No se atreverían con ningún otro país, sólo con Israel

Uno de los peores y más peligrosos efectos de la actual ola de incitación mentirosa contra Israel , es la facilidad con que contagia a los no involucrados directamente, que creen todo lo que sale de fuentes palestinas y no muestran interés ninguno en escuchar la verdad de Israel, aunque tiene numerosas pruebas sobre la responsabilidad palestina en los disturbios . En realidad, aunque no lo crean, eso parece irrelevante, y lo que cuenta es que se pronuncian y actúan como si las versiones palestinas fueran la pura verdad.

No hay ni que hacer ningún tipo de investigación especial. Está todo en las redes: los videos y fotos de los palestinos profanando la santidad de la mezquita de Al Aqsa de diferentes formas, todo para provocar a Israel, obligarlo a reaccionar y complicarlo así en la arena internacional.

Uno de los peores ejemplos del efecto de este contagio, lo dio este lunes el Primer Ministro de Jordania, el segundo país árabe que firmó acuerdo de paz con Israel.

En una alocución ante el Parlamento, el Primer Ministro Bisher al-Khasawneh tuvo el tupé de felicitar a los palestinos que atacaron a Israel con piedras , exhortándoles de hecho a seguir haciéndolo.

“Saludo a todo palestino y a todos los empleados del Waqf islámico jordano, que firmes como minaretes de las mezquitas se paran con orgullo, lanzando sus piedras a los colaboradores con los sionistas y profanan la mezquita de Al Aqsa controlada por el gobierno israelí de ocupación”, declaró.

בהמשך לציוצים ממקודם, הנה ראש ממשלת ירדן, בישר אל-ח'סאוונה, בקולו משבח את מיידי האבנים באל-אקצא לעבר הפרו ציונים שמטמאים בחסות ממשלת הכיבוש הישראלי את המסגד pic.twitter.com/obtrmeIGEZ

Sobre minaretes de mezquitas, podríamos recordarles que los parlantes de la mezquita de Al Aqsa están siendo utilizados para exhortar a atentados de Hamas contra Israel.

Eso también es profanación de un lugar sagrado.

Y horas después, la Cancillería jordana llamó al vice Embajador de Israel para presentarle una protesta formal “por las violaciones” en la mezquita. Es una pena que Israel no alcanzó a convocar primero al Embajador de Jordania para presentarle una protesta formal por la inaceptable declaración de su Primer Ministro ante el Parlamento.

Increíble escuchar al jefe de gobierno de un país que tiene acuerdo de paz con Israel manifestándose de esa forma . Puede discrepar , aunque debería tener la seriedad de escuchar y querer saber qué es realmente lo que está pasando, en lugar de abrazar las versiones de los terroristas. Como Primer Ministro, debería ser más responsable y no ser parte de una campaña incitadora contra un país vecino, un país que se excede de los pactado en el acuerdo de paz y le pasa a Jordania más agua de lo acordado simplemente para ayudarle. Un país con el que hay estrecha coordinación de seguridad. Un país que al parecer el Primer Ministro jordano sabe precisamente que da tanto valor a los acuerdos de paz con sus vecinos árabes, que hará un esfuerzo sobrehumano para no responder de forma que resulte humillante, como quizás merecería.

Con otro país no se atreverían.

El Primer Ministro Naftali Bennett criticó las declaraciones del Premier jordano, pero sin mencionarlo.

“Veo como algo sumamente serio los comentarios que acusan a Israel de la violencia que está siendo dirigida contra nosotros y hay quienes están alentando las pedreas y el uso de la violencia contra los ciudadanos de Israel.

Esto es inaceptable. Esto es una recompensa para los incitadores, especialmente Hamas, que está tratando de encender violencia en Jerusalem.

No permitiremos que eso ocurra”.

Lo patético es que Jordania ostenta formalmente el rol de “guardián” de la mezquita de Al Aqsa, pero con su actitud incentiva el extremismo palestino opuesto a la paz y a la convivencia .

Claro está que teniendo mayoría palestina en su población, no sería lógico esperar que Jordania salga públicamente a defender a Israel. Pero lo mínimo sería que no difunda mentiras y odio y que exhorte a la calma y a usar al Aqsa únicamente para la oración.

Cuando se adopta otra línea, se abraza a los extremistas. Y a ellos, nunca les alcanza. Siempre tendrán hambre de más odio y nuevos ataques. Es una verdadera tragedia.