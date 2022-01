Cobertura de la BBC del secuestro de rehenes antisemita de Texas

Ya conocemos de sobra el sesgo antiisraelí que utliza la BBC para informar sobre Israel y lo que sucede en Medio Oriente. En este caso voy a compartir un artículo publicado este fin de semana y algunos tweets que muestran que para la BBC el secuestro de rehenes da igual en una sinagoga, en un cine o restaurante, por supuesto no kosher.

Si quieren leer el artículo, verán de que no se habla de antisemitismo. De eso no se habla en la nota.

Les cito otros ejemplos de secuestros con rehenees posteados por la BBC. ¿Acaso son comparables?

Might as well just say ((('hostages'))).



Funny how BBC World has no issue using the word without quotes for every other breaking hostage situation. #BBCantisemitism yet again. https://t.co/seWTeyq9ay pic.twitter.com/usi0eaYnc4 — Queen of Broccoli (@jobellerina) January 15, 2022

Dear media..



This was not an attack on a few people in a building by some British bloke from Blackburn...



Is it really so hard to say that this was an antisemitic terror attack by a radical Islamic terrorist that targetted Jewish worshippers at a synagogue?



Just asking.



David — David Collier (@mishtal) January 16, 2022

Estimados medios.. Este no fue un ataque a unas pocas personas en un edificio por parte de un tipo británico de Blackburn... ¿Es realmente tan difícil decir que este fue un ataque terrorista antisemita por parte de un terrorista islámico radical que atacó a los fieles judíos en una sinagoga? Solo preguntaba. David

What a surprise. The terrorist is British.



The way our media will tell the story:



A lone wolf with mental health issues who chose a synagogue as a random target.. — David Collier (@mishtal) January 16, 2022

Qué sorpresa. El terrorista es británico. La forma en que nuestros medios contarán la historia: Un lobo solitario con problemas de salud mental que eligió una sinagoga como objetivo aleatorio.

Cito parte del artículo publicado por Jewish Chronicle llamado Resignation isn’t the right answer to the BBC Jewish problem

escrito por Melanie Phillips

"A lo largo de los años, he visto y escuchado con horror cómo la BBC se ha convertido en un megáfono mundial para los libelos de sangre, las falsedades y los dobles raseros contra Israel, así como la ignorancia antijudía.



Siempre que puedo, uso mi acceso a las plataformas de la BBC para defender a Israel y denunciar a la BBC en el aire por su intolerancia contra Israel y el pueblo judío. ¿Se está sugiriendo seriamente, por lo tanto, que no tengo "jewish pride" y que no soy una judía que se respete a sí misma?

¿Por qué, de hecho, detenerse en la BBC?



Este fanatismo es endémico en los principales medios de comunicación. Entonces, ¿cualquier judío que contribuye a cualquiera de estos medios de comunicación tampoco tiene "jewish pride"?



¿Y por qué detenerse en los medios? En mi opinión, Gran Bretaña es un país en el que el está antisemitismo integrado en su ADN cultural.



Hace algunos años, decidí que ya no podía soportar que me hicieran sentir que mi condición de británica estaba condicionada a denunciar a Israel. Ya no estaba preparada para ser una judía de rodillas o que miraba para el costado. Como resultado, Israel es donde ahora paso la mayor parte de mi tiempo.



Pero cada uno tiene su propio punto de inflexión. Nunca diría que está mal que un judío que se precie permanezca en Gran Bretaña, con la implicación de que al hacerlo traiciona al pueblo judío. Es un asunto puramente personal para cada individuo.



Demasiados judíos de la diáspora mantienen la cabeza gacha, refugiándose en la ficción de que si se lo hacen serán aceptados como iguales. Eso es motivo de profundo pesar y alarma.



Pero es importante comprender el juego de la diáspora desesperadamente difícil en el que nos encontramos. Somos demasiado pocos para permitirnos gestos.



Nuestras plataformas son demasiado escasas como para darnos por vencidas y vencidos.. Necesitamos más plataformas y más luchadores y luchadoras, no menos."

Esta explicación la brinda Melanie Philipps por el hecho de estar presnete en la plataforma de BBC.