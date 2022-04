Becarios de Masa crean conciencia sobre la diáspora judía dentro de la sociedad israelí

Esta semana, los becarios de Masa de todo el mundo comparten historias de sus comunidades de origen para marcar la séptima celebración de la Semana de la Diáspora en Israel

Masa Israel Journey, fundado por el gobierno de Israel y la Agencia Judía, celebra la séptima semana anual de la diáspora de Israel con cuatro programas para crear conciencia sobre la experiencia de la diáspora judía entre estudiantes y adultos jóvenes en Israel.

A lo largo de la Semana de la Diáspora, un reconocimiento nacional de los judíos de la diáspora aprobado como ley por la Knesset y el Ministerio de la Diáspora, más de 1600 becarios de Masa interactúan con miles de israelíes y jóvenes judíos estudiantes que no reciben este tipo de experiencias en la diáspora, a través de una programación dinámica.

Foto: MASA Israel

Los programas incluyen un evento de desarrollo profesional Craft your Career el 5 de abril para que los Masa Career Fellows se conecten, interactúen y escuchen a israelíes y altos ejecutivos de la industria de compañías como Wix, Lemonade, Monday.com, Hyro, Eco Wave Power y más. Al día siguiente, el 6 de abril, se lleva a cabo un evento para participantes de MITF, para intercambiar experiencias dentro y fuera del aula con profesores y estudiantes israelíes .. Quienes asistan a este evento pedagógico MITF tendrán la oportunidad de hablar con un ícono de la televisión israelí, Moshe Samuels, productor y creador de The New Judío.

Además, a lo largo de la semana, más de 500 becarios de Masa Gap participarán de un día de excursión junto a 500 israelíes que están en los planes de Shnat Sherut o más conocido como año sabático antes de unirse al ejército. Los becarios también visitarán una escuela de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel para compartir sus experiencias de la diáspora e impartir una comprensión más profunda de la comunidad judía global, así como experimentar una variedad de eventos locales y comunales en todo Israel.

“Masa cree firmemente y tiene sus raíces en el poder educativo de una experiencia inmersiva a largo plazo en Israel para judíos de la diáspora”, dijo el director ejecutivo de Masa, Ofer Gutman. “La Semana de la Diáspora es una oportunidad para que los israelíes obtengan la misma experiencia educativa, obtengan información y creen nuevas redes de conexión en todo el mundo judío”.

Carlos Feder, becario de Masa, vino a Israel al programa Aardvark. Llegó a Israel pocos meses atrás, en un período en el que la situación de la pandemia no era la más alentadora, pero igualmente se animó y su voluntad superó cualquier barrera.

“Una experiencia personal que tuve con israelíes fue un frío día de febrero, cuando con mi grupo de recién llegados de Masa fuimos a Park Meir para reunirnos con adolescentes israelíes que estaban en su año sabático. Cuando llegué al parque, vi que la mayor parte de nuestros grupos se mezclaban alrededor de unos pocos asientos. A medida que me acercaba, me llamó la atención el sonido de media docena de idiomas. El hebreo y el inglés eran claramente dominantes, pero también se mezclaban el francés, el italiano e incluso un poco de portugués. Eventualmente, encontré mi propia voz entre el concierto de lenguas. Unos pocos hablaban español… y uno con un acento muy familiar, uno que, de haberlo escuchado en las calles de Montevideo, no me hubiera llamado la atención. Resulta que conocí a un israelí cuya madre es uruguaya y, aunque nunca vivió fuera de Israel, tiene una gran familia uruguaya a la que visita todos los años”.

Carlos comentó que “incluso si hay un puñado de diferencias superficiales entre nosotros, los judíos de la diáspora, y los sabras-nacidos en Israel- e incluso si no se tiene familia ni amigos en Israel, es importante recordar que no somos diferentes ya que sólo un boleto de avión nos separa”.

Carlos, de remera celeste y cabello largo, con compañeros de MASA: Joshua Rojas, Cassie , Leon Paratz , Maya Freeman, Lisa Freeman, Orr, Daniela Fine y Ora Solomons

Carlos participa en la Semana de la Diáspora. Esta oportunidad de conectarse con judíos de diferentes orígenes es extremadamente significativa para él, le dará la posibilidad de conocer sobre los israelíes, sus raíces y procedencias, así como también entender la forma en la cual todos comparten las mismas costumbres y tradiciones.

Mientras los becarios viajan y exploran el país, aprenderán sobre la diversidad social y cultural de Israel, al mismo tiempo que expondrán a los jóvenes israelíes a la experiencia judía de sus respectivas comunidades. Los participantes de Masa compartirán sus historias personales y enseñarán a los estudiantes sobre las diversas historias, tradiciones, culturas e incluso los desafíos que conforman sus comunidades. Esta semana única brindará una oportunidad increíble para que los becarios de Masa y los jóvenes israelíes aprendan unos de otros y tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre los judíos israelíes y globales.

“Masa tiene la responsabilidad no solo de educar a los becarios sobre Israel, sino también de educar a los israelíes sobre el mundo judío en general”, dijo Gutman. Y agregó: “Los Masa Fellows (becarios de Masa) son la voz de la diáspora en la sociedad israelí, ya que interactúan a través de varios sectores como locales. A través de sus presentaciones personales y profesionales a los israelíes a lo largo de sus programas y durante la Semana de la Diáspora, los israelíes experimentan una profunda conexión con las comunidades judías de todo el mundo. Los puentes que se construyen durante esta semana crucial ayudan a conectar al pueblo judío mientras fortalecen nuestro futuro compartido”.

..........................................

Acerca de Masa Israel Journey: Masa Israel Journey es la mayor experiencia educativa inmersiva a largo plazo, para adultos jóvenes de 16 a 35 años. En sus programas que van de dos meses a un año, Masa ofrece un viaje auténtico, sin mediación y desafiante a la sociedad, la cultura, la política y la historia de Israel, y actúa como el mayor proveedor para que los judíos del mundo accedan a las mejores empresas, empresas sociales y empresas israelíes. instituciones académicas. Desde su fundación en 2004 por la Agencia Judía y el gobierno de Israel, Masa ha servido a más de 170.000 jóvenes de más de 60 países.

...........................................

Acerca de la Semana de la Diáspora de Israel: Inaugurada en 2016 por la Knesset y el Ministerio de Educación de Israel, la Semana de la Diáspora tiene como objetivo ampliar y profundizar el conocimiento de los ciudadanos israelíes sobre la judería de la Diáspora, para fortalecer la conexión y el sentido de pertenencia entre israelíes y judíos de todo el mundo, y aumentar la identificación y el reconocimiento de los judíos de la diáspora como un recurso estratégico para la continuación del pueblo judío.