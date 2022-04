Los entretelones e imágenes de la lucha anti terrorista de Israel

El esfuerzo israelí por frustrar a tiempo atentados de todo tipo que ya están en camino o están siendo organizados, es constante. Según fuentes de seguridad, todos los meses se frustran por lo menos 300 atentados de distinta índole. Y en épocas como la actual, suele tratarse de ataques de mayor envergadura que de haberse concretado, habrían podido terminar con numerosas víctimas.

El problema central es que en muchos casos, los planes se hallan únicamente en el cerebro de quien poco después se convierte en responsable de un atentado, no necesariamente por tener antecedentes ni haber estado antes involucrado en actividad violenta contra Israel. Y cuando se trata de una iniciativa particular y no de una misión encomendada y organizada por una célula de una organización, es más complejo llegar a quien de no ser frenado pasa a ser un asesino.

La nueva etapa en la lucha anti terrorista comenzó tras el atentado de hace pocas semanas en Beer Sheba, en el que un beduino ciudadano de Israel identificado con el ISIS, mató a 4 civiles. Pocos días después, dos árabes de la ciudad árabe israelí de Umm el-Fahem, ambos identificados también con ISIS, mataron a dos efectivos de la Guardia de Fronteras cuando empezaron a abrir fuego en una calle céntrica de Hadera. Estos atentados agregaron una dimensión singular a esta lucha, que hace mucho no era motivo de atención en Israel.

Luego llegó, el 29 de marzo, el atentado en Bnei Brak, en el que un palestino de la aldea Yabed junto a Jenin mató a 5 personas, en un cruento saldo simbólicamente reflejo de la realidad israelí: 2 judíos ultraortodoxos, 2 ucranianos cristianos que estaban desde hace unos años trabajando en Israel y un policía árabe cristiano que llegó con un compañero en moto al lugar del atentado para tratar de frenar al terrorista y pagó con su vida.

Y el jueves último, una iniciativa individual, aunque parece que con ayuda clara de algunos miembros de su familia, cuando Raed Hazem mató a Eitam Magini (27), Tomer Morad (27) y Barak Lufan (35) y dejó a otras 15 personas heridas al abrir fuego en el bar “Ilka” de la calle Dizengoff en Tel Aviv.

Israel continúa con los operativos anti terroristas para frenar a tiempo atentados. Aquí compartimos un aspecto puntual, escenas de los rastreos tras el terrorista que había cometido el atentado en el bar Ilka de Tel Aviv. Tropas buscándolo en medio de la ciudad.

Video @IDF pic.twitter.com/UxfM11vGHF — Jana Beris (@JanaBeris1) April 11, 2022

Según reveló el canal 12 de la televisión israelí, Hazem se había complicado con deudas a elementos criminales que no podía pagar, y al parecer decidió liberarse de ello terminando sus días como un “héroe”, matando israelíes en un atentado por el que sabía que su familia sería felicitada y cobraría una mensualidad importante de la Autoridad Palestina.

Jenin , “capital” del terrorismo

Nadie se sorprendió en Israel al revelarse que el terrorista de Bnei Brak venía de la zona de Jenin, y que del campamento de refugiados homónimo salió el asesino de Tel Aviv. A comienzos de los años 2000, cuando la segunda intifada, se hablaba de “Nablus a-Nar”, o sea Nablus “la del fuego”, pero Jenin también ocupó siempre un lugar central en la organización de los grupos terroristas.

Y ahora, es el central.

Jenin es hoy el escenario principal del operativo anti terrorista de Israel. La situación preocupa ,cabe suponer, también a aquellos palestinos que no quieren escalada sino tranquilidad. Es que estas escenas de enmascarados armados x las calles,no irradian calma@Abualiexpress pic.twitter.com/SPVT0ppbc2 — Jana Beris (@JanaBeris1) April 11, 2022

Cuando Israel se vio obligado a lanzar, hace 20 años, el operativo “Muro de Defensa” para desmantelar la infraestructura armada de los grupos terroristas- lo cual fue detonado por el atentado suicida de Hamas en el hotel Park de Natanya, recordado como “la matanza de Pesaj” que cobró la vida de más de 30 personas- el nombre de Jenin fue símbolo de los choques más complejos.

Y ahora, basándose siempre en información de Inteligencia, tropas israelíes operan en Jenin y su campamento de refugiados, deteniendo requeridos que sospecha están vinculados a la preparación de atentados. Es un esfuerzo intento y concentrado, pero no como el mencionado “Muro de Defensa”. Se opera de acuerdo a información puntual. Y el desafío es cómo frenar atentados en camino sin causar una cantidad muy grande de muertos entre los propios terroristas, ya que eso podría servir de combustible a nuevos atentados. Es un delicado equiibrio en el que Israel se maneja en los últimos días aunque formal y públicamente, la declarada política que destacó el Primer Ministro es que “no hay ningún tipo de limitación a las tropas en la lucha anti terrorista”.

Siempre que hay muertos palestinos en choques con soldados israelíes, la información palestina habla de “jóvenes” víctimas de “agresión israelí”. En la práctica, aunque son en general jóvenes, se trata de miembros armados de los grupos terroristas.Este ha sido el caso, en los últimos días, de Muhamad Zakarne y Ahmed Saadi, ambos del Jihad Islámico, así como de Ashak Yarbúa y Nur Yarbúa, que resultaron heridos en un choque con soldados y fueron detenidos.

Estas imágenes captadas por Abu Ali Express de las redes sociales palestinas, lo dejan en claro.

Cuando mueren palestinos baleados por tropas israelíes, de su lado suelen hablar de "jóvenes" víctimas de agresión israelí. Generalmente en las propias redes sociales palestinas aparece la verdad. Y allí la capta sin demora @Abualiexpress pic.twitter.com/iwgfobtXh4 — Jana Beris (@JanaBeris1) April 11, 2022

Esta situación es producto de la autonomía parcial que han logrado en los últimos años los grupos armados en Jenin, ya que si bien la Autoridad Palestina detiene a algunos de sus miembros, es a veces renuente a entrar en un choque frontal.

Y hay aquí un aspecto singular que quedó en evidencia en los últimos días: el abrazo que los propios servicios de seguridad palestinos en la zona-los mismos con los que Israel en principio tiene coordinación de seguridad- han dado a los perpetradores de los últimos atentados.

Ya el viernes de mañana, horas después del atentado en Tel Aviv, al revelarse que el asesino era Raed Hazem y que había sido eliminado por Israel al tratar de disparar a las tropas que llegaron a su escondite, se supo enseguida que su padre es un alto oficial en los servicios de seguridad de la AP.

Una multitud llegó a su casa a felicitarlo por lo que había hecho su hijo y él pronunció en el lugar un discurso incitador dirigido a los jóvenes presentes, afirmando que en su generación, ahora, este año, es el momento de actuar “contra la ocupación, que será vencida”. Aseguró que “liberaremos Al Aksa de la mugre de la ocupación”.

El padre,alto oficial en los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina,sale a hablar von la gente con un discurso incitador que promete la victoria y "liberación de Al Aksa". De tal palo... pic.twitter.com/inPOyP8peW — Jana Beris (@JanaBeris1) April 8, 2022

Días después, él mismo fue a una visita de duelo al padre de Ahmed Saadi, un terrorista del Jihad Islámico que murió en un choque con soldados. Y ambos recibieron condolencias de altos oficiales en los servicios de seguridad palestinos, que supuestamente están “del otro lado” del Jihad Islámico.