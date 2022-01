Alentadora condena de líderes religiosos cristianos y musulmanes al ataque a la sinagoga en Texas

En medio de la oscuridad, la luz se destaca y brilla con fuerza especial. Por eso es de gran importancia destacar a aquellas figuras religiosas de diversas confesiones, tanto de distintas iglesias cristianas como Imams musulmanes, que ante el copamiento y toma de rehenes en la sinagoga de la Congregación Beth Israel en Colleyville , se pronunciaron enérgicamente en tono de condena, calificando de inaceptable el ataque a un sitio de oración.

Ya finalizado el drama, el Consejo Global de Imams, con sede en Irak y con representantes en 1328 comunidades musulmanas en diferentes partes del mundo, emitió una fuerte condena, que difundió a través de sus redes sociales.

We condemn in the strongest possible terms the terrorist attack on Congregation Beth Israel Synagogue in Colleyville, Texas, United States of America.



Full Statement: pic.twitter.com/vAaA85TY2O