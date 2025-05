Yuval Raphael y Mahmud: Dos llamadas al padre, dos realidades opuestas

El 7 de octubre del 2023, temprano a la mañana, Yuval Raphael, la cantante israelí que acaba de llegar al segundo puesto en Eurovision, era una de las numerosas jóvenes que tuvieron que buscar refugio cerca del festival Nova cuando comenzaron a sonar las alarmas indicando que había cohetes en camino. Era una de todos aquellos que creyeron que con entrar a las estructuras protectoras anti cohetes garantizaba su seguridad. Es que al comienzo, nadie sabía que el problema no eran sólo los cohetes sino que enorme cantidad de terroristas se habían infiltrado a territorio israelí con la intención de asesinar a la mayor cantidad posible de personas .

Decenas de jóvenes se amontonaron en el refugio al que también Yuval llegó y murieron baleados por terroristas que irrumpieron al lugar, para el horror de todos. Yuval no tenía escapatoria. Estaba rodeada de muerte.

Atrapada entre cuerpos sin vida, logró llamar por teléfono a su padre, y clamar entre llantos por ayuda. Su padre quedó espantado pero no perdió los estribos. Este fue su diálogo, en el que ella habla casi todo el tiempo sollozando.

-Papá, hay muchas personas muertas. Manda a la policía.

- ¿Muertos??

- Papá, por favor Manda a la policía. Es urgente.

-Los mando ahora cariño. Mantente calma. Quédate en línea. No me cuelgues ¿está bien? Quédate en silencio.

- Me van a encontrar.

-Quédate en silencio, hija mía. Yuvali, respira hondo y escóndete. Hazte la muerta. ¿Hay heridos afuera? Explícame la situación.

- Hay cuerpos encima de mí.

-Momento…¿todavía hay terroristas allí?

-Siguen dando vueltas por acá papá. Manden patrullas.

-Hazte la muerta Yuvali. Hazte la muerta. Corta el teléfono y hazte la muerta.

Imaginamos la desesperación de su padre y la eternidad que transcurrió hasta que muchas horas después quedó claro que su hija había sobrevivido. Y el orgullo que se le debe estallar en el corazón al haber visto a su hija brillar en el escenario, sonreir y gritar Am Israel Jai-el pueblo de Israel vive- frente a los odiosos antisemitas.

Ineludiblemente, cuando repasé el diálogo entre Yuval y su padre aquel 7 de octubre del 2023, recordé otro diálogo entre un hijo y su padre. Muy distinto.

Era el diálogo entre Mahmud, uno de los terroristas participantes en la masacre, que mató a numerosas personas en el kibutz Mefalsim.

.-Hola papá. Te llamo desde Mefalsim. Abre el whatsapp y verás todos los muertos. Mira cuántos maté con mis propias manos. Tu hijo mató judíos. Es dentro de Mefalsim.

-Alá es grande , que Alá te cuide.

- Papá, te hablo del teléfono de una judía. La maté y maté a su esposo.

-Alá es grande, Alá es grande (Alá hu Akbar)

- Maté diez con mis propias manos. Con mis propias manos, diez. Papá, abre el whatsapp y verás cuántos maté.Abre el teléfono papá. Te llamo desde el whatsapp. Abre el teléfono, ve.

- (Llanto)

- Papá, estoy en Mefalsin. ¡Maté a diez! A diez papá. A diez con mis propias manos. Su sangre está en mis manos. Pásame a mamá.

-Oh hijo mío , que Alá te cuide.

-Te juro mamá, diez con mis propias manos. Maté a diez con mis propias manos.

(no se entiende qué le dice la madre)

-Que Dios te devuelva sano y salvo a casa.

-Papá, vuelve ahora al whatsapp. Quiero hacerte transmisión en vivo desde Mefalsim.

-Ojalá estuviera contigo.

- Mamá. Tu hijo es un héroe.

- Mata, mata, mata. Mátalos.

-Mahmud, Mahmud.

-Sí papá.

- Dónde estás ahora?

-Estoy en Mefalsim . Maté a diez con mis propias manos.Levanta la cabeza. Y mira el whatsapp .

-Vuelve a casa.

- No vuelvo . Es victoria o muerte.

No sabemos qué pasó con el terrorista Mahmud, si está vivo o muerto.

No sabemos qué tratamientos emocionales habrá pasado Yuval Raphael desde que se salvó, pero no tenemos dudas que los debe haber necesitado a menos que esté hecha de acero.

Pues de acero no, es de carne y hueso, pero con espíritu israelí, de empujar hacia adelante, de mirar hacia el futuro, de decirse “no me van a doblegar, no se los voy a permitir”.

Y por eso decidió correr detrás de su sueño y cuando se abrió la posibilidad de participar en “La próxima estrella para Eurovision”, la reality israelí creada para elegir quién representaría a Israel en Eurovision 2025 en Basilea, Suiza, se anotó. Y ganó, con razón. Su voz hace temblar y su simpatía y presencia avasallantes sobre el escenario, eran grandes puntos a favor. Dicho sea de paso, el otro cantante que también tenía muchas chances y finalmente salió segundo, perdió a sus padres aquel 7 de octubre, asesinados por terroristas en el kibutz Beeri.

Probablemente la enorme mayoría de los que votaron por Yuval Raphael dándole el primer lugar en la votación del público, no saben detalles de lo que le ocurrió. En el mejor de los casos sabrán que sobrevivió a la masacre, ya que ha sido ampliamente publicado.

Pero nos atrevemos a estimar que no votaron sólo porque les gustó la canción, sino porque no querían espectáculos de odio, boicots y gritos de antisemitas furiosos contra Israel en el festival. Es que hay que entender: las manifestaciones contra Yuval Raphael en Suiza, los llamados de boicot desde la televisión española y otros antisemitas, no eran sólo contra Israel. Eran a favor de Mahmud. No vemos otra forma de analizarlo.