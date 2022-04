Cómo los palestinos profanan los lugares sagrados de todos, incluidos los suyos propios

Los palestinos han sido atrapados una vez más mintiendo al mundo al afirmar que los judíos están "profanando" los lugares sagrados islámicos, en particular la Mezquita Al-Aqsa en Jerusalén.

Si alguien está profanando la mezquita y otros lugares sagrados, son los propios palestinos.

En 2002, terroristas palestinos irrumpieron en la Iglesia de la Natividad en Belén, pero la respuesta cristiana global fue silenciada. Los terroristas permanecieron dentro de la iglesia durante 39 días y dejaron mantas y colchones sucios, encendedores y colillas de cigarrillos y "el olor a materia fecal". Un sacerdote se quejó de que los terroristas también habían profanado la iglesia fumando y bebiendo alcohol.

El viernes 15 de abril por la mañana, cientos de "adoradores" palestinos se atrincheraron dentro de la mezquita de Aqsa y se enfrentaron con agentes de policía israelíes.



Los alborotadores, armados con piedras, barras de hierro y fuegos artificiales, llegaron a la mezquita temprano en la mañana y fueron vistos introduciendo piedras en la mezquita y bloqueando la puerta principal con barreras de madera y metal.



Los "felices" llegaron a la mezquita porque sus líderes les habían mentido, les dijeron, incorrectamente, que los judíos planeaban "asaltar" la mezquita y "profanar" sus patios.



Tan pronto como los alborotadores entraron en el recinto de la mezquita en el Monte del Templo y antes de enfrentarse con la policía, levantaron banderas y pancartas de Hamas, un grupo palestino designado como organización terrorista por los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón y otros. los paises.



Aparentemente, los palestinos no consideran que arrojar piedras y botellas de vidrio a la gente en el cercano Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del mundo utilizado por el pueblo judío para rezar, sea un acto de profanación.



Aparentemente, los palestinos no consideran que arrojar piedras y disparar fuegos artificiales a los agentes de policía en el complejo de la mezquita sea un acto de profanación.



Los disturbios que iniciaron los palestinos en el Monte del Templo el 15 de abril no fueron provocados en absoluto. La violencia estalló después de que líderes y grupos palestinos afirmaran falsamente que "extremistas judíos" planeaban realizar un ritual de sacrificio de animales en el lugar para celebrar la festividad de la Pascua.



Israel negó las acusaciones y envió mensajes a los palestinos asegurándoles que a los judíos no se les permitiría realizar ninguna "provocación" en el Monte del Templo.



Incluso un alto funcionario de Hamas, Saleh al-Arouri, admitió, horas antes de que estallara la violencia, que su grupo recibió tales garantías. Según al-Arouri, el mensaje israelí fue transmitido a Hamas a través de "mediadores" anónimos.



Sin embargo, todos los intentos de Israel de refutar las falsas acusaciones de los palestinos no ayudaron.



El libelo de sangre palestino sobre la supuesta profanación de los lugares sagrados islámicos por judíos se originó hace varios años con el propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. En 2015, Abbas dijo:



“La Mezquita Al-Aqsa y la Iglesia del Santo Sepulcro son nuestras. Son todas nuestras, y ellos [los judíos] no tienen derecho a profanarlas con sus sucios pies. Saludamos cada gota de sangre derramada por el bien de Jerusalén. Esta sangre es sangre limpia, pura, derramada por la causa de Alá. Todos los mártires serán colocados en el Paraíso, y todos los heridos serán recompensados ​​por Alá".



Poco después del discurso de Abbas, los palestinos lanzaron una ola de ataques terroristas que incluyeron apuñalamientos, tiroteos y embestidas de automóviles.



Los palestinos que se dispusieron a asesinar judíos pensaron que estaban escuchando el llamado de su presidente para defender su mezquita contra los "pies sucios" de los judíos. Al asesinar a decenas de judíos por el bien de la mezquita, los terroristas en realidad estaban profanando la santidad de la mezquita de Aqsa. ¿Cómo? Invocaron el nombre de la mezquita para justificar una ola de asesinatos contra judíos inocentes.



El pequeño número de judíos que ha recorrido pacíficamente el área al aire libre del Monte del Templo en los últimos años nunca ha puesto un pie dentro de la Mezquita de Aqsa o en la cercana Cúpula de la Roca. Los visitantes judíos no van allí para agredir o humillar a los musulmanes. Van allí como parte de giras organizadas que se coordinan con las autoridades israelíes.



Si alguien es agredido, acosado y degradado, son los visitantes judíos. Los videos de palestinos maldiciendo y gritando a los visitantes judíos han estado circulando durante años en las plataformas de redes sociales. Además, los palestinos han intentado atacar físicamente a los visitantes judíos.



En particular, las renovadas afirmaciones palestinas sobre la profanación de los lugares sagrados islámicos por parte de los judíos se produjeron incluso cuando los palestinos destrozaron la Tumba de José en la ciudad palestina de Nablus.



El sitio, donde según la tradición judía se dice que está enterrada la figura bíblica de José, fue atacado y destrozado dos veces por manifestantes palestinos la semana pasada.



Esta no fue la primera vez que los palestinos atacaron y dañaron la Tumba de José. Aunque algunos informes afirmaron que la Autoridad Palestina prometió ayudar a renovar el sitio, al final fue el ejército israelí el que tuvo que enviar grandes fuerzas para reparar los daños.



La Tumba de José fue atacada por los palestinos por una razón: para evitar que los judíos llegaran allí para orar. Dos hombres judíos religiosos que intentaron llegar al sitio después de enterarse del vandalismo fueron baleados y heridos por palestinos.



El vandalismo y el intento de negar el acceso de los judíos a la Tumba de José es una profanación real de un lugar sagrado, en oposición a los viajes pacíficos de los judíos al Monte del Templo y el libre acceso que los musulmanes tienen a todas sus mezquitas en Jerusalén.



Mientras tanto, la comunidad internacional continúa ignorando la profanación palestina de los lugares sagrados. Los periodistas están informando cómo policías israelíes "atacaron" el complejo de la mezquita de Aqsa el viernes por la mañana, sin señalar que los alborotadores palestinos habían llenado la mezquita con piedras y barras de hierro horas antes de que entrara la policía.



Las afirmaciones palestinas de que los judíos están profanando los lugares sagrados tienen la intención no solo de incentivar a los palestinos a llevar a cabo ataques terroristas, sino también de unir a todos los musulmanes contra Israel. Las falsas acusaciones promueven el antisemitismo y alimentan a los que odian a Israel en todo el mundo, especialmente, lamentablemente, en los campus universitarios de los Estados Unidos.



Todo esto está sucediendo mientras la administración de Biden ignora airosamente los interminables libelos de sangre palestinos y la incitación viciosa contra Israel y los judíos. Durante una visita reciente del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a Ramallah, la capital de facto de los palestinos, declaró:



"Trabajaremos para evitar acciones de cualquiera de las partes que puedan aumentar las tensiones. Eso incluye la expansión de asentamientos, la violencia de los colonos, demoliciones de viviendas, desalojos, pagos a personas condenadas por terrorismo, incitaciones a la violencia".



Los comentarios de Blinken muestran que considera que la construcción de nuevos hogares para judíos es más peligrosa que el asesinato de israelíes en las calles de las ciudades israelíes.



De manera destacada, Blinken no amenazó con suspender la ayuda financiera estadounidense a los palestinos por los pagos a las familias de los terroristas que asesinaron a judíos y la incitación continua a atacar a los israelíes.



Tome nota: mientras Blinken considere que la construcción de apartamentos para judíos es una amenaza mayor que disparar y apuñalar a hombres y mujeres israelíes en centros comerciales y bares, los palestinos no dejarán de pagar con sangre ni de incitar al asesinato.



A menos que la administración estadounidense deje inequívocamente claro que los palestinos pagarán un alto precio por continuar recompensando a los terroristas y sus familias, los palestinos ni siquiera disminuirán la profanación de los lugares sagrados o los ataques terroristas.