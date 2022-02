Una mirada jurídica a la actualidad israelí, con la Profesora Suzie Navot

La Profesora Suzie Navot, nacida en Uruguay y radicada desde muy jovencita con su familia en Israel, es una destacada jurista que hasta hace poco fue catedrática de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho en Rishon Letzion. Recientemente ha sido invitada a desempeñarse como Vice Presidenta del Instituto Israelí de Democracia.

Siempre bien dispuesta a atender nuestras inquietudes, aceptó nuevamente responder a varias preguntas sobre diversos aspectos de la actualidad israelí en temas relacionados al Derecho, el cumpimiento de la ley, el funcionamiento actual del Poder Judicial y el Poder Legislativo (la Kneset) y el recién finalizado período del asesor jurídico del gobierno, que tiene autoridad de Fiscal del Estado. Concretamente, también se refirió a dos de las últimas grandes tormentas que han ocupado a la opinión pública israelí: la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad entre la Fiscalía y el ex Primer Ministro Netayahu, con el que se trataba de terminar su juicio, y las sospechas que la Policía israelí utilizó indebidamente tecnologías destinadas a combatir el terrorismo y la delincuencia, aplicándola para hacer seguimiento ilegal de ciudadanos israelíes.

La Profesora Navot plantea críticas e interrogantes y finaliza con un resumen alentador.

Resumiendo el período del asesor jurídico del gobierno que acaba de finalizar

P: El asesor legal del gobierno, que en Israel se lo puede presentar como el Fiscal jefe del Estado, ha terminado sus funciones tras años no sencillos en el cargo. Estimo que una de las razones que justifican en especial esta entrevista, es que el Dr. Avihai Mandelblit fue quien decidió imputar al entonces Primer Ministro Netanyahu por sospecha de corrupción. ¿Consideras que este hecho que recién mencioné es lo que domina el resumen de sus años en el cargo?

Mandelblit, anunciando el 21 de noviembre del 2019 que había decidido imputar al Primer Ministro Netanyahu por sospechas de corrupción (Foto: GPO)

R: No necesariamente. Creo que más que todo, la serie de acuerdos de culpabilidad que suscribió el asesor legal saliente Avihai Mandelblit con figuras electas por el público que actuaron indebidamente, es el acorde con el que termina su carrera. Los acuerdos de culpabilidad firmados en el transcurso del último mes con el diputado Haim Katz , con el ex Ministro Arie Der´i y el ex Ministro Litzman, que fueron especialmente livianos, son probablemente la mejor prueba que la guerra contra la corrupción no fue su prioridad .

P: Y eso lo dices aunque llevó a juicio nada menos que al Primer Ministro Netanyahu.

R: Es cierto que tras un largo proceso decidió llevar a juicio a un Primer Ministro en funciones pero también en esa decisión hubo, a mi criterio, demasiadas postergaciones y se hicieron demasiados “descuentos”. De todos modos, Mandelblit es una persona decente y derecha que resistió fuertes presiones durante sus años en el cargo.

P: Mandelblit trabajó con Netanyahu, fue designado por él. Seguramente no pensó que llegaría a tener que hacer algo así como mandar al Primer Ministro a juicio. ¿Te parece que esto, el que haya imputado al Primer Ministro que lo nombró a él mismo, muestra lo limpio del proceso, lo justo de su decisión, que actuaba sin vueltas o hubo en el proceso también actitudes de su parte que empañaron un poco toda esta decisión?

Mandelblit, como secretario del gabinete de Netanyahyu en el 2018, en una reunión del gobierno (Foto: Amos Ben Gershom, GPO)

R: La decisión en su momento de designar a Mandelblit, que había sido el Secretario de Gabinete de Netanyahu, como asesor jurídico del gobierno, no estuvo exenta de críticas. El Presidente (retirado) de la Suprema Corte de Justicia Asher Grunis, que encabezó en su momento la comisión encargada de ubicar a la persona que se decidiría designar como asesor jurídico del gobierno, se oponía a la elección de Mandelblit para el cargo sin que haya pasado antes un tiempo de “enfriamiento” después de finalizar su función anterior, precisamente por las razones que tú mencionas en tu pregunta. Retrospectivamente, al parecer para Mandelblit fue muy difícil decidir llevar al Primer Ministro a juicio. Y las demoras a las que haces referencias son solamente uno de los ejemplos.

El acuerdo de culpabilidad que habría terminado el juicio a Netanyahu

P: Uno de los grandes temas de los últimos tiempos, fue la negociación sobre un acuerdo de culpabilidad con Netanyahu. ¿Qué opinión te merece?

R: En mi opinión, todos los aspectos de las negociaciones que Mandelblit tuvo con los abogados de Netanyahu para lograr un acuerdo de culpabilidad, eran perjudiciales para el interés público. En primer término, esos contactos fueron ocultados del equipo de fiscales y de altas figuras en la Fiscalía. Además, aceptar renunciar a la continuación del juicio, como si no fuera importante la presentación pública de las pruebas recabadas contra el ex Primer ministro que había alegado “no hay nada porque no había nada”, me parecía un error. También veo así la disposición de Mandelblit de dar marcha atrás de casos en los que supuestamente hay pruebas, y la renuncia inexplicable a la acusación de soborno, que es el más grave de los crímenes de corrupción. Todo esto creo yo que dañó seriamente la confianza del público en el sistema judicial.

Una de las expresiones de las protestas en la opinión pública israelí contra el acuerdo de culpabilidad que se estaba negociando. Aquí, en un puente sobre la avenida Begin de Jerusalem, un cartel del movimiento que brega por un ejercicio de poder limpio y absolutamente legal: "Decimos NO al acuerdo de culpabilidad con Netanyahu". Y junto a las fotos del ex Primer Ministro y del Asesor Jurídico Mandelblit, una acusación: "Turpidez moral para ambos". Este cartel fue colocado en varios otros puntos del país. (Foto: Ariel Jerozolimski)

P: Aunque no se haya concretado, por ahora al menos, entiendo que consideras que el acuerdo de culpabilidad publicado era problemático.

R: Sin duda, lo era en varios sentidos.

1) Cambia la norma según la cual por fraude y abuso de confianza de una figura pública hay pena de prisión, lo cual siempre ha sido así.

¿Qué dirá mañana la próxima figura pública que sea llevada a juicio por sospecha de fraude y abuso de confianza? Qué tamibén quiere un acuerdo de culpabilidad como el de Netanyahu. Es que debe estar claro que es inaceptable que haya una ley para un ex Primer Ministro y otra distinta para los demás. Hay fenómenos inaceptables en la vida pública que hay que arrancar de raíz. Y no se lo puede hacer si no se transmite con firmeza el mensaje que se trata de acciones absolutamente negativas y si no se cobra a quien las cometió-sea quien sea-el precio adecuado, acorde a sus hechos, o sea prisión, no se solucionará nada.

2) Cambia la norma sobre crímenes de corrupción, según la cual en casos de figuras púbicas el precio debe ser alto dado que las figuras públicas, son vistas como un ejemplo. Por usar una expresión conocida en el ejército: “cuanto más alto el rango, mayor la responsabilidad”.

3) Permitirá a quien le creyó a Netanyahu cuando dijo que “le inventaron expedientes”, seguir creyendo en eso, porque si se anula la sospecha de soborno, entonces quizás es porque de entrada no había razón para acusarlo de eso.

4) Pero por sobre todo esto, el punto central abordado en los medios y al parecer también para Mandelblit era el tema de lo que en hebreo se llama “kalón”, o sea “turpidez moral”, que determina si Netanyahu debe o no alejarse de la arena pública.Y entonces, el público puede pensar que supuestamente, el sistema judicial , como dice Netanyahu, hace todo lo que puede para alejarlo. El acuerdo de culpabilidad que se publicó, aunque no se ha concretado, puede que confirme lo que dijo Netanyahu sobre el sistema judicial: que el único objetivo de “los expedientes inventados” era alejarlo de la vida política. Por lo tanto, el hecho que Mandelblit y el ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia Aharon Barak-que intervino en el tema, a pedido de Netanyahu- colocan en el centro del acuerdo de culpabilidad el tema del alejamiento de Netayahu de la vida pública, es sumamente problemático. Puede dejar la impresión que la Fiscalía persigue a Netanyahu.

Por todo esto, hay un serio problema con el acuerdo de culpabilidad en cuestión. Aunque el interés público sea terminar con este tema-y es legítimo querer poder dejarlo ya atrás-eso no puede ser el único interés.

Duras sospechas contra la Policía israelí..y el juicio a Netanyahu

P: Israel está en medio de una nueva tormenta, por la sospecha que la Policía habría utilizado indebida e ilegalmente la tecnología Pegasus de seguimiento, necesaria para combatir el terrorismo y la delincuencia peligrosa, contra ciudadanos israelíes, sin permiso judicial e inclusive en casos de gente que ni siquiera era sospechosa de nada. Aparte del terremoto que esto desató, por razones obvias, si en efecto, tal como se está investigando, se usó esa tecnología para espiar en el teléfono particular de Shlomo Filberg, testigo clave contra Netanyahu ¿qué puede pasar con el juicio mismo? Sin ser jurista, me parece que el llamado a cancelar el juicio al ex Premier es prematuro y muy exagerado ¿no?

R: La ley israelí permite a las autoridades recabar material de investigación de sospechosos de serios crímenes. Sin embargo, se utiliza con una facilidad a mi criterio insoportable la ley que permite escuchar conversaciones de sospechosos y emitir órdenes que permiten violar la privacidad de ciudadanos en forma desproporcionada. Hay que recordar que también los sospechosos tienen derechos. Esa es la esencia de un régimen democrático.

Por otra parte, si se consigue pruebas violando la ley, eso puede incidir en el “peso” que esa prueba tenga ante el tribunal. Sin embargo, según la información de la que disponemos en este momento no está claro que hayan sido extraídas pruebas de la intervención de los teléfonos celulares en cuestión. Por lo tanto es prematuro aún evalur la influencia de las últimas revelaciones sobre el juicio de Netanyahu. El llamado a cancelar el juicio por hechos que aún no está claro en absoluto que hayan sido ilegales, es indudablemente un llamado extremo.

P: Por otra parte, en caso que se confirme que parte del material recabado por la Policía en contra de Netanyahu fue recabado de forma ilegal, ¿todo se tira a la basura? ¿El contenido mismo del material no importa? Para explicar a qué me refiero, daré un ejemplo duro, y no sobre Netanyahu. Si un Primer Ministro, sea quien sea, vende secretos de Estados a Irán, y la Policía se entera de ello porque le espía ilegalmente su celular ¿acaso lo determinante será la ilegalidad de la acción policial o la naturaleza del crimen mismo?

R: En Israel, a diferencia por ejemplo de lo que ocurre en Estados Unidos, pruebas conseguidas en forma ilegal, pueden igualmente ser aceptadas por un juez. Pero los jueces tienen derecho a darles un peso menor, lo cual obligaría a la fiscalía a presentar otras pruebas para fundamentar la acusación. En Israel no se tiran pruebas a la basura. Claro que tomando en cuenta esa situación que tú mencionas como ejemplo hipotético de venta de secretos a Irán, está claro que lo determinante siempre será lo grave del crimen que se atribuye al acusado. La esencia del crimen, por ejemplo espionaje, es lo determinante, no la acción ilegal de la Policía, al conseguir una prueba en forma indebida. Al mismo tiempo, como ya he dicho, si se consiguieron pruebas en forma ilegal, eso incidirá en el peso que se les de.

Cabe suponer que en los próximo días se determinará qué tipo de comisión se formará para estudiar las sospechas sobre el uso que ha hecho supuestamente la Policía israelí de la tecnología de espionaje en cuestión.

Por primera vez, una mujer como Fiscal del Estado

P: Asumió una nueva asesora legal del gobierno, en lugar de Mandelblit, la abogada Gali Miharav-Miara. Dada la relevancia de la persona en este cargo que ha parecido especialmente notoria en los últimos años, es importante conocerla. ¿Qué sabemos de ella? Tú, como jurista ¿puedes decir que este cargo tan importante está en buenas manos?

La nueva Fiscal del Estado en Israel, Galit Baharav-Miara (Foto: Wikipedia)

R: La nueva asesora jurídica del gobierno no es una figura pública conocida, y quizás eso sea bueno. Espero que el cargo esté en buenas manos. Es una elección interesante y refrescante la que ha hecho el Ministro de Justicia. Fue la Fiscal de Distrito, conoce el trabajo de la Fiscalía y también ha estado en la práctica privada. Es importante mencionar que es probable que durante su período en el cargo, sus funciones como asesora jurídica del gobierno sean divididas, en el sentido de separar la Fiscalía del Estado y el cargo de asesor legal. Es un cargo que concentra mucho poder. La autoridad para llevar a juicio a figuras públicas será transferida a la Fiscalía del Estado. El cargo del asesor legal del gobierno es un cargo clave, de enorme importancia.

P: Y ahora que hay una nueva asesora jurídica del gobierno ¿podrá avanzar hacia un acuerdo de culpabilidad en base a lo ya acordado?

R: Podemos suponer que sí. Y al respecto yo quisiera puntualizar. En primer término, el acuerdo debe incluir el tema del “kalón”, turpidez moral. No es un asunto privado entre las partes ni tampoco es parte del castigo sino un tema con gran significado público, porque quien fue declarado culpable de un crimen con ese elemento de “turpidez moral”, es alejado de la arena pública por 7 años.

En segundo término, toda negociación futura que haya con Netanyahu desde ahora, comenzará del punto básico de las condiciones anteriores. Ambas partes deberán estar de acuerdo con que el tribunal determine que se trata de crímenes de “turpidez moral”, con que haya un elemento de entre 7 y 9 meses de prisión que pueden ser convertidos en trabajos en pro de la sociedad y confesión en dos de los casos, de fraude y abuso de confianza..

Ley, Democracia y Gobierno

P: Una pregunta que imagino es muy amplia y daría para un seminario entero. ¿Cómo evalúas la situación del gobierno de Derecho en Israel? Tiempo atrás se denunciaba una serie de iniciativas de legislación de tono problemático en el marco de la democracia israelí, que podía socavar la fuerza precismaente de la democracia. En su enorme mayoría, no prosperaron. ¿Cómo lo ves hoy?

R: Esta es en efecto una pregunta muy amplia a la que es difícil responder en forma resumida. Pero lo intentaré.

Yo diría que hay una disminución constante en la confianza del público en el sistema judicial. En parte es un fenómeno mundial por el ascenso de líderes populistas. Y la otra parte es resultado del esfuerzo metódico y constante que se hizo durante los últimos años del gobierno de Biniamin Netanyahu para quitarle legitimidad al sistema.

P: Al que le atribuyó invento de acusaciones por consideraciones políticas, por decirlo en resumen.

R: Así es. Los últimos años han sido muy difíciles para el gobierno de Derecho. Tal como tú señalas, ha habido propuestas de ley problemáticas destinadas a socavar la posición de los asesores jurídicos, se ha hecho caso omiso de algunas determinaciones del asesor legal del gobierno, ha habido cambios demasiado asiduos en Leyes fundamentales (que de hecho tienen carácter constitucional) por caprichos políticos diversos. Se llegó inclusive a conducir a la realización recurrente de elecciones para preservar el poder. Hoy, desde la formación del nuevo gobierno, esos “ruidos” desaparecieron del sistema. Sin embargo, vale la pena recordar que la democracia israelí no es suficientemente fuerte porque las reglas del juego no están blindadas, no son muy estrictas, en el sentido que una mayoría común en la Kneset puede dar vuelta las cosas.

P: ¿Ves algún cambio de dirección, un giro para bien (o para mal) en las iniciativas de la actual coalición de gobierno?

R: Ante todo es importante señalar que se trata de un gobierno poco común desde el punto de vista de su composición y del precedente que sienta. En lo positivo, es un gobierno compuesto por distintas corrientes de la vida pública israelí y eso es algo bueno porque hace posible adoptar términos medios en el ámbito político. Es un gobierno formado por socios, no controlado por una persona. Pero el Primer Ministro encabeza una facción pequeña de la Kneset,se ha determinado que habrá una rotación en la jefatura de gobierno en la que de hecho hay “dos” Primer Ministros. Este precedente puede llevar a que en el futuro facciones pequeñas pidan recibir la jefatura de gobierno, aunque sea por uno o dos años, como condición para apoyar al gobierno. Teoréticamente pueden estar en el cargo cuatro figuras como Primer Ministro, un año cada uno. Puede que suene absurdo pero en Israel es posible.

Coalición y Oposición

P: ¿En qué medida molesta la fricción y mala relación entre gobierno y oposición en lo relacionado al trabajo de legislación? Hay problemas con las comisiones en el Parlamento, con las votaciones….y quizás tú tengas otros ejemplos.

R: Sin duda, la situación actual en la Kneset es problemática y peligrosa. Hay reglas de juego formales y no formales que regularizan las relaciones entre la coalición y la oposición. Se basan, por un lado, en el reconocimiento por parte de la oposición de la legitimidad del gobierno en el poder. Por otra parte, las reglas de juego están basadas también en el reconocimiento por parte de la coalición que una oposición que funcione activamente es esencial para el funcionamiento de la democracia . Pero desde la formación del gobierno actual hay una falla muy problemática en las relaciones entre la coalición y la oposición en la Kneset. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho que la oposición considera al gobierno como “ilegítimo”.

P: ¿En qué dirías que se manifiesta esa falla?

R: Por ejemplo no hay una representación apropiada de miembros de la oposición en algunas de las comisiones parlamentarias, lo cual arrastró un “boicot” de las mismas por parte de la oposición en la Kneset. Además, hasta ahora ciertas comisiones que son críticas para el funcionamiento de la Kneset, ni se han formado, como la Comisión de Ética y la de Control del Estado. Estas comisiones ni funcionan.

P: Qué vergüenza, Dios mio…

R: Además hay un claro deterioro en el nivel del diálogo parlamentario. Y al no estar funcionando la Comisión de Ética no hay un marco que se encargue de tratar la violación de las reglas de ética y de imponer sanciones a los diputados cuando es necesario.

P: ¿Cómo evalúas las iniciativas de legislación de la coalición actual?

R: En estos momentos no hay movimientos dramáticos de parte del gobierno actual más que nada debido a la necesidad de lograr acuerdos , entendimientos, entre todos los componentes de la coalición. Pero debemos recordar que el gobierno actual ha logrado aprobar el presupuesto del Estado, tras casi 3 años sin presupuesto. El Ministro de Justicia intenta promover un trabajo que complete las Leyes Fundamentales que faltan. Y en estos días precisamente presentó un proyecto para la Ley Fundamental de Derechos en Juicio. Al mismo tiempo, una comisión nombrada por el gobierno está intentando lograr que las partes se pongan de acuerdo en relación a la Ley Fundamental sobre Legislación, que debe regularizar las relaciones entre la Suprema Corte de Justicia y la Kneset en todo lo relacionado a la derogación de leyes. Claro que hay también propuestas de ley sobre el tema de una gestión demasiado prolongada del Primer Ministro y propuestas que tienen como propósito determinar una actitud más estricta en todo lo relacionado a “turpidez moral” en caso de políticos hallados culpables de cargos diversos para impedir que quienes fueron declarados criminales vuelvan a la Kneset. Aún es prematuro evaluar cómo prosperarán esas iniciativas.

A modo de resumen

P: Entre todos estos plantemientos, críticas y análisis a veces complejos ¿cuál sería el resumen con el que terminarías esta nota?

R: Desde un punto de vista jurídico-y creo que no sólo en este aspecto- Israel del 2022 se halla en un mejor lugar que antes. A pesar de las fallas puntuales sobre las que hemos hablado en esta entrevista, el gobierno funciona bien, el proceso de toma de decisiones es el correcto y se hace en conjunto, el proceso de elección de jueces y la elección de la nueva asesora jurídica del gobierno han sido dignos y creo que luego de las tormentas que vivió Israel en los últimos años en lo relacionado al sistema judicial, hoy se halla en tierra firme.

P: Muchas gracias Suzie.

R: A ti