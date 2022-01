Presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU: israelíes y palestinos deben volver a la mesa de negociaciones

Ella ayudó a liderar el esfuerzo de canal secundario para reunir a los líderes de Israel y de la Organización para la Liberación de Palestina en la misma sala para discutir un acuerdo interino que serviría como base para la paz. Casi 30 años después, los Acuerdos de Oslo han sido vistos alternativamente como históricos o trágicos, con mucha culpa—o crédito, dependiendo de la perspectiva de cada uno—por el hecho de que el acuerdo no condujo a un arreglo político duradero.

Pero Mona Juul, ahora embajadora de Noruega ante las Naciones Unidas, le dijo a JNS que está decidida a no dejar morir la perspectiva de la paz. Y está usando su púlpito este mes como presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU para enfocarse en el conflicto.

“Pensamos desde el lado noruego, absolutamente que la situación sobre el terreno entre israelíes y palestinos, 30 años después de la Conferencia de Madrid, amerita una mayor atención sobre la necesidad de que israelíes y palestinos vuelvan a la mesa de negociaciones”. ella le dijo a JNS en una discusión en la Misión Noruega ante las Naciones Unidas. Juul se refería a las negociaciones bilaterales israelí-palestinas de 1991 en Madrid que eventualmente condujeron al intercambio de cartas y las posteriores discusiones secretas de los Acuerdos de Oslo que Juul facilitó, junto con su esposo diplomático, Terje Rød-Larsen.



“Es obvio que la solución de dos estados es la única solución, y existen prescripciones sobre cómo podría ser esa solución. Lo que falta, por supuesto, es la voluntad política necesaria de ambas partes para llegar a un compromiso y encontrar esa solución común”, agregó.



Lo que es obvio es que Juul todavía se toma en serio la búsqueda de la paz, incluso si la hoja de ruta sobre cómo llegar allí no es más clara que hace tres décadas.



El miércoles, el Consejo de Seguridad llevará a cabo su debate abierto trimestral sobre el expediente israelí-palestino. Juul elevó la reunión al nivel ministerial y la discusión será presidida por la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt. En octubre, la embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, reprendió al Consejo de Seguridad por poner un enfoque desproporcionado en el conflicto palestino-israelí en comparación con otros temas regionales, y por la inutilidad de los debates regulares, que rápidamente se convierten en un patrón de acusaciones y contraataques.



Aún así, Juul insinuó que ha ganado cierto optimismo a través de los acontecimientos recientes, incluida la visita en diciembre del líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a la casa del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, junto con acuerdos adicionales sobre permisos de construcción, permisos de trabajo y discusiones sobre economía. iniciativas.



“Soy plenamente consciente de todos los desafíos [sobre la obtención de un consenso sobre el tema en el Consejo de Seguridad], pero no estamos renunciando a la confianza que tenemos en ambos lados para volver a la mesa porque esta situación, tal como está ahora. , el statu quo no es sostenible a largo plazo, y creemos que solo una solución de dos estados puede realmente resolver el conflicto”, dijo Juul, a pesar de las proclamaciones públicas y repetidas del primer ministro israelí de que no se formará un estado palestino por su cuenta. mire, junto con la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, de que el gobierno no buscará un acuerdo político, según los acuerdos de la coalición gobernante, cuando esté programado para rotar en la silla del primer ministro a fines de 2023.



Añadió: “No voy a caracterizar los puntos de vista ni del gobierno israelí ni del palestino. Son muy capaces de expresarse. No creo que nunca hayamos estado en posición de presionar demasiado, pero somos consistentes en nuestro deseo de un acuerdo negociado”.



Los palestinos necesitan “hacer lo que sea necesario” para promover la paz



Las áreas centrales de desacuerdo (fronteras, asentamientos, Jerusalén, el llamado “derecho al retorno” palestino) permanecen después de todos estos años. Curiosamente, Juul dijo en una entrevista reciente con The New Arab que no cree que los asentamientos sean un "problema insuperable".



“Nuestra posición, cuando se trata de acuerdos, es muy clara: creemos que están en contradicción con el derecho internacional, pero tenemos que ser pragmáticos cuando buscamos formas de encontrar una solución. Una solución es un compromiso, y confío en las partes de que siempre habrá una forma de encontrarla también en este tema polémico, muy polémico”, dijo a JNS.



Mientras tanto, Noruega ha recortado dos veces los fondos a la Autoridad Palestina durante el último año por cuestiones relacionadas con la incitación y la violencia contra los judíos, incluso en el plan de estudios escolar. Juul dijo que es un ejemplo de Noruega sosteniendo el P.A. rendir cuentas, insistiendo en que cumpla con su parte del trato cuando se trata de la búsqueda de la paz.



“Creo que continuamos enviando mensajes a ambas partes, incluida la Autoridad Palestina, sobre la necesidad de que hagan lo necesario para volver a sentarse en la mesa. Y como coordinador de la comunidad de donantes, nosotros, junto con otros países, exigimos que los palestinos hagan su parte para reformar dentro de la Autoridad Palestina, y somos muy claros con ellos al respecto. Pero mantenemos buenas relaciones”, dijo Juul, diciéndole a JNS que está presionando tanto a israelíes como a palestinos por igual, a pesar de las posiciones de Noruega en el Consejo de Seguridad, que a menudo son mucho más duras en su evaluación de la conducta de Israel.



Como indicó Juul, Noruega, que actúa como redactor del Consejo de Seguridad en el expediente israelí-palestino, coordina la asistencia de los donantes a los palestinos, incluida la muy asediada Agencia de Obras de Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA), la agencia de la ONU que se ocupa de los asuntos palestinos. refugiados y sus descendientes. La agencia ha sido acusada de perpetuar el conflicto, así como de promover el antisemitismo y la incitación.



“Creo que el tema de los refugiados es uno de los problemas del estatus final que también debe resolverse para tener una solución de dos estados. Ha habido conversaciones; se han realizado esfuerzos durante casi 30 años para encontrar una solución. Sabemos que también se pueden encontrar soluciones a este problema. No estoy en posición de describirles a los palestinos o israelíes cómo se podría encontrar esto, pero creo que la única forma de avanzar es reunirlos y ver si pueden encontrar una solución”, dijo. .



Entonces, tres décadas después, Juul seguirá presionando, y su país intentará jugar al maestro de ceremonias en el debate del Consejo de Seguridad del 19 de enero sobre el tema, que, al igual que el proceso de paz en sí, continúa produciendo el mismo resultado.



Lo que ha cambiado recientemente es la firma de los Acuerdos de Abraham en septiembre de 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Thomas-Greenfield insinuó que se podría lograr más por la paz y la seguridad si el Consejo de Seguridad pusiera énfasis en las situaciones desastrosas en Siria, Líbano y Yemen; la fragilidad de Irak; y la amenaza de Irán, en lugar de continuar con su enfoque láser en cada choque o plan de construcción en Jerusalén. Juul parecía estar de acuerdo en que los Acuerdos de Abraham son beneficiosos, pero en gran medida como una herramienta para redoblar los esfuerzos para resolver el insoluble conflicto palestino-israelí.



“Estamos presionando por eso [un círculo de paz árabe-israelí ampliado], y presionamos por el acuerdo de normalización con los Emiratos Árabes Unidos y otros estados árabes. Hemos dicho mucho que les damos la bienvenida y creemos que podría ser una oportunidad que hay que aprovechar”, dijo. “Hasta ahora, no hemos visto mucho de eso, pero realmente espero que pueda usarse porque necesitamos una solución a este conflicto israelí-palestino y necesitamos el apoyo de la región para tal solución”.