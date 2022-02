Y seguimos mostrando la verdad de la inclusión en Israel

Esto es parte de la realidad israelí desde hace décadas y no hace menos que intensificarse en los últimos años. ¿Por qué entonces escribir tanto sobre el tema, si es realmente tan normal?

Porque es importante mostrar la verdad, mientras sigue habiendo quienes insisten en distorsionarla.

Esto no significa que no haya ya cosas que corregir y nuevos logros que alcanzar, también en lo relacionado a la inserción de las minorías en la vida diaria del Estado de Israel. Pero es tal el abismo entre la realidad y las mentiras que se difunden sobre el Estado judío, que no está de más ponerles nombre y apellido.

Esta es sólo una pequeña nómina de ejemplos que nos vienen a la mente sin demasiado esfuerzo.

Tenemos claro que a los detractores de Israel no se los puede “confundir” con los hechos, pero como no es de descartar que gente de buena voluntad se crea todas las mentiras que circulan por mera ignorancia, decidimos seguir intentando convencerlos con los hechos.

He aquí algunos ejemplos concretos de ciudadanos no judíos, en su enorme mayoría árabes, en puestos destacados, en primera línea en sus respectivas áreas de actividad. Decimos “la mayoría” árabes, ya que por ejemplo Bibars Natcho, Capitán del seleccionado israelí de fútbol, es musulmán, pero no árabe sino circasiano, lo cual étnicamente es un origen distinto.

En el caso del Dr. Tarif Bader, Director del Hospital Kaplan, es miembro de la minoría drusa . Desconocemos si se considera árabe druso-ya que el árabe es su idioma madre- o se identifica solamente como druso israelí o israelí druso. No todos los miembros de la comunidad ven el tema de la misma forma.

Sea como sea, ninguno de los que aparecen en esta lista-pequeña por cierto y muy incompleta- está en su puesto o se desempeña en la disciplina mencionada porque alguien los haya puesto allí para quedar bien. Se lo ganaron con sus méritos. Eso habla bien tanto de ellos como de Israel.

Samer Hajj Yehia Presidente del Directorio de Bank Leumí, el banco más grande de Israel Foto: Bank Leumi

Juez Salim Joubran El primer árabe en ser miembro permanente de la Suprema Corte de Justicia. Hoy está jubilado. (Foto:GPO)

Bibars Natcho Circasiano musulmán, Capitán del seleccionado nacional de fútbol de Israel (Foto. GPO)

Rana Raslan Miss Israel 1999 (Foto: Wikipedia)

Mouna Maroun Profesora de Neurobiología , Jefa del Departamento de Neurociencia en la Universidad de Haifa (Foto: Universidad de Haifa)

Dra. Hanan Abumanhal Masarweh Investigadora científica del Instituto de Nanotecnología en el Technion (Foto: Technion)

Ashraf Brik Profesor de Química en el Technion (Foto: Wikipedia)

Profesor Mas´ad Barhoum, Director del Centro Médico de la Galilea Occidental en la ciudad de Naharia (Foto: Tomas Solinsky)

Dr. Tarif Bader, Director del Hospital Kaplan de Rejovot, ex Jefe del Cuerpo de Medicina en las Fuerzas de Defensa de Israel

(Foto: Cortesía)