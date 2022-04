Un rabino de Nueva York y un sabio medieval ayudan a revitalizar la ciudad israelí en apuros de Tiberíades

¿La meta? Ampliar el centro renovado existente en un moderno Rambam Quarter de $20 millones. “La visión es que aquí encontrarás tu vínculo con el judaísmo, sin importar quién seas: religioso, no religioso, hombre o mujer, sefardí o askenazí. Este es nuestro enlace”, dice el rabino Yamin Levy.



Rehabilitar una casa en Tiberíades no estaba exactamente entre las tareas laborales asignadas a Yamin Levy, rabino de una sinagoga ortodoxa en Great Neck, N.Y. Pero esa casa estaba ubicada justo al lado de la tumba en ruinas del rabino Moses ben Maimon, el gran filósofo medieval. y autoridad halájica conocida como el Rambam, o Maimónides. Y así, Levy no podía quedarse de brazos cruzados.



Eso fue en 2004, durante los últimos días de la Segunda Intifada, cuando Levy dirigió una gira solidaria a Israel que incluyó a varios feligreses de su congregación del Centro Judío Iraní, así como al entonces alcalde de Great Neck.



“Estábamos mortificados cuando nos detuvimos para visitar la tumba de Rambam y vimos esa casa”, recordó Levy a JNS en una entrevista de Zoom. “Allí había prostitución descarada”, dice. "Yo estaba tan molesto; Estaba físicamente enfermo”.



De vuelta en Nueva York, el rabino se dispuso a averiguar quién era el dueño de la casa y recaudó los fondos entre sus seguidores para comprar la propiedad. “Así es como comenzó nuestra organización”, explica. Entre los donantes iniciales se encontraban Joshua Setton, director ejecutivo de Setton International Foods; y el difunto Stanley O. Silverstein, fundador de Nina Footwear.



Los visitantes del sitio de Tiberíades hoy ven una realidad completamente diferente. La tumba de Maimónides que la delegación de Nueva York de 2004 encontró descuidada, oscura y sucia ahora está bien iluminada, rodeada de arbustos bien mantenidos, llena de libros de oraciones nuevos y amueblada con asientos cómodos y atractivos. Placas en inglés y hebreo que explican hechos importantes sobre el venerado sabio se alinean en el acceso al sitio.



La antigua casa de al lado ahora es un edificio restaurado de tres pisos que alberga el Maimonides Heritage Center, una instalación educativa y comunitaria activa utilizada como un lugar para llevar a cabo los principios de educación y actos de bondad del Rambam.



Pero en los primeros días, la oposición llegó rápida y furiosa desde un lugar inesperado: los líderes políticos haredi de Israel que supervisaban el Centro Nacional para el Desarrollo de los Lugares Sagrados que opera bajo la égida del Ministerio de Servicios Religiosos. No querían ceder el control del sitio.



“Tuvimos que ir a la guerra con ellos”, recuerda Levy. "Preguntaron: '¿Quién es este rabino estadounidense que salió de la nada para hacerse cargo aquí?'".



Con la ayuda de personas como Limor Livnat, miembro del Likud en la Knesset, quien se desempeñó como Ministra de Educación (2006-2008) y Ministra de Cultura y Deporte (2009-2015), las cosas comenzaron a moverse. Livnat, que tiene una casa en el norte de Israel, compartió la visión de traer 1 millón de personas al año a un centro educativo en Tiberíades basado en los principios de Maimónides.



Según Levy, fue Livnat quien usó su influencia para luchar contra la oposición e impulsar la burocracia que permitió a los estadounidenses continuar con las renovaciones en la tumba, así como la compra de la propiedad que se convirtió en el Centro Educativo.



El alcalde interino de Tiberíades, Boaz Yosef, dijo a JNS que no le molesta el hecho de que casi todos los fondos para la revitalización de la tumba y el centro de Maimónides provengan del extranjero. “Desafortunadamente, el gobierno no lo aprueba y casi no hay fondos gubernamentales en nuestro camino”, lamenta. “Tal sitio es de importancia para todo el pueblo judío, y damos la bienvenida a cualquiera que quiera participar”.



Hoy, el centro cuenta con el apoyo de los Ministerios de Educación y Turismo, así como de la Oficina del Presidente.



‘Encontrarás tu enlace al judaísmo aquí’



En las últimas décadas, Tiberíades, una ciudad de 55.000 habitantes en la orilla occidental del Kinneret, ha sufrido tensiones entre las poblaciones seculares y ultraortodoxas, junto con una sucesión de alcaldes que no han logrado capitalizar los notables activos físicos e históricos de la ciudad a cambiar su imagen.



La pandemia de coronavirus causó un deterioro aún mayor en una ciudad cuya economía depende en gran medida del turismo, por lo que Yosef ve el Centro Maimónides como un atractivo importante. “Los judíos de todo el mundo honran el Rambam; queremos construir un lugar donde todos puedan venir a honrar este gran patrimonio”, dice.

Ahora, el objetivo es expandir el centro renovado existente en un Rambam Quarter de última generación de $ 20 millones en el corazón de Tiberíades. “La visión es que aquí encontrarás tu vínculo con el judaísmo, sin importar quién seas: religioso, no religioso, hombre o mujer, sefardí o askenazí. Este es nuestro vínculo”, afirma Levy con entusiasmo.



El grupo del rabino ha contratado a la firma de diseño multidisciplinario Diskin, cuyos proyectos israelíes incluyen la Biblioteca de la Paz Peres en Tel Aviv y el Museo Friends of Zion en Jerusalén. El lema de Diskin, "Lograr experiencias físicas y emocionales inmersivas que transmitan su mensaje", es exactamente lo que tanto Yosef como Levy esperan crear en el área que rodea la tumba del Rambam.



A pesar de crecer en un hogar observante en Montreal y tener una educación judía en la escuela diurna, Levy cuenta que nunca se encontró con las enseñanzas del Rambam hasta los primeros días de sus estudios de ieshivá en Israel. Fue su maestro, el rabino Haim Fogel, quien le abrió la puerta a Maimónides al joven Yamin Levy.



El descubrimiento de una figura que combinaba la filosofía, la sabiduría talmúdica, el conocimiento médico y el rigor intelectual fue intrigante y se convirtió en el punto focal del judaísmo de Levy. “Rambam fue un codificador de la tradición talmúdica y un elemento básico de la ley judía. No puedes aprender la ley judía sin el Rambam”, afirma.



“Creo firmemente que el Rambam es la voz del judío del siglo XXI. Es la voz de la razón, la espiritualidad profunda, la voz de la ciencia y la filosofía, y la halajá al más alto nivel y la voz que vincula a nuestras autoridades talmúdicas con la ley judía hasta el día de hoy”, explica.



“El Rambam es la voz de la razón cuando se trata de la ley judía. La belleza del Rambam es que las mujeres pueden dirigir la lectura de Purim Meguilá gracias al Rambam y el mundo haredi hace las cosas a su manera gracias al Rambam”.



Levy le dijo a JNS que en 2004 se centró en una idea del Rambam que sugiere que el Mesías vendrá de Tiberíades. Tiberíades fue el último lugar donde se exilió el Sanedrín, por lo que antes de regresar a Jerusalén, debe volver a reunirse donde se reunió por última vez. “Regresé a los EE. UU. y dije: ‘¡Vamos a traer al Mashíaj de Tiberíades!’. Era una visión joven e ingenua, pero eso fue lo que entusiasmó a la gente”, recuerda.



Agrega que “junto con el desarrollo del centro educativo, esa visión se convirtió en el objetivo de ayudar a lograr la estabilidad económica de la ciudad de Tiberíades”.



'Él es un motor y agitador'



Los miembros de la Federación Judía Estadounidense Iraní de Nueva York, así como los miembros de la congregación de Levy, se unieron para adoptar a Tiberíades como un lugar para la inversión y la caridad. Hace ocho años, invirtieron en varios proyectos en la ciudad, incluido un nuevo centro comercial y la renovación del paseo marítimo a lo largo del Kinneret.



En Israel, el trabajo diario del centro es supervisado por Fogel, el ex maestro de la ieshivá que, al igual que Levy, tiene muchas funciones. Además de su función como presidente del Maimonides Heritage Center, Fogel es presidente de Rav Kook House en Jerusalén y encabeza el consejo de administración de Orot Israel College, una escuela de formación de docentes en Elkana; y el campus Rejovot de Ort, anteriormente el Colegio Moreshet Yaakov. “Es un motor y un agitador”, relata Levy.



Decenas de voluntarios y un puñado de empleados llevan a cabo el trabajo del centro. Hay una lista de espera para ser aceptado como uno de los 40 voluntarios de Sherut Leumi (Servicio Nacional femenino) que obtienen desarrollo profesional y vivienda compartida a cambio de trabajar con jóvenes y ancianos locales, además de realizar actividades extracurriculares.



En el frente educativo, el centro mantiene un estrecho contacto con los directores de las escuelas y ofrece contenido semanal impreso y en línea para estudiantes de todas las edades. Más de 10.000 niños en edad escolar visitan el centro cada año, además de las giras de Birthright y grupos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Para los adultos, el centro organiza una Conferencia Anual Rambam que atrajo a más de 1000 personas el año pasado a un hotel de Tiberíades.



Levy es optimista de que estas actividades e inversiones financieras ayudarán a restaurar una de las cuatro ciudades santas de Israel al lugar que le corresponde como una atracción turística y educativa codiciada. “Tiberíades es la ciudad más hermosa de Israel”, insiste. “Tengo un pequeño apartamento allí, y es donde planeo jubilarme”.



“Un millón de visitantes viajan a Córdoba en España para ver una estatua del Rambam”, dice el rabino. “Queremos traer 1 millón de visitantes cada año a un hermoso lugar para aprender y conectarse con el Rambam”.