15 memorables caminatas que siguen los pasos de la Biblia

En Israel es posible recorrer el sitio donde David venció a Goliat o la zona en la que el sol se detuvo para Josué. Hay caminos por los que anduvo Jesús y arenas de grandes batallas.

Israel tiene paisajes asombrosos y algunas hermosas caminatas para hacer por la naturaleza pero en Tierra Santa las marchas a pie se cruzan con la historia con mucha frecuencia.

Por dónde caminaron los profetas? ¿Se puede visitar el palacio del rey Salomón? ¿Qué tal seguir los pasos de Jesús? ¿Dónde se enfrentaron David y Goliat?

ISRAEL21c en Español creó esta lista de 15 hermosas caminatas inspiradas en las Escrituras judías y cristianas para que el lector pueda empaparse de la historia bíblica mientras ejercita sus músculos.

Jerusalén y el centro de Israel

1. David contra Goliat en el valle de Elah

Según el libro de Samuel, el futuro rey David derrotó al gigante filisteo Goliat en el valle de Elah. Hoy es posible visitar el lugar donde esto sucedió, caminando entre las ruinas de los antiguos pueblos de Azekah y Shaaraim en las afueras de Beit Shemesh.

La subida a Azekah, accesible a través del Parque Britannia, está bordeada por placas con versículos bíblicos. Hay que elegir el sendero largo (10 km) o el corto (5 km).

En el valle de Elah es imperdible Givat HaTermosim (Valle de Lupinos también conocido como Tel Sojo), donde durante algunas semanas en la primavera, los altramuces morados florecen de a miles. ¿Quizás si Goliat hubiera notado las flores, podría haber dejado su armadura de lado?

2.Tel Lachish

En el área de Beit Shemesh, Tel Lachish es una atracción bíblica imperdible. En la antigüedad fue una de las ciudades cananeas que luchó contra Josué en la batalla de los reyes amorreos.

Se recomienda usar Waze y escribir Moshav Lachish, y subir a la cima del montículo, que los arqueólogos descubrieron y comenzaron a excavar en 1929.

Los primeros restos encontrados en Tel Lachish pertenecen al período Neolítico (8300-4500 a. C.). Lachish floreció bajo el dominio egipcio de la Edad del Bronce tardía, pero en 1140 a. C., la ciudad fue arrasada (no está claro si fueron los israelitas o los filisteos) y permaneció abandonada durante dos siglos.

La rápida caminata hacia arriba y abajo de la colina es muy bonita pero si sobra energía, cale la pena ampliar su radio para incluir el cercano Parque Nacional Beit Guvrin.

3. Valle de Ayalón

El libro de Josué explica que en la batalla con los cinco reyes amorreos el ejército del líder israelita persiguió a estos desde Gabaón, en las colinas de Judea, hasta el valle de Ayalón.

Pero no hubo tiempo suficiente para terminar la tarea por lo que Josué clamó a Dios que extendiera las horas del día: “Sol, detente sobre Gabaón, y tú, Luna, sobre el valle de Ayalón”.

Para seguir los pasos de Josué se recomienda comenzar esta caminata de ida y vuelta de 5 km cerca de Modi’in y seguir el sendero azul (con desvíos opcionales en los senderos verde y negro para ver algunas ruinas interesantes). También es bueno tomar un descanso en el mirador de Mitzpé Kramim para hacer un picnic mientras es posible imaginar las batallas bíblicas.

4. Valle de Tzurim

Esta caminata comienza cerca del campus de la Universidad Hebrea en el Monte Scopus y atraviesa Emek Tzurim hasta llegar a la Iglesia de María Magdalena y el lugar de peregrinación bíblica de Getsemaní.

La caminata se encuentra entre la Ciudad Vieja de Jerusalén al oeste y el Monte de los Olivos al este, con el Monte del Templo siempre a la vista (la Ciudad de David también está allí cerca).

Emek Tzurim es parte del Parque Jerusalén, cuyos 42 kilómetros circundan la ciudad. Debido a que se trata de una caminata de un solo sentido hay que tomar el transporte público y bajarse en la línea de tren ligero Givat Hamivtar.

Norte de Israel

5. Monte Tabor

La profetisa Débora luchó junto al general Barak contra el rey cananeo Jabín y su jefe de ejército, Sísara, en el monte Tabor. Sísara comandaba una fuerza de 900 carros de hierro, pero Débora reclutó a 10.000 guerreros y venció. Así lo relata el Libro de los Jueces.

Hay dos formas de escalar el monte Tabor, que se encuentra al oeste de Nazaret: directamente desde la base (una caminata de 6 km), o en automóvil hasta la cima, donde hay un circuito más corto que comienza en la Iglesia de la Transfiguración (construida en 1924 en las ruinas de una iglesia bizantina anterior del siglo IV, y que es el lugar tradicional donde Jesús fue transfigurado con brillantes rayos de luz).

6. Monte Gilboa

Gilboa, una cadena montañosa que marca la frontera entre el valle de Jezreel y las colinas de Samaria, se eleva unos 500 metros sobre las llanuras para disfrutar de fantásticas vistas del mar de Galilea, Haifa e incluso el monte Hermón.

El monte Gilboa fue escenario de una feroz batalla entre los filisteos y los israelitas, dirigida por el rey Saúl. Fue durante esta pelea que Saúl cayó sobre su espada para evitar ser capturado por el enemigo.

Hay dos caminatas cortas: una circular de un kilómetro (sendero verde) que pasa por el borde del acantilado (¡cuidado con los parapentes!) y el camino principal.

El mejor momento para hacerla es en primavera, cuando los lirios de Gilboa están en plena floración.

7. Monte Carmel

En lo alto de la ciudad moderna de Haifa, en el Monte Carmel, el profeta Elías desafió al rey Acab y a los profetas de la deidad cananea Baal, tal como se cuenta en el Libro de los Reyes.

Se sugiere poner Waze para llegar al estacionamiento cerca de Muhraka y luego seguir el sendero rojo hasta las ruinas de Karach (un asentamiento judío bizantino/romano tardío). Luego, continuar hasta el Monasterio Carmelita del Profeta Elías del siglo XVII.

En un día despejado, se puede ver todo el camino hasta el monte Hermón. Esta caminata fácil para dos autos es de 7,5 km sin muchos altibajos.

Mar Muerto y sur

8.Sodoma

Una de las historias más famosas del Génesis habla de Lot y su huida de Sodoma mientras Dios se preparaba para hacer llover fuego y azufre sobre la ciudad por su maldad desenfrenada. Cuando la esposa de Lot miró hacia su casa, se transformó trágicamente en una estatua de sal.

Para caminar por la zona, hay que buscar las señales y comenzar por el sendero azul. Hay 250 escalones y tres escaleras, pero vale la pena el esfuerzo: desde la cima, se disfrutará de vistas panorámicas del Mar Muerto y las montañas Moav en Jordania. El punto culminante bíblico: el pilar de roca conocido como “La mujer de Lot”.

Distancia total de caminata: 7,5 kilómetros. También hay unas 150 cuevas de sal aunque la mayoría están cerradas por el peligro de caída de rocas.

9. Etzión Geber

Se podría pensar que no habría alguna historia bíblica en Eilat, la ciudad más al sur de Israel, pero según el Libro de los Reyes, “el rey Salomón también construyó barcos en Etzion Geber”, un antiguo puerto marítimo ubicado entre las ciudades modernas de Eilat en Israel y Aqaba en Jordania. El sitio real de Etzion Geber está justamente en ese país.

Las excavaciones revelaron un asentamiento fortificado y próspero que data del período del reino de Judea. Etzion Geber se menciona varias veces en la Biblia: en Números (“Y partieron de Ebronah y acamparon en Etzion Geber”) y Deuteronomio (“por el camino de la llanura desde Elat y desde Etzion Geber”).

Hay que subir desde la escuela de campo de Eilat hasta la cima del monte Tzfachot por el sendero verde para disfrutar de una vista fantástica de toda la zona. Y regresar por el sendero azul a la carretera principal. Son hasta cuatro horas de caminata.

Caminatas bíblicas con particular interés para los viajeros cristianos

10. Camino de Emaús

Según el Evangelio de Lucas, después de que Jesús resucitó se encontró con dos discípulos en el camino que hacía de Jerusalén al pueblo de Emaús Nicópolis, a unos 30 km al oeste, en lo que hoy es el Parque Ayalon Canada.

Una ruta de senderismo recientemente inaugurada, el Camino de Emaús, permite a los excursionistas modernos seguir los pasos de ese historia.

El sendero comienza cerca del pueblo de Abu Ghosh, reduciendo la distancia total a unos 18 kilómetros más aptos. Hay que tomarse un tiempo para explorar el Centro de visitantes de Saxum, un museo multimedia de última generación dedicado a la vida de Jesús. Y más tarde ir hacia Nahal Yitla por el sendero negro, cambiando al sendero rojo cerca de Neve Ilan.

11. Betsaida

Betsaida es donde los Evangelios ubican el milagro de la curación del ciego, así como el lugar de nacimiento de los Apóstoles Andrés, Pedro y Felipe. Hoy, las ruinas de Betsaida se encuentran dentro del Parque del Río Jordán, un área recreativa en los Altos del Golán con senderos para caminatas, así como un campamento y áreas de picnic.

La caminata a las ruinas es de solo 500 metros: hay que seguir el sendero negro. Mientras el excursionista se encuentre allí puede añadir caminatas cortas de entre uno y tres kilómetros; los marcadores rojos del sendero guían más allá de dos molinos harineros reconstruidos. Betsaida era originalmente “Beit Tzeida” o la “Casa de la Pesca”.

12, De Cafarnaúm a Tabgha

Estos sitios se encuentran entre los lugares de peregrinación religiosa más visitados en Tierra Santa. Ambos están a orillas del Mar de Galilea, a unos dos kilómetros uno del otro, lo que lo convierte en una agradable caminata bíblica.

Tabgha está en el corto noroeste del mar. Es considerado el lugar del “milagro de la multiplicación de los panes y los peces”, descrito en el Evangelio de Marcos, y de la cuarta aparición resucitada de Jesús (Juan 21).

Cafarnaúm es el lugar de un antiguo pueblo de pescadores establecido alrededor del año 1000. En la actualidad hay dos recintos religiosos pertenecientes a los franciscanos y los ortodoxos griegos, respectivamente; una sinagoga del siglo IV; y las ruinas de lo que se cree que fue la casa del Apóstol Pedro.

Se recomienda caminar entre los dos sitios a lo largo del sendero morado y luego regresar por un paseo pavimentado paralelo a la carretera principal.

13. Nahal Tzipori

Cerca de la ciudad de Nazaret, repleta de sitios de interés cristiano y delicias culinarias (incluido el frikeh en el molino de especias de Elbabour; kadaif de Abu Ashraf; y knafeh en la pastelería de Mahroum) es posible dar un bonito paseo por Nahal Tzipori (arroyo Sephora) hasta la piscina Ein Yivka.

Camino de Jesús

Cuando los excursionistas terminan de comer en Nazaret pueden recorrer algunos de los 65 km del Camino de Jesús que se extiende desde Nazaret hasta Cafarnaúm a lo largo del Mar de Galilea.

El sendero pasa por muchos aspectos destacados de la vida de Jesús a medida que avanza desde el centro de Nazaret hasta el Parque Nacional Tzipori: las iglesias de Caná (donde la tradición dice que Jesús convirtió el agua en vino), los Cuernos de Hattin (donde Saladino derrotó al ejército cruzado en 1187), el Parque Nacional y Reserva Natural de Arbel, el “barco de Jesús” en el Centro Yigal Alón y el Monte de las Bienaventuranzas.

La caminata completa dura cuatro días: se puede encontrar alojamiento en el camino o usar dos automóviles para convertir el sendero en una serie de excursiones de un día.

Caminata extra

Reserva Natural Neot Kedumim

Neot Kedumim, ubicado a medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv, comprende 253 hectáreas de una “reserva de paisaje bíblico” que recrea el entorno físico de la Biblia “en toda su profundidad y detalle, permitiendo a los visitantes ver la vida tal como la vivían sus antepasados ​​hace 3000 años”.

Esto incluye la Tienda de Abraham tejida a mano con pelo de cabra; una exhibición educativa de diferentes “sucot” (incluyendo una en un bote, otra en un camello y una más en carro tirado por caballos); y un gran anfiteatro con capacidad para 1.200 personas adecuado para ceremonias grupales.

Se publican letreros con citas relevantes de textos bíblicos en hebreo e inglés. Es posible caminar por cuenta propia o unirse a una visita guiada, que incluye operar una prensa de aceite y trabajar con un molino manual.