Israel debe hacer todo lo necesario para destruir la capacidad nuclear de Irán, afirma ex asesor de Seguridad Nacional de Israel

El General Amidror, hoy el frente del Instituto Jerusalem de Estrategia y Seguridad, fue entre abril del 2011 y noviembre del 2013 el Asesor de Seguridad Nacional del Primer Ministro Biniamin Netanyahu . Sirvió durante 36 años en las Fuerzas de Defensa de Israel en una variedad de puestos de alta responsabiidad. Fue el edecán militar de Ministro de Defensa, director de la División de Análisis del Servicio de Inteligencia Militar y Oficial Jefe de Inteligencia del Comando Norte del ejército.

Aceptó concedernos una entrevista, cuando en Israel acababa de terminar el martes 29 de marzo la cumbre con 4 cancilleres árabes y su par norteamericano, horas después del atentado en la ciudad de Hadera. La entrevista fue antes del atentado del martes de la semana pasada por la noche en la ciudad de Bnei Brak. Su análisis de la cumbre es de gran relevancia. Pero es especialmente contundente al analizar la situación en relación a la amenaza de la República Islámica de Irán.

P: Yaakov, se llevó a cabo una cumbre histórica, a la sombra del atentado de la noche anterior en la ciudad de Hadera, cuando de hecho los cancilleres ya estaban reunidos. Pero no necesariamente son eventos relacionados ¿verdad?

R: Exacto. Hay cosas que continuarán por siempre porque el odio religioso no terminará pronto. Y tenemos que entender que parte de la gente tiene motivación para salir a la calle con un cuchillo. Eso no terminará.

P: Tanto el atentado en Hadera como el anterior en Beer Sheba, fueron perpetrados por árabes israelíes identificados con ISIS, el Estado Islámico. Pero las organizaciones terroristas palestinas Hamas y Jihad Islámico felicitaron. ¿Eso tiene alguna importancia?

R: Eso no tiene nada que ver con los palestinos. ISIS ha matado muchos más árabes musulmanes que judíos y cristianos juntos. El tema es que todos ellos están dispuestos a matar judíos. Tienen muchas diferencias en otras cosas, pero en eso, ninguna.

P: ¿Considera que esos dos atentados pueden tener algún tipo de vinculación con la cumbre?

R: No lo creo. Los terroristas, cuando pueden, actúan. ¿Acaso todos los que mataron en Irak fue por una cumbre? ¿Y en África? No tiene nada que ver. Los terroristas palestinos se suman al asesinato porque les gusta cuando mueren judíos, no porque esta vez hayan tenido que ver con atentados ligados al ISIS.

P. ¿Cree que el atentado arruinó la cumbre?

R: Claro que ensombreció el ambiente esa noche. Cuando esto pasaba en los tiempos del acuerdo de Oslo, decíamos que estamos pagando por Oslo, pero ahora está claro: “pagamos” por nuestra propia existencia. ISIS realmente no tiene nada que ver con el tema palestino. No hay ningún conflicto entre los palestinos y los irakíes y en ISIS han asesinado gran cantidad de irakíes. Y seguirán.

P: El problema radica en la interpretación radical del Islam, que tiene versiones variadas por cierto. ¿Se puede concebir el fin del terrorismo islamista?

R: Hay un hecho concreto. No todos los musulmanes son terroristas, pero el 99% del terrorismo del mundo es islamistas. Por eso, mientras aunque sea una pequeña parte del Islam mire al mundo con ojos de matar y destruir, esto no se frenará. Si son más de mil millones, también un 0.25% es mucha gente, suficiente para matar a mucha gente

El gran mensaje de la cumbre

De izquierda a derecha, los 6 cancilleres participantes en la cumbre: Adulatif Al Zayani de Bahrein, Sameh Shukri de Egipto, Yair Lapid de Israel, Anthony Blinken de Estados Unidos, Nasser Bourita de Marruecos y Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nayan de los Emiratos Árabes Unidos

Foto: Asi Efrati, GPO

P: Vayamos a lo positivo, la cumbre del Neguev. ¿Qué considera debe ser destacado?

R: Tres cosas. En primr término, esta fue la primera cumbre de la región misma, no por iniciativa ni por empuje de Estados Unidos, y no por alguna razón circunstancial que hace que los gobernantes la precisan, ni porque Shimon Peres cree que va a perder las elecciones, como pasó antes de la cumbre de Sharem al-Sheikh. Aquí esto se concretó porque en la región misma entendieron que hay que cooperar. Quieren cooperar. Y también que quieren decirle a Estados Unidos qué errores están cometiendo, sin tener vergüenza. Es una cumbre realizada por iniciativa y con la organización de la región misma, con Estados Unidos-no quedó afuera- pero sin que Estados Unidos determine ni los temas ni el cronograma.

P: Hay que refregarse los ojos y los oídos para creerlo ¿no?

R: Sin duda, para Israel es parte del proceso de legitimidad que va recibiendo. David Ben Gurion soñaba con una alianza con los elementos no árabes de la región, que pudiera enfrentar a los anti israelíes. Pero ahora todos llegaron a Israel en un proceso de legitimidad inter-árabe en favor de Israel.

P: Israel es cada vez más claramente parte integral de la zona.

R: Como parte de su liderazgo. No es que la cumbre fue en otro lado. Vinieron a Israel. Los países de la zona son muy conscientes de algunos problemas con los que hay que lidiar. Ven que Estados Unidos se va yendo, no totalmente, pero está cada vez menos involucrado . Están las amenazas de Irán, de ISIS, así como también los problemas que derivan del cambio climático, agua, alimentación….en Siria (aunque no estuvo en la cumbre por cierto), ha sequía porque el Tigris y el Eufrates, detenidos por Turquía, ya no le llevan agua…Y todos se preguntan dónde se puede cooperar . Entienden que si cooperan con Israel, estarían uniendo poderío económico con alto desarrollo tecnológico. Y no olvidemos que israel es la única democracia de la región. Los países árabes ven que Israel es fuerte…

P: ¿No cree que es arriesgado hacer acuerdos con países no democráticos?

R: El problema es que en esos paíes, muchas decisiones dependen de una sola persona. Pero ya sabemos que el mundo ideal no existe.

La amenaza de Irán

P: ¿Dónde entra Irán en todo esto?

R: Recordemos ante todo que los iraníes mataron en los últimos 5 años, mucho más que Putin…Pero ese no es el tema central…sólo un comentario.

P: ¿Esta cumbre habría tenido lugar también sin la amenaza de Irán?

R: Yo creo que sí, también sin Irán, porque Estados Unidos está saliendo de la zona y cuando el paraguas norteamericano se debilita, los países árabes deben decidir qué hacer. Es que el problema no es sólo Irán, sino todo lo que ya mencioné. Y si uno aporta dinero, otro tecnología, otro agua…juntos podrán solucionar muchas cosas.

P: Suena muy sencillo…

R: No lo será. Es todo un proceso. Habrá que ir aprendiendo qué molesta, serán pasos chicos que habrá que dar, habrá que aprender a trabajar juntos y ver qué ventajas todos pueden tener del proceso.

P: Hablamos de intereses compartidos en el tema de Irán, pero no hay identidad de posiciones entre Israel y estos países árabes, aunque es cierto que se sienten amenazados por Irán ¿verdad?

R: Por supuesto que hay diferencias. También en NATO hay diferencias. En toda cooperación entre países las hay.

P: Irán es una amenaza para la región ya antes de firmarse el acuerdo nuclear que Estados Unidos parece ansioso por firmar. ¿Qué pasa? ¿Biden no entiende el peligro?

R: Cuando uno mira el mundo desde distintos ángulos, ve distintos mundos.Y él mira ahora desde Washington y ve que su gran problema es China. Ahora, el problema intermedio es Putin. Y quiere sacar de la mesa los otros problemas que consideran no son su prioridad. Tiene el COVID…Irán quizás está en el séptimo lugar para él. Entonces considera que lo puede dejar de lado. Pero claro que todo esto se junta con el hecho, sí, que no entiende todo debidamente. No es la primera vez que Estados Unidos no entiende lo que ocurre en Oriente Medio. Tienen la creencia ingenua que sacando el tema de la mesa, éste desaparece.

P: Y uno de los ejemplos más claros de la incomprensión es el hecho que no descartaron sacar a las Guardias Revolucionarias de Irán de la lista de organizaciones terroristas ¿no?

R: Sin duda. ¿Por qué exapera a todos que eso se considere siquiera? Porque actualmente, en el mundo, hay dos organizaciones responsables del 90% del terrorismo , de todo el terrorismo: las Guardias Revolucionarias de Irán y el ISIS, o sea el Estado islámico. Si ellos desaparecen, casi no habrá terrorismo. Tampoco quienes por distintas razones están a favor del acuerdo nuclear, no entienden cuál es el sentido, ni moral ni práctico, de quitar a las Guardias Revolucionarias de la lista. Podemos discutir si el acuerdo nuclear aporta algo pero no hay lugar ni posibilidad de poner en tela de juicio cuánto terrorismo hacen las Guardias Revolucionarias. Es inexplicable.

P: Hace poco parecía que el acuerdo estaba por firmarse y al final aún no se lo ha hecho. ¿No será que Estados Unidos se puso más firme?

R: Si Irán acepta, el acuerdo se firma mañana de mañana. Quizás lo único que ahora sí entendieron es que con considerar el tema de las Guardias Revolucionarias, con el solo hecho de no descartar esa exigencia de Irán, cruzaron un límite que no deberían haber cruzado.

P: En cuanto al acuerdo mismo ¿no es mejor que sí se firme para frenar el proceso de enriquecimiento de uranio que ya ha avanzado tanto?

R: El problema central es que el acuerdo es por muy poco tiempo, que en 3 ó 4 años expira y el corolario del proceso es que los iraníes salen del mismo con legitimidad para todo lo que hicieron. Aunque demoren, ese resultado es terrible. Y lo saben.

P: ¿Por qué lo dice?

R: Porque los norteamericanos mismos dijeron que el nuevo acuerdo será “longer and stronger”, o sea por una etapa más prolongada y mejor blindado…pero todo indica que no lo están cumpliendo. Muestras que las palabras no valen. Saben que es malo, si no no habrían dicho “longer and stronger”.

¿Y qué puede hacer Israel?

P: Y la pregunta es qué tiene Israel para hacer…Siempre destaca que no se verá comprometido por el acuerdo del que no es ni será parte.

R: En esto Israel está claramente unido. Lo han dicho públicamente tanto el Primer Ministro , como el Primer Ministro alternativo y por cierto también el Primer Ministro anterior. Israel debe hacer todo lo necesario para destruir la capacidad nuclear de Irán.

P: Imagino que no se refiere solamente a los opertivos misteriosos en los que se sabotean partes del programa nuclear.

R: Los sabotajes ganan tiempo pero al final será necesario recurrir a lo militar.

P: ¿O sea?

R: Si el mundo no frena a Irán e Irán avanza hacia el poderío nuclear tal cual podrá hacer apenas expire el acuerdo, Israel no tendrá más remedio que destruir esa capacidad atómica iraní. Es que lo que ya han preparado, el proceso conocido en inglés como “weaponization” –o sea conversión del poderío en un arma- en el que engañan a la Agencia Internacional de Energía Atómica, conducen a una conclusión clara, que además ha sido confirmada por el archivo nuclear iraní que Israel capturó: Irán quiere y busca armas nucleares.

P: Entonces ¿qué debe hacer Israel?

R: Creo que el resumen es claro. Cada mañana debemos preguntarnos si mañana será demasiado tarde. Si la respuesta es que sí, pues hay que considerar enseguida qué hacer.

P: Pero sabemos que esto no será como la destrucción del reactor nuclear iraki en 1981.El programa nuclear iraní está disperso por diferentes partes del país, y bajo tierra.

R: Para eso hay oficiales de alto nivel en las Fuerzas de Defensa de Israel, que reciben sueldo para pensar.

P: ¿Se puede?

R: Un ejemplo.Cuando Israel destruyó Osirak, el reactor irakí, no teníamos los F-35. Ahora sí.Hay todo tipo de cosas.

P: ¿Israel tendrá que hacerlo solo?

R: No lo sé, pero hay que considerar la posibilidad que sí.Cooperar con otros países siempre es mejor que hacer las cosas solos.

P: El secreto para el cambio en la actitud iraní ¿está en el cambio del régimen?

R: Eso es algo muy complicado, siempre. No entra en la capacidad de Israel. Se puede ayudar,pero eso es algo que tiene que venir de adentro de Irán.

P: Tendremos que no perder la esperanza.

R: Así es.

P: Gracias mil Yaakov Amidror por esta apasionante entrevista.

R: Gracias a ti.