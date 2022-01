Esto se llama milagro

Este domingo al mediodía tres automóviles israelíes fueron atacados en la zona de Gush Etzion, no lejos de Jerusalem, con piedras y bloques de cemento lanzados por palestinos que esperaban a costados del camino la primera oportunidad para perpetrar un atentado. El fenómeno es diario y recurrente en Judea y Samaria, y suele no salir siquiera en las noticias si no termina con víctimas mortales. Pero que de esto no haya habido muertos, es realmente milagroso.

Para comprenderlo, basta con observar estas imágenes del ataque a uno de los coches. O mejor dicho, de lo que quedó en el terreno. No fue una pequeña piedra la lanzada-aunque también eso puede matar- sino un bloque de gran tamaño, que logró romper el vidrio del auto.

Milagro que la jovencita que recibió este bloque de cemento en la frente no haya muerto sino sólo resultado herida. Palestinos lo lanzaron hacia su coche este mediodía. Eso es terrorismo. pic.twitter.com/OCcNvCWmo6 — Jana Beris (@JanaBeris1) January 9, 2022

Al volante iba una jovencita que había salido del asentamiento de Tekoa en camino a su casa en Elazar en Gush Etzion, cuando súbitamente lo que ella llamó “un enorme ladrillo” pegó en el vidrio delantero de su coche e impactó en su frente. Logró mantener el control del coche hasta que llegó a Efrat, pidió ayuda y fue evacuada al hospital Shaarei Tzedek de Jerusalem.

Captura de pantalla del informe en N12, en el programa de Oded Ben-Ami

Esta tarde concedió una entrevista al periodista Oded Ben-Ami en el canal N12 de la televisión israelí, recalcó que este tipo de ataques ocurren todo el tiempo y exhortó a Tzahal , las Fuerzas de Defensa de Israel, a “hacer algo para que esto termine de una vez”.

La jovencita atacada, ya de regreso en su casa, durante su entrevista por N12 con Oded Ben-Ami

En el segundo coche atcado hubo 3 heridos, atendidos por los voluntarios de “Rescatistas sin Fronteras”. Y en el tercero hubo sólo daños materiales.

Es importante comprender que terrorismo no es solamente un ataque con armas de fuego o armas blancas, y no solamente cuando un ataque termina con muertos.