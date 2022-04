Distintos mensajes de Israel a los musulmanes al comienzo del Ramadan

Ha comenzado el mes sagrado musulmán del Ramadan, el noveno del calendario islámico- en el que los musulmanes señalan la revelación del Corán-, y con él llegan de boca de autoridades israelíes tanto mensajes de saludos y felicitaciones como también advertencias. Felicitaciones, a todos los musulmanes, incluyendo por cierto los palestinos, por el mes sagrado. Y por otro lado, advertencias a los terroristas y sus cómplices, que si alteran el orden, cometen atentados y recurren a la violencia, estarán perjudicando a su propia gente.

Esto lo difundió la Policía israelí. Se ve la multitud árabe en la zona de la puerta de Nablus en Jlem. Todo está bien hasta que algunos comienzan a tirar piedras y botellas incendiarias. La Policía aclara: con ello dañan ante todo a el público que quiere celebrar en paz Ramadan pic.twitter.com/WFMonuruYb — Jana Beris (@JanaBeris1) April 3, 2022

“Quisiera desear a las comunidades musulmanas de Israel y en el mundo, a viejos y nuevos amigos, Ramadan Karin”, dijo en un mensaje filmado el Ministro de Defensa de Israel Beni Gantz. Cabe recordar que de los casi 9 millones y medio de habitantes de Israel, cerca del 20% son árabes musulmanes, los primeros a los que Gantz dirigió sus felicitaciones. A ellos se agregan los habitantes musulmanes de países árabes con los que se ha firmado la paz: Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. También hay cooperación de seguridad con Sudán y vínculos no formales con Omán, además de un acercamiento gradual a Arabia Saudita.

Recordando las características del mes de Ramadan, el Ministro de Defensa Gantz agregó: “Para el pueblo judío, el profundo significado del ayuno y la reflexión no son algo extraño. A ustedes, nuestras hermanas y nuestros hermanos musulmanes, este es un mes entero de plegaria, durante el que se enfocan en valores fundamentales como la compasión y la paz”.

Palestinos me enviaron esto con el texto "a pesar de las barbaridades de la ocupación israelí contra los palestinos, los fieles musulmanes aún celebran el primer día del mes sagrado del Ramadan". Es al revés. En la capital de Israel, Jerusalem, se celebra Ramadan en libertad. pic.twitter.com/3QRTEG0fPU — Jana Beris (@JanaBeris1) April 3, 2022

Otro de los valores del Ramadan es distinguir entre lo malo y lo bueno. Está claro que los terroristas no lo ven de esa forma y toman el espíritu religioso del Ramadan como nervio motor para perpetrar ataques violentos. Por eso, tras el saludo de Gantz, llegó la referencia a la reciente ola terrorista “que trata de quebrar nuestro espíritu y de dividirnos”.

“En el espíritu de este mes sagrado, agradezco a aquellos de nuestros amigos musulmanes que nos apoyan…..Y mientras las fuerzas radicales tratan de estremecernos, este es también un momento de gran esperanza y optimismo”, recalcó, tras lo cual afirmó que “los Acuerdos de Abraham son sólo el comienzo”.

En un mensaje separado a la población palestina, Gantz comenzó deseando “Ramadan Karim” a los palestinos de Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Dijo que “el terrorismo amenaza la capacidad de promover medidas que mejoren la calidad de vida y la economía”. Israel ya había tomado semanas atrás la decisión de adoptar varias medidas con ese espíritu, pero a raíz de los últimos atentados surgió la duda al respecto. Por ahora no fueron canceladas pero se aclaró que la decisión final sería tomada de acuerdo a cómo evolucione la situación. Según Gantz, se está coordinando el tema con la Autoridad Palestina.

En un mensaje publicado por el Ministro de Defensa el sábado por la noche, Beni Gantz aclaró que Israel no aceptará los ataques terroristas en su territorio . “El terrorismo amenaza la posibilidad de promover medidas que mejoren la situación, y podremos volver a ellas sólo si vuelve la calma y la estabilidad de seguridad”, declaró. “Eso es lo que nosotros deseamos y estamos seguros que también la mayoría de los palestinos es eso lo que quieren”.

Por su parte, también el General Rassan Alian, Coordinador de las Actividades del Gobierno en los territorios, pulblicó un saludo por el Ramadan.

“Las dos últimas semanas han sido difíciles y desafiantes. Tras un período prolongado de tranquilidad y estabilidad hemos comprobado que nuevamente hay quien quiere sabotear esa situación , sea cual sea el precio”, dijo Alian. “Sé que la mayoría absoluta de ustedes opta por la vida, por la famiia, por la rutina, y no se alía con el extremismo ni con la violencia. Pero no permitiremos que el terrorismo levante cabeza y no dejaremos qe los extremistas altere la vida en Israel”.

El General Alian auguró a los fieles musulmanes que este mes sea “para reuniones familiares , un mes alegre y tranquilo”.