El informe sobre Israel de Amnistía Internacional es basura

Activistas antiisraelíes de Amnistía

Hay una cosa clave que debes saber sobre Amnistía Internacional. Hace unas dos décadas, Amnistía Internacional tiró a la basura su propio libro de reglas sobre los activistas que trabajan en su propio patio trasero. Rompió su brújula moral y su legitimidad en 1000 pedazos.

Esto significa que las personas que escriben los informes sobre Israel no son investigadores imparciales y objetivos que analizan el material con seriedad. Amnistía busca y emplea deliberadamente a personas con un sólido historial de activismo contra Israel y luego les pide que escriban los informes.

El producto de su trabajo es tan predecible e inevitable como sesgado y sin sentido. ¿Israel es un estado de apartheid? Vamos, un partido político islamista provocó la caída de Bibi Netanyahu. ¡Ve a hacer girar tus ridículas mentiras de Amnistía en otro lugar!



Hice mi investigación sobre el sesgo de Amnistía en 2019. Nada ha cambiado. Si quiere leer un informe hoy, léalo.



Encontré a un gerente de medios de Amnistía dando consejos de relaciones públicas a organizaciones terroristas islámicas radicales. Había un amor abierto por los terroristas del “hombre en Gaza” de Amnistía. Y un flujo interminable de activistas antiisraelíes de toda la vida que fueron empleados por Amnistía y enviados nuevamente a la acción para escribir informes sobre Israel



Sede de Amnistía en Londres



La sede de Londres no es mucho mejor. Hay una suave hebra islamista en las actividades de Amnistía. Son blandos con Pakistán y duros con India. 'Palestina' es una obsesión. El enfoque siempre es predecible y su silencio sobre la persecución de los cristianos en toda la región MENA es un claro indicio.



Un simple desafío para ti. Haz una lista de las posiciones políticas del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, y luego compáralo con lo que le importa y lo que no le importa a Amnistía. Mi informe expuso este sesgo político en varios empleados de Amnistía (aquellos que no han renunciado debido al entorno laboral tóxico de Amnistía). Varios de ellos incluso ondean con orgullo la bandera de Pakistán. ¿Te imaginas a Amnistía empleando a un orgulloso abanderado israelí? Ni en un millón de años.



El mundo está lleno de personas desesperadas que necesitan que las ONG de derechos humanos arrojen luz sobre su sufrimiento, mientras que Amnistía Internacional invierte cantidades ridículas en informes prolijos, sin hechos y demoníacos sobre el estado democrático de Israel. es repugnante



Un llamado a la destrucción de Israel.

Si desea leer algo del informe de 211 páginas, y le sugiero encarecidamente que no se moleste, solo lea un párrafo de la página 20. Es todo lo que necesita.



Dice que Israel, por su propia existencia, es un estado de apartheid, y siempre lo fue. Independientemente del gobierno y sin interés en los enemigos que se alinearon o invadieron sus fronteras. Estas personas no tienen interés en lo que es real. Los activistas antiisraelíes de Amnistía tienen una agenda, y este informe es parte de ella.



En su informe, Amnistía Internacional llama a la destrucción del estado judío de Israel. Está alineando a Amnistía con Hamas y Hezbollah, quienes sin duda recibieron una copia por adelantado. El informe de Amnistía establece en términos claros: que los judíos se defiendan a sí mismos es inaceptable. El informe de Amnistía es un montón de...



La difamación predecible del Apartheid de Amnistía Internacional



El año pasado, B'tselem y HRW crearon informes que sugerían que Israel practica el apartheid. Este año Amnistía y la ONU (próximamente) están en ello. No se equivoquen, este es un ataque coordinado contra Israel con el objetivo de deslegitimar al estado judío en el escenario internacional.



Para ser honesto, creo que tanto Israel como los demás gobiernos de Occidente son en parte responsables. Amnistía ya no es una organización de derechos humanos, y no lo ha sido durante muchos años. El objetivo de Amnistía es la destrucción de Israel. No se trata de criticar la política del gobierno, se trata de una unidad extranjera politizada y hostil, con el objetivo de desestabilizar a Israel. Entonces, ¿por qué algunos todavía lo tratan con respeto?



No alimentes a los trolls

En cuanto al informe en sí. No cometa el error de discutir sobre afirmaciones, oraciones o párrafos. Por favor no alimentes a los trolls. Esta es la madriguera de conejo en la que quieren que caigas. Si comienza a discutir sobre detalles de un informe que en su totalidad es un documento antisemita, ya ha perdido. La conclusión es que todos los que importan ignorarán este informe porque está lleno de mentiras, y todos lo saben.



Pero el informe nos da algo. Confirma sin lugar a dudas lo que dije en mi propio informe sobre Amnistía en 2019. Amnistía Internacional niega el derecho de Israel a existir como estado judío detrás de *cualquier frontera*. Mira a los judíos defendiéndose de los ataques genocidas de los grupos terroristas islámicos radicales, y quiere negarles el derecho básico que se otorga a todas las personas. Amnistía se pone del lado de los enemigos de Israel. Amnistía Internacional es una organización antisemita, y ya es hora de que todo el mundo sea consciente de ello.