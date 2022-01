La Psic. Social uruguaya-israelí Yael Osin Izaki quiere ayudar a mujeres a ser asertivas

Yael Osin Izaki (57), nacida en Montevideo y radicada en Israel junto a sus padres y hermano desde los 7 años de edad, es Psicóloga Social y tiene un Doctorado en Dirección. Se dedica al tema de género desde el comienzo de sus estudios universitarios, interesada especialmente en mejorar la inserción de las mujeres en el área laboral.

Hace aproximadamente un año publicó el libro “Exitosa a tu manera”, una serie de entrevistas con mujeres felices con el camino que eligieron en sus vidas.Próximamente se publica en español. Siempre, de fondo, su motivación es empoderar y alentar a enfrentar la vida con seguridad.

Yael con la versión inglesa de su libro

P: Yael, conversamos hace ya más de un año sobre Neta, la organización en pro de la mujer y su empoderamiento que creaste hace ya tiempo, y sobre la importancia de la buena inserción laboral a la que aportas con el asesoramiento que brindas en ese marco. Ahora, lanzas un curso sobre asertividad. ¿Cómo explicar de qué se trata?

R: El comportamiento asertivo es la base para marchar por la vida de modo que una pueda seguir lo que le indica su conciencia, tomando en cuenta tanto nuestras necesidades como las del prójimo. El curso brinda herramientas para desarrollar comportamiento asertivo en el lugar de trabajo y en la vida en general. Cuanto más practiquemos comportamiento asertivo, más fácil nos resultará, llegado el momento de la verdad, actuar del modo más apropiado a esa situación : ni pasiva ni agresivamente.

P: Se me ocurre que la base de la asertividad es que la mujer- que es de quien hablamos en esta entrevista- tenga claro qué desea ¿no? O sea, qué es lo que quiere lograr, a qué quiere llegar.

R: ¡Por supuesto! Cuando una mujer sabe lo que quiere, puede planificar la conversación de modo que pueda expresar sus necesidades. Pero a veces debemos reaccionar sin tener tiempo para ello. Por eso, cuanto más logremos internalizar las herramientas que adquiramos, más fácil nos será actuar de modo asertivo.

P: ¿Te parece que se puede identificar a simple vista qué mujer no es asertiva? ¿Necesariamente se trata de alguien que irradia inseguridad, que parece dubitativa en cuanto a su capacidad?

R: No creo que se pueda identificar con solo mirar a alguien si es asertiva o no. Más allá de ello, indudablemente puede pasar que mujeres (y hombres también) sean asertivas en determinadas situaciones y en otras no. Vemos muchas veces que las mujeres saben ponerse muy firmes cuando tienen que defender intereses de otros, y menos cuando se trata de preocuparse por sí mismas.

P: ¿En qué consistirá el curso?

R: El curso será de seis encuentros en los que se proporcionará herramientas y se enseñará formas de actuar de modo asertivo. Si la pandemia lo permite, habrá cursos frontales, pero al mismo tiempo hemos preparado también un curso que será dado por zoom. Habrá muchos ejercicios que permitirán experimentar distintas situaciones.

P: ¿Cómo se puede medir el éxito de un curso así? Me imagino que aún si una mujer recibe buenas herramientas , no cambia de forma de ser de un día para el otro.

R: Creo que el éxito lo puede medir cada mujer según cómo mejora su propia situación. Si la mujer decide adquirir a través del curso ciertas herramientas para su comportamiento, para aplicarlas en situaciones de conflicto, ese es el éxito. Su éxito.

P: ¿Quién puede participar? Creo que es importante conocer los datos concretos, si es presencial o también online, en qué idioma. Te pregunto porque imagino que pueden estar interesadas mujeres que lean esta entrevista pero que no se encuentran en Israel.

R: En principio puede participar cualquier mujer que domina el hebreo. Los cursos, tanto el frontal como el online, son en hebreo.

Una experiencia personal

Tras años de entrenamiento, Yael pasó el examen de cinturón negro en karate. Una expresión más de una sensación de seguridad personal.

P: Tú te dedicas a este tema hace tiempo. Además de tus estudios y profesión, de tu propia vida en la que formaste una buena familia y en la que te sabés fuerte para empujar hacia las metas que te importan ¿qué dirías que la vida te ha enseñado , qué herramientas te ha dado para que tengas claro dónde estás parada?

R: La verdad, creo que yo era asertiva también de jovencita . Pero el hecho que sabía pedir lo que quiero o pensaba que necesito, no significa que siempre lo recibía.

P: Eso , gracias a la buena educación que entiendo te dieron tus padres.

R: Es muy cierto. Sea como sea, saber expresarte y decir lo que quieres, es el primer paso.

Yael con sus padres Nina Sutz de Osin y el Dr. Luis Osin

P: La vida evoluciona. Yo misma, mucho después de publicada la entrevista, descubrí que tenía cáncer, del que afortunadamente ya me curé, un tema que sin duda habría entrado en mi relato. ¿Cómo sientes que la vida te ha ido llevando a ti? ¿O tú la llevaste a ella?

R: Creo que en general puedo decir que yo llevé a mi vida, como me preguntas, que yo decidí por donde llevarla. Pero claro que hubo indudablemente casos en los que no logré conseguir lo que quería o en los que me llevó mucho más tiempo de lo que había planeado. Por ejemplo, mi Doctorado. Lo terminé diez años más tarde de lo planeado porque durante mucho tiempo no logré encontrar al instructor que me acompañe. Al final pasé a un campo en el que tuve completar cosas. Fue sangre, sudor y lágrimas.

El libro: “Exitosa a tu manera”

P: Esto me lleva a otro tema, el libro que editaste, “Exitosa a Tu Manera". Es un libro que incluye entrevistas a mujeres plenas con el camino por el que marchan por la vida. Noblesse oblige…debo decir que me diste el honor de querer incluir en el libro una entrevista conmigo. Está por salir en español próximamente. ¿Cómo funcionó todo con la edición hebrea?

R: Todo el tema de la traducción al español lo hice con uruguayos, tanto en Israel como en Uruguay. Uri Vainsencher, amigo de la familia que vive en Israel, tradujo al español. Hubo un proceso agradable e interesante de pensamiento conjunto sobre palabras y sobre la esencia misma. Uri me recomendó a Marcelo Vainsencher , hijo de su primo, para la compaginación y el diseño de la tapa y a Macarena Vidal Fratelli para el trabajo de edición. En estos momentos estamos en las últimas etapas . Marcelo se encargará también de la impresión misma.

P: ¿A quién quieres llegar con la edición en español? Tu meta no es ganar dinero.

R: Me es importante llegar a mujeres que tienen dudas sobre su camino, sea del camino que aún no han emprendido o del camino que en su mayor parte ya han dejado atrás. Me emociona mucho que el libro llegue a mujeres en Uruguay. Sé que muchas mujeres que ya leyeron el libro se han hallado a sí mismas en las distintas historias allí publicadas , y dado que numerosas de las historias son universales, mi esperanza es que el libro sea bien recibido también en Uruguay.

P: Que así sea. Te deseo mucho éxito.

R: ¡Muchas gracias!