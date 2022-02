Por un judaismo a la ofensiva, combativo y proactivo

Confieso que esta idea no es nueva, ni es original, ni es una construcción acabada del pensamiento.

Es una sensación de hartazgo, hastío. De ver como lo que yo llamo el buenismo, el ejemplo a seguir por el mundo, el mostrar nuestros logros en todos los ámbitos, el mostrar a Israel como ejemplo en todos los ámbitos, no sólo no ha servido de ejemplo para hacer desistir de su odio a nuestros enemigos, sino por el contrario, ha exacerbado su militancia antisemita.

Los acontecimientos de los últimos días en relación al informe (libelo en realidad) de Amnistía Internacional y a los exabruptos de Whoopi Goldberg en la televisión de USA, sólo me han reafirmado en la idea, que el antisemitismo no es un problema SOLO de educación. El ser antisemita debe conllevar una sanción, un castigo de algún tipo para recordarle a quien comete la acción y a las demás personas que piensan lo mismo, que ser antisemita NO ES, NO DEBE SER gratuito.

Existen innumberables ejemplos de acciones comunitarias en la Diáspora de lo que estoy diciendo.

Tengo la fuerte sospecha, sin totales fundamentos facticos que lo avalen, pero con indicios importantes, que mi planteo es un tema esencialmente diasporico. En Israel, el orgullo del pueblo, se asienta en la defensa del país y el antisemitismo que sufren es de naturaleza diferente al que sufrimos en la Diáspora.

Desde tiempos lejanos, el ser un grupo objeto de agresiones (en algunos lugares mucho, en otros muy poco) nos ha transformado en un comunidades cerradas mas por razones defensivas que por razones ideológicas o religiosas.

Era más presente lo que acabo de decir, en lugares donde el antisemitismo es moneda común, como América Latina o Europa. Pero hoy USA, ya no es mas el refugio de la comunidad judía. Los micro atentados diarios, las agresiones verbales y físicas y las matanzas y secuestros perpetrados, ya lo igualan al resto de los países.

Volviendo a los ejemplos de acciones comunitarias de ataque (por oposición a defensivo o reactivo), podemos citar: el trabajo que realizan algunos grupos universitarios en los campus de USA.

El trabajo de equipo multidisciplinario de ACOM en España, llevando a tribunales a las entidades estatales españolas cada vez que han tomado resoluciones que pueden ser tildadas de discriminatorias o antisemitas.

El fomento de la enseñanza de lo ocurrido en el Holocausto en escuelas y liceos. Es el caso del grupo SHOA en Uruguay.

El trabajo en redes sociales que desarrollan grupos comunitarios y otros especialmente en Twitter, sin contar con el accionar inorgánico pero presente del mundo #Jwitter.

La acción de parlamentarios judíos o simpatizantes de la causa judía en diversos países, siendo para mí un ejemplo paradigmático, el accionar de Waldo Wolff en la Republica Argentina o el caso de Ritchie Torres en USA.

Aliarse con causas similares a las nuestras (afroamericanos, LGBT) está muy bien, pero esa unión en la adversidad debe ir acompañada de gestos y trabajo en común. Soy de los que piensan que los discursos políticamente correctos son humo, si no se respaldan en acciones concretas. La solidaridad es un concepto vacío si cuando mas necesitas a alguien, ese alguien no está o prefiere no estar.

Esto no implica negar conceptos como el de Tikun Olam o el ejemplo entre las Naciones. Los reconozco y los aprecio. Pero no soy ingenuo y no tengo ningún problema en decir, que como judío, la solidaridad viene y se siente de quien comparte la defensa de los valores democráticos y morales en los que se sustenta nuestro pueblo.

No es un problema de colectivos ni de suma de perseguidos. Es estar junto a quienes están contigo en las buenas, pero sobre todo en las malas.

Hay mucha gente que comparte su respeto, aprecio y valora al pueblo judío. Gente común y corriente, rica o pobre, blanca o negra, hetero u homosexual, cristiano, musulmán o umbandista. Nada de eso importa. Importa quién está de tu lado cuando se necesita.

Si compartís el sufrimiento de la discriminación o la persecución al igual que nosotros y queres vivir en paz y respeto, bienvenido, no importa quien seas.

Sé que muchos diran que una actitud así, podría generar mayores incidentes antisemitas o poner a las comunidades judías de la Diáspora en una situación más vulnerable.

Me permito responder a esa duda, con el siguiente razonamiento.

No se precisa que el judío HAGA ALGO para que el antisemita reaccione.

Que hizo la Embajada de Israel, que hizo la AMIA, que hizo la Sinagoga de Pittsburgh, o la Sinagoga de ColleyVille ?

¿Qué hicieron los ortodoxos de Borough Park, para que un día sí y otro también, sean objeto de golpizas ?

¿Qué hizo Ilan Halimi en Francia para que lo torturaran y asesinaran? Y Sarah Halimi, también en Francia?

¿Qué hizo David Fremd en mi país? Ser un referente de su ciudad, una persona apreciada por todos, no lo salvó.

Estar a la defensiva y no hacer olas para que nadie sepa que estamos, no ha evitado nada de lo anterior .

El antisemitismo viene sólo, y hagamos o no hagamos algo, igual aparecerá.

¿Cómo evitarlo? Sancionando fuertemente a quien comete dichos actos y generando conciencia que quien es antisemita está haciendo algo reprobado por la sociedad.

Si, no hay conciencia que ser antisemita es algo intrínsecamente reprobable y reprochable (aunque se disfrace de antisionismo) es difícil cortar la cadena de odio.

Quien es ignorante de su antisemitismo, aprenderá y tal vez cambie su forma de vernos

Quien es fanático, nada lo hará cambiar. Frente a ellos, persecución y sanción.

Esto no intenta encajar en ningún casillero político partidario de ningún país o región.

No tengo militancia política ni social, salvo la de mi propia comunidad y por tanto no me debo a nadie más que a mí mismo.

No pretendo agradar a nadie.

Solo pretendo que mi comunidad y la del resto de la Diaspora puedan vivir en paz.

Sé que las situaciones no son iguales en todos lados, y que lo que digo es de difícil o nula aplicación en otros países. Me viene primero que nada a la memoria, Chile.

Por cercanía, por la comunidad palestina hostil que allí vive y por el nuevo gobierno electo, con el que deberán convivir por los próximos años.

En Argentina, en forma reiterada se producen incidentes antisemitas, tanto en el ámbito de la población en general, como desde el propio Gobierno.

Pero no son los únicos. Francia ya ha visto como mas del 20 % de su comunidad judía se ha ido del país. Y los que están, saben bien que no es fácil, vivir el judaísmo allí.

En Reino Unido, no es fácil la situación tampoco.

Por último, un párrafo aparte para el Estado de Israel. Hace ya tiempo el Estado judío no se encuentra más en situación de riesgo existencial con sus vecinos. Sus amenazas limítrofes no son menores, pero no implican la desaparición del Estado.

Hoy Israel encara la difícil pero desafiante tarea de convertirse en un líder regional, cuyo concreción práctica son los Acuerdos de Abraham y otros acuerdos que se han celebrado con distintos países árabes y musulmanes. Los vínculos económicos, culturales y también militares se desarrollan a una velocidad inimaginable hace solo algunos años.

Hoy Israel solo enfrenta un peligro existencial, y es la amenaza nuclear de Iran. Este país ha jurado eliminar a Israel, pero también representa un peligro para toda la región.

Israel NO está a la defensiva, no está esperando el ataque , Israel se prepara para atacar si es necesario, y cuenta con el apoyo mas o menos explicito del resto de los enemigos de Iran.

Israel por otra parte, no depende de lo que hagan o no las comunidades judías en la Diáspora. Son las comunidades judías las que necesitan a Israel, como refugio ante la persecución que sufren en sus propios países.

Todos los paradigmas de hace 50-60 años han cambiado, por eso debemos cambiar nosotros también.. La época del cordero manso no existe mas.