Fue uno de esos eventos sobre los que se suele decir que su importancia radica en el hecho mismo que se realizó?

R: Sin duda fue un encuentro que aporta a estabilizar la situación en Judea y Samaria (Cisjordania). Esto, más que nada porque concluyó con una serie de gestos de Israel en el plano civil, que la Autoridad Palestina necesita para reforzar su imagen y su endeble situación económica. También aporta el hecho que se destacó la continuación de la coordinación de seguridad, un elemento clave para preservar la estabilidad y para la existencia misma de la AP. Pero sugiero no exagerar respecto al horizonte de todo esto. La composición política del gobierno israelí no permitirá una perspectiva de algo más amplio. No creo que veamos un cambio al respecto de parte del sector de derecha dentro del gobierno. Lo que sí vemos es un fortalecimiento de la paz económica, que esquiva el diálogo político. Es bueno para mejorar la estabilidad pero no es una solución de largo plazo.

P: Como siempre, hay elementos encontrados en las relaciones israelo palestinas. Por un lado coordinación de seguridad y por otro la AP paga a terroristas, los glorifica e incita contra Israel. ¿Terrible ambivalencia?

R: Sin duda hay aquí una tensión de fondo. Yo creo que el elemento más notorio son los pagos a las familias de los terroristas, dinero que Israel continúa deduciendo de las transferencias que hace a la AP del dinero de los impuestos que cobra y le corresponden a la AP. Este es un tema serio en discordia que deberán ver cómo solucionar, pero no estoy seguro que haya cómo hacerlo.

Al menos, cuando hay vías de diálogo entre las partes, se puede hablar. Pero el hecho es que todas las fórmulas sugeridas el último año, eran cambios cosméticos que no cambiaban realmente esa situación.

El Presidente palestino Mahmud Abbas (Foto: Twitter)

P: Hablamos de estabilidad, pero en el terreno el mes de diciembre ha estado repleto de atentados de diferentes tipos y claro que en enero también ha habido varios intentos. Más allá del hecho que los terroristas siempre intentan atacar cuando tienen oportunidad ¿hay en su opinión algo que explique esta ola?

R: La verdad, es una de tantas, de muchas olas, no hay algo que la distingue en especial. Tampoco su envergadura. Esta es una situación permanente en la que nos hallamos desde fines del 2015 cuando empezó la así llamada intifada de los cuchillos. Lo que sí es muy notorio ahora es el gran esfuerzo de Hamas por fortalecer su posición en el terreno y de encenderlo. Por ahora, su éxito es limitado, pero Hamas tiene mucha motivación para seguir intentándolo.

P: ¿Cree que aquí se combinan motivos personales de varios de los atacantes, muchos de ellos jovencitos, con iniciativas organizadas de las distintas facciones terroristas?

R: Por un lado está la gran motivación de Hamas por concretar atentados, y la prueba está en las distintas infraestructuras de células armadas desbaratadas por Israel en los últimos tiempos. Pero aún, la mayoría de los últimos atentados ha sido obra de lo que suele llamarse lobos solitarios. O sea, jóvenes que actúan por una combinación de elementos que los inspiran a través de las redes sociales, combinados con problemas personales y algo de ideología. El público palestino en general no tiene hoy ese espíritu y no respalda en la práctica esos ataques.

Hamas levanta cabeza

P: Cuando Israel se vio obligado en el 2002 a lanzar el operativo “Muro de Defensa” en Cisjordania, para desmantelar las infraestructuras armadas de Hamas y Jihad Islámico tras una secuencia terrible de atentados terroristas, el resultado fue muy positivo para Israel. Pero como bien ha mencionado, Hamas levanta cabeza e Israel ha descubierto células con decenas de terroristas que estaban casi en camino a perpetrar atentados, incluyendo atentados suicidas y secuestros. ¿Cómo debemos evaluar hoy la fuerza y capacidad de Hamas en Cisjordania?

R: Hay varias dimensiones. Básicamente, Hamas recibe amplio apoyo en el terreno y tiene presencia allí. No pueden realmente levantar cabeza y promover acciones políticas abiertas pero preservar una base de fuerza de cara al día después de Abu Mazen. El problema es que tienen demasiada motivación para desarrollar infraestructuras armadas, más que nada por el empuje de Salah el-Aruri, el número dos del jefe de Hamas Ismail Haniyeh, que opera desde Turquía y está a cargo de Cisjordania.

P: Y que justamente el Shin Bet, el Servicio General de Seguridad de Israel, confirmó recientemente que Aruri estaba al frente de una gran red de células descubierta por Israel, que tenía como objetivo prender fuego a Cisjordania.

R: Así es, sin duda.

Elocuente caricatura publicada en el diario “Falestin” de Hamas, compartida por el Dr. Milshtein en su Twitter, reveladora sobre las intenciones de Hamas. Junto al rifle que completa el 2021, dice en árabe “Gaza”. Junto al segundo rifle, abajo, en lo que evidentemente es 2022, dice “Margen”, en referencia a Margen Occidental, o sea Cisjordania

P: Se habló mucho últimamente de una escalada próxima con Hamas en Gaza. ¿Qué pasó?

R: En este momento la situación es muy tensa por una combinación de varios factores. Hamas no está satisfecho con el ritmo de las medidas para aliviar la situación en Gaza, es invierno y hay pandemia. Son varios factores que complican la situación. Hay tensión porque Hamas alienta el terrorismo en Cisjordania, desde Gaza. En efecto Hamas ha dado señales amenazantes que van en aumento para lograr concesiones de Israel. Supongo que pueden llegar a disparar nuevamente cohetes y causar problemas a lo largo de la frontera. Esa es su forma de indicar que quieren concesiones de Israel en el ámbito civil.

El conflicto interno Fatah-Hamas

P: Últimamente hubo numerosos choques entre Hamas y Fatah en Cisjordania e inclusive en Líbano. La hostilidad, el odio diríamos en muchos casos, es clarísimo. ¿Cómo evaluaría hoy ese escenario interno palestino?

R: Las relaciones internas son sumamente tensas. Hamas siente que la Autoridad Palestina es un poco débil e intenta aprovecha la oportunidad mas que nada para hacer demostraciones de fuerza en el terreno. Todo incidente de ese tipo es reprimido de inmediato por la Autoridad Palestina, lo cual conduce a numerosos roces de inmediato. La semana pasada hubo un choque fuerte en Belén. La impresión es que Hamas dedica un esfuerzo especial en las universidades, que realmente se están convirtiendo en escenario de enfrentamientos entre Fatah y Hamas. Tienes razón al recordar que eso se ha filtrado también a Líbano en los últimos días. Y eso deja en claro que Hamas comienza a abrir amplias infraestructuras de combate también en el seno de comunidades palestinas en la diáspora.

P: ¿Cree que Hamas realmente quiere derribar a la Autoridad Palestina tal cual lo hizo en el 2007 en la Franja de Gaza? Me imagino que entiende que allí las cosas no terminarían igual, ya que Tzahal , las Fuerzas de Defensa de Israel, está en el terreno.

R: A largo plazo, sí, quieren sacarla. En este momento quiere más que nada construir redes, marcar presencia en el público y prepararse para el día después de Abu Mazen. De todos modos, preferirán tomar control de la AP en lugar de enfrentarse a ella, tal cual ya lo hicieron años atrás. Ese es el encare de los Hermanos Musulmanes, de los que Hamas son un brazo. Prefieren conseguir por las buenas lo que pueden, en lugar de entrar en guerra, si pueden evitarlo.

Un triángulo complejo

P: ¿Qué importancia tiene la coordinación de seguridad entre las dos partes?¿Es productiva para Israel o más que nada protege al presidente palestino Mahmud Abbas (Abu Mazen)?

R: Ambas cosas. La coordinación de seguridad es un logro estratégico importante para Israel. Nos da seguridad y a ellos les da estabilidad. Creo que preservar esa coordinación es un interés supremo de Israel, hay que cerciorarse de que esto se mantenga ya que si se desestabiliza, podemos fácilmente llegar a la situación que vivimos en el 2000 y ver cómo Hamas toma gradualmente control del terreno.

P: Por otro lado, Israel no quiere que Abbas caiga y al mismo tiempo lo ve casi como enemigo, mientras busca un arreglo conHamas en Gaza. ¿Cómo ve este complejo triángulo?

R: Yo diría que no hay estrategia. No quieren tomar una decisión clara. Simplemente aspiran a que haya silencio. Por eso promueven un arreglo con Gaza cuyo significado es de hecho que se acepta al gobierno de Hamas y se debillita al de Abu Mazen, lo cual equivale a crear un serio problema a largo plazo. Y en Cisjordania hacen paz económica sin ningún tipo de diálogo político. Lamentablemente, ambas cosas nos conducirán al final a tener que lidiar con serias amenazas. Se compra calma inmediata pero se pagará con amenazas serias a largo plazo.

P: El Ministro de Desarrollo Regional de Israel Essawi Freij ha dicho repetidamente en los últimos tiempos que hay señales que indican que se reanuda el diálogo político entre Israel y la Autoridad Palestian. ¿Es así?

R: No, en absoluto. Es su fantasía. No veo cómo, con la composición del gobierno actual, se puede hacer algo así. Lo que sí harán es paz económica, sin hablar de la dimensión política. Al menos, en estos momentos tenemos un interlocutor para eso, pero no es una solución a largo plazo.

La situación en Gaza

P: Una pregunta general…¿cuál es la situación en Gaza? ¿Cuánto dedica Hamas a seguir desarrollando su poderío militar?

R: Apenas terminó el operativo “Guardián de los Muros” del mes de mayo, Hamas volvió a fortalecerse. Volvió a producir más cohetes, a entrenarse para el próximo enfrentamiento. Dicho sea de paso, lo muestra abiertamente aclarando que lo que se vive ahora es solamente un intervalo en el camino al próximo choque. Gracias a los contactos para un arreglo, lo que en hebreo se llama “hasdará”, la situación a nivel civil es un poco mejor. En esto es importante que Israel permite que 10.000 palestinos de Gaza entren a trabajar en territorio israelí. Pero para Hamas, esto no será por siempre. Lo único que quieren es darle al público un poco de descanso hasta la próxima guerra. Ese es el régimen que gobierna Gaza y no va a cambiar en el futuro próximo.

P: Cada tanto circulan videos de gazatíes criticando a Hamas. Pero cuando la organización celebró 34 años desde su fundación, hace poco, las calles estaban repletas. ¿Qué sabemos sobre la verdad del sentimiento de la calle en Gaza?

Una caricatura publicada en un órgano de Hamas cuando su 34° aniversario

R: La mayoría de los gazatíes no quieren a Hamas y tienen claro que es el responsable de la mala situación en Gaza. Pero hay un largo trecho a recorrer hasta llegar a un escenario de protesta abierta contra Hamas. El público tiene mucho miedo y comprende que quien levanta la cabeza será reprimido por la fuerza. Claro que también Hamas es consciente de que en principio esa posibilidad existe, por lo cual se encargan de atemorizar a la población. No puedo descartar que haya algo local, un movimiento de protesta, pero está bastante claro desde ya que Hamas lo cortará rápidamente de raíz. Así lo han hecho siempre.

P: Más claro, imposible. Gracias mil Mijael.

R: A ti por el interés.