Una exposición israelí con nostalgia del hogar en Uruguay

Nos cuesta llamarla Rosa Ben-Arie porque crecimos juntas en la Escuela Integral Hebreo Uruguaya y siempre fue Rosita. Un nombre que irradió siempre suavidad y delicadeza, como ella misma.

Pero la suavidad puede ir de la mano de la firmeza y eso es lo que mostró Rosita años atrás cuando tras una exitosa carrera en investigación biológica en el prestigioso Instituto Vulcani, decidió jubilarse antes de tiempo para dedicarse a otra gran pasión: el arte. Concretamente, una creación artística singular con técnicas desarrolladas por ella misma.

Recientemente Rosita volvió a exponer, esta vez en una galería de la ciudad de Kfar Saba. Y nuevamente, lo que vimos fue una hermosísima creatividad que irradia serenidad y al mismo tiempo una profunda nostalgia.

Preguntamos a Rosita si acaso se puede resumir cuál es el mensaje de su exposición.

Mientras recorremos la exposición, va viniendo más gente a mirar su obra. Vemos los gestos de admiración ante lo singular de su creatividad. No se nos ocurre en el momento ninguna otra exposición similar que hayamos visto en otro lado. Esta tiene su impronta especial.

Es interesante que justamente el pasado como bióloga le aporta a Rosita en esta nueva etapa de su vida.

Aquí nos lo explica.

Los años pasan y el hogar en el uno nació, no desaparece jamás.

Nos parece ver a Rosita, su hermano y sus padres en aquella hermosa casa llena de calidez, parte de la cual ella recreó con su exposición. Su papá Tito, de bendita memenoria, físicamente ya no está, pero sigue vivo en ella para siempre. A su mamá Dorita, hermosa y siempre feliz de con las reuniones de amigos de sus hijos en su casa, le deseamos salud y bienestar. Al ver la exposición, pensamos que seguramente ella, reconocería su mesa reproducida aquí sin patas y suspendida en el aire , sus servilletas y hasta la cucharita del azúcar. Es que el corazón no traiciona. Y lo que hizo Rosita en esta nueva exposición, no fue solamente un ejercicio de arte. Fue una expresión de agradecimiento a sus padres, por ell hogar en el que nació .