Más sobre la toma de rehenes en la sinagoga de Colleyville en Texas

¿Dónde está el maravilloso Estados Unidos, en las cuales las sinagogas no tenían barriles de cemento en la puerta ni guardia policial ni privada. Cualquiera entraba sin mucho trámite. Cómo tantas cosas, eso es pasado.

Comparto este hilo de twitter, Cecile Denot, alias golda meir, explica con total detalle que pasó ayer en Texas. Es hora de dejar de hablar tanto del supremacismo blanco, narrativa que nos quieren vender los medios de comunicación como el NYTimes y conocer que hay terroristas paquistanies, para los que el mainstream tienen una mirada dulce y romántica. Estamos ante casos de un antisemitismo recargado y muy aceptado en los medios feministas. Por eso el silencio de algunos medios de comunicación, No se puede decir de todos ya que Fox, CNN, habló del tema, en otro otros medios.Es lamentable que del lobby islamista no se hable y que Linda Sarsour defienda personajes siniestros como Aafia Siddiqui, quien ha sido condenada por la justicia. Como mujer, y como ciudadana de este mundo tan complejo y a la vez tan simplificado, me asusta que mujeres como Linda Sarsour ocupen lugares de importancia y que la interseccionalidad mezque el feminismo con el terrorismo.

Un hombre armado tomó rehenes en una sinagoga de Colleyville, Texas. Dice ser el hermano de la terrorista paquistaní Aafia Siddiqui, quien cumple una condena en prisión de 86 años por intentar asesinar militares americanos, y reclama su liberación.https://t.co/IICjTbyMUm — C (@gordameir) January 15, 2022

Durante su juicio, trató de despedir a sus abogados alegando que eran judíos, exigió que no se permitieran judíos en el jurado y que todos los miembros del jurado fueran sometidos a pruebas de ADN y excluidos "si tenían antecedentes sionistas o israelíes". https://t.co/fwAebkNEI8 — C (@gordameir) January 15, 2022

-

El lobby islamista CAIR ha pedido su liberación repetidas veces, con apoyo de Linda Sarsour, personaje de la ultraizquierda americana y rabiosa antisemita (lideraba la Women’s March y tuvo que bajarse junto a varias otras activistas tras diversos escándalos de antisemitismo). pic.twitter.com/esx6MeOp0Q — C (@gordameir) January 15, 2022

--

Estos discursos tienen consecuencias. Continuamente se glorifica el terrorismo como “resistencia” y se convierte a los terroristas hasta en símbolos feministas. El antisemitismo islámico y de izquierda también mata, no solo los clásicos nazis. Esperemos que en Texas no lo consiga — C (@gordameir) January 15, 2022

-