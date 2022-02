La tensión entre Rusia y Ucrania, en el análisis del experto en Geopolítica y ex diplomático Matty Zwaig

Desde que realizamos esta entrevista, el miércoles último 9 de febrero, han continuado las especulaciones sobre los posibles desenlaces de la tensión entre Rusia y Ucrania, Rusia ha vuelto a desmentir que se disponga a invadir Ucrania-alegando que Occidente lo dice para ocultar su propia actitud “agresiva”- e Israel ha exhortado a sus ciudadanos salir de Ucrania.

Para tratar de entender mejor más allá de los titulares, nos dirigimos a Matty Zwaig, nacido en Montevideo y radicado desde hace 40 años en Israel, que hace pocos años se desempeñó en un cargo diplomático en la Federación Rusa, enviado por la Oficina del Primer Ministro de Israel. Es además analista internacional especializado en Geopolítica y Sustentabilidad, egresado de un segundo título de la Universidad de Cumbria, Inglaterra. Actualmente trabaja como Consultor de negocios en Israel, Latinoamérica, Inglaterra y Bután.

P: Matty, recordemos ante todo de dónde viene tu profundo conocimiento de la temática relacionada a Rusia y su entorno, tanto desde el punto de vista interno de cada uno de los actores involucrados como de las relaciones internacionales. Tengo claro que te desempeñaste en un importante cargo en nombre de Israel en la zona, y que además tu esposa es nacida por aquellos lares.

R: En nuestra ultima posición trabajamos casi 6 años en Siberia, mi esposa como Primera Secretaria de la Embajada y yo como Director del Centro Cultural Israelí para Siberia y el Lejano Este. En la práctica eso significaba tener a nuestro cargo los intereses israelíes desde las Montañas Urales hasta la frontera con Japón, China y Corea del Norte.

P: Ya hablamos de eso tiempo atrás. Pero sin duda, debo comentar que suena a un cargo muy especial, distinto de una embajada común…sin subestimar por cierto a ninguna embajada.

R: Es un cargo único en el servicio exterior israeli, que existe solo en los países de la ex-URSS. AllÍ acumulé una gran experiencia a nivel de conocimiento cultural, histórico y del pueblo y el Gobierno ruso, que es diferente de cierta manera de la perspectiva que se tiene en la percepción occidental.

El Día de la Victoria sobre los Nazis, Maty y su esposa (segundo y tercera desde la derecha) junto a diplomáticos rusos, franceses, uzbekos y el Agregado militar de Alemania en Rusia, que había sido el Comandante de las fuerzas alemanas en Afganistán

P: Tu dominio del tema va más allá del conocimiento promedio, creo yo, de quien lee los diarios a fondo. ¿Por qué? ¿A qué se debe este interés?

R: Primero que nada, por estudio y curiosidad personal. Desde pequeño me sentí atraído por el estudio de idiomas, cultura y geografía. Mi primer título en la Universidad de Haifa es Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales . Y con los años he aprendido que el análisis geopolítico es una maraña de intereses en los cuales los distintos actores reaccionan según distintos parámetros políticos, económicos y culturales pero que tienen un común denominador: el interés nacional primero y el regional o mundial segundo y tercero.

Choques de intereses

P: Son diversas las motivaciones de Rusia , pero estimo que hay un concepto básico que puede explicar gran parte de la tensión.

R: Por supuesto. Para Rusia, que Ucrania se vaya a la OTAN es como sería para Estados Unidos que haya soldados rusos en sus fronteras. Para Rusia, Ucrania es parte integral de su existencia misma, de sus orígenes hace un milenio. No es lo mismo que Polonia se haya ido, aunque también a Polonia le recordarán que son eslavos, más parecidos a los rusos que a Occidente. Pero Ucrania es otra cosa, Rusia no lo puede digerir.

P: Antes hablaste de interés nacional . ¿A qué te referís?

R:: Sin dar ejemplos concretos, porque cada un determina sus intereses, a lo que voy es a que en regímenes autoritarios como estos, el interés nacional no se fija de acuerdo a lo que les parece necesariamente lo mejor ahora, de inmediato, pensando si les ayudará en las próximas elecciones. Estos regímenes miran mucho más adelante, convencidos de que están para quedarse por décadas, entonces piensan con esa óptica. Líderes democráticos tienen en general otro encare.

Igualmente es en tiempos de peligro y crisis cuando en ambos lados se perfila la diferencia entre un politico y un estadista.

P: Y si yo te pido que analices lo que está pasando ahora ¿el titular es cuándo estalla una guerra entre Rusia y Ucrania o esta es una mera simplificación?

R: Si va a estallar una guerra entre ambos será un hecho con el cual habrá que enfrentarse y que tendrá consecuencias imprevisibles a corto plazo. A mediano plazo los actores se irán acomodando a la nueva realidad y a largo plazo la historia demuestra que todo cambia nuevamente. Pero el haber llegado a esta situación es una combinación de ambiciones personales, económicas y geopolíticas del lado ruso, mientras que del lado occidental los objetivos son menos claros pero los hechos demuestran que EEUU y Europa principalmente se han convertido a ojos rusos en amenazantes a su cosmovisión.

El tema es que acá entra en juego lo que se conoce como “Rutina organizacional” un término con el que se explicaba también la dinámica en la Crisis de los Misiles en 1962 en Cuba. Uno mueve tropas, el otro reacciona haciendo lo mismo, y así sucesivamente, y la situación se va escalonando. La primera reacción de los países u organismos internacionales ante cualquier situación de crisis debe ser medida según esta teoría por la cual se responde con herramientas militares, sanciones económicas y endurecimiento diplomático en forma escalonada . Y lo mismo va en dirección opuesta, cuando es necesario llegar a una solución.

P: ¿Cuál es el problema central? ¿Qué Ucrania se sume a la OTAN? ¿Que Putin quiera refrescar el espíritu soviético? Imagino que se juntan varias cosas.

R: Ya expliqué antes cómo ve Rusia a Ucrania. Ahora…a ojos occidentales Rusia “perdió” la Guerra Fría y los países de Europa del Este pasaron a ser no solo parte de Europa, sino de la OTAN…por si esto fuera poco los países que más tienen relaciones históricas y culturales con Rusia, por ejemplo Ucrania y Georgia, también han dado pasos hacia Occidente. Si le agregamos el lento crecimiento económico, la dependencia de las élites de un gobierno centralizado para mantener su poderío interno y la necesidad de crear una narrativa que pueda dar unión y estabilidad a un país tan extenso, Rusia se ve hasta en la “necesidad” de mantener una agenda de expansión hacia territorios pro-rusos como el este ucraniano, y la amenaza permanente de Guerra le puede servir a sus objetivos económicos y geopolíticos en el Artico y el Lejano Este.

P: ¡Qué mosaico complejo!

R: Todo esto hay que tenerlo en cuenta, además del pedido hacia Occidente de levantar sanciones y de tener participación igualitaria en foros mundiales, además de temas como Belorrusia y el mensaje subrepticio que le envía a países como China o India, y su fortalecimiento ante socios tan dispares como Irán, Venezuela, etc…

P: Algo relacionado de hecho a la pregunta anterior, quizás otra forma de encarar la misma pregunta. ¿Hay aquí un malo y un bueno de la película? Creo que en general se tiende a ver a Putin como el malo y a Ucrania como la pobre víctima, potencial al menos. ¿Es así?

Vladimir Putin, Presidente de Rusia (Foto: Wikimedia Commons)

R: Todo depende con qué lentes uno lo mire. Pero si hablo como Israelí, tenemos la necesidad de tratarlos en forma igualitaria y abogar por la paz entre las partes, pero no hay que olvidar los hechos y no solo las palabras…Rusia volvió a tener relaciones con Israel y hoy tiene una política balanceada luego de largos años de apoyar solo al lado arabe. También Ucrania cambió y tiene excelentes relaciones con Israel y comenzó hace pocos años un largo camino hacia la Democracia y de acercamiento aOccidente. Por otro lado hay fuerzas internas que en aras de borrar su pasado soviético están legitimizando políticamente a ex-colaboracionistas con los Nazis, cosa que en Rusia es impensable…Por suerte han elegido a un Presidente y un Primer Ministro de origen judío, lo que demuestra un cambio, así que lo de buenos y malos es preferible desde un punto de vista de relaciones internacionales dejarlo para una charla de café…

¿Y ahora?

P: Una pregunta “sencilla” : ¿qué estimas pasará? ¿Putin invadirá Ucrania o tiene otra forma de hacer las cosas?

R: Todo escenario es posible, yo pienso que en caso que ocurra será limitado hacia los territorios del Este y tal vez algún ataque puntual dentro de Ucrania con fines militares, como paso al bombardear Tbilisi en el 2008. Todo lo que derive luego de los primeros días dependerá de la reacción de Occidente, personalmente no veo ninguna posibilidad que haya soldados de la OTAN luchando hombro a hombro junto al ejército ucraniano. Como máximo le enviarán armas y asesores…Si se va a dar el caso que otros países se vean envueltos, todo puede suceder, pero no veo el sistema mundial preparado para tal catástrofe.

Hacia afuera

P: ¿Qué implicancia regional tiene la situación actual? ¿Y qué importancia internacional?

R: Las metas de Rusia ya las dije, pero también agregaría una ficha más al dominó que caería aún más fuerte con la retirada norteamericana de zonas del Medio Oriente. Los precios del petróleo seguirían subiendo, lo que animaría más aún a la China para subir los precios del comercio marítimo y aéreo internacional y ocasionaría un desbarajuste económico mundial mayor. Es más : una falta de reacción fuerte de Occidente los envalentonaria para intentar conquistar a Taiwan. Y ni que hablar que más sanciones sobre Rusia incluyendo desconexión del SWIFT, aumentaría el acercamiento entre países como Rusia, China,Irán y en forma conjunta intentar desestabilizar zonas como América Latina, Medio Oriente, el Este Asiático y zonas de Africa. O sea tratar de llegar a un Nuevo Orden Mundial por la fuerza como luego de la Primera Guerra Mundial.

Oriente Medio

P: Suena medio apocalíptico…Saliéndome un poco de Rusia y Ucrania…¿cómo evaluás al juego internacional de Putin? Lo que más me interesa es por supuesto esa ambivalencia de su buena relación con Israel y su vínculo especial con Irán y Siria. ¿Cómo lo ves?

R: Creo que mis respuestas anteriores explican un poco la motivación. Pero además, históricamente, Rusia intenta influir en cada territorio en el que no se encuentra Estados Unidos y de paso tener más presencia en el Mediterráneo, pase de su flota por el Golfo Pérsico, etc. Recordemos que la economía rusa se basa a grosso modo en la exportación de energía y armas y todo concuerda para no ser aislada geopoliticamente.

P: ¿Y qué hay con Israel, aunque ya lo mencionaste antes?

R: La relación con Israel es tanto táctica como estratégica, como de peso histórico y demográfico con la comunidad rusa más influyente en proporción fuera de Rusia a nivel mundial. A pesar de lo dicho es una elección personal de Putin reforzar sus relaciones con las Comunidades Judías de Rusia, con Israel y darle ciertos “privilegios” como la relativa libertad de acción en Siria. La gran incógnita será qué pasará el día que Putin no esté, ya que gran parte del Ejército se opone a darle a Israel un trato preferencial.

En el Consulado de la Federación Rusa, con un Veterano de guerra

La interna rusa

P: ¿Y hacia adentro? ¿Cómo dirías que se siente el ciudadano ruso promedio hoy? ¿Ven a Putin como su único gobernante digno o como un dictador?

R: Rusia tiene exactamente 1000 años de existencia. Pasó del feudalismo al zarismo, de ahí al comunismo, de allí a una “apertura democrática” que fue caótica (y que duró sólo 10 años) y ahí llegó Putin hace 21 años poniendo orden relativo y estabilidad, con un sistema parlamentario pero autoritario. Eso es lo que cuenta para el ciudadano promedio y por eso tiene niveles de aceptación que oscilian entre un 65 y un 85% (los picos fueron justamente en la Guerra contra Chechenia y en la anexión de Crimea). Los rusos tienen claro qué cosas faltan en el país pero lo aceptan en general en forma estoica, y están convencidos que lo que vendrá siempre será peor. Es el famoso fatalismo ruso.

P: Estoy segura que quedaron mil puntos en el tintero. ¿Qué te parece imposible dejar afuera, qué quisieras agregar?

R: La Historia demuestra que los cambios en Rusia a pesar de las presiones internacionales siempre llegaron por implosión…las nuevas tecnologías, los problemas medicinales y lo que suceda internamente son los que determinarán los grandes cambios.

P: Apasionante. Muchas gracias Matty por compartir todo esto.

R: Gracias a vos Ana.