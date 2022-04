La gente grande y cómo ser rico en las redes sociales

Tengo mi opinión acerca de los usuarios de Facebook y por esta causa los he seleccionado según el interés que despierta en mí su nivel intelectual como sus ideologías políticas. De ninguna manera pienso en discusiones sin sentido, de esas que no llevan a ninguna parte pero que en cambio te estresan desde el cerebro hasta el dedo gordo del pie.

No soy de buscar amigos en esta página porque sí, sino todo lo contrario. Suelo rechazar pedidos de amistad y por supuesto que sin herir sentimientos, al no teclear “aceptar” ya es suficiente. Hay mucha gente a la que no le gusta emitir opinión por lo publicado bajo el mismo artículo en la parte comentarios y sin embargo te manda terribles críticas en mensaje privado o por mail descargándose a piaccere, aunque para bien o para mal me encanta recibir opiniones.

Disfruto contestarles hasta con la discusión más álgida siempre con altura eso sí, que estén a un nivel como para que la “pelea” deje al final algo constructivo o al menos positivo. También separo la paja del trigo. ¿Que quiero decir con esto y como lo hago? Bien, tengo un par de páginas más abiertas en las que distribuyó los temas.

Esto me divierte y publicito así lo que quiero “vender” (lo entrecomillé porque no es precisamente una venta lo que me motiva).

No niego que me gustaría ganar unos manguitos con esto y a quien no, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo. No descarto la posibilidad de buscarle la vuelta, aunque me siento algo “grande” para estudiar algo tan complejo como son los negocios en las redes sociales y hay demasiada juventud peleando por la delantera en esta carrera empresarial por cierto tan competitiva.

Por ahora la paso bien en Facebook y “otros”. Ya hace tiempo que hago solo lo que me gusta rechazando lo que solo me atraería por motivos onerosos.

No soy un tipo que nada en la abundancia, pero a esta altura de la vida sigo al pie de la letra aquel refrán que dice: “es rico aquel que tiene lo que necesita”

Me siento rico porque lo que tengo sirve para poder comprar la felicidad del día a día. No siempre la encuentro, muchas veces tengo que “trabajar” adentro de un lugar medio insalubre como es “el alma y el corazón” pero luego de esforzarme un poco más superar algún bajón llego a la conclusión que hubo ese día mucha gente con motivos gravísimos que no pudieron salir adelante que nunca podrán salir del todo y están en el límite de la desesperanza, sin embargo, la tienen que pelear todo el tiempo.

Allí me repito

Soy una persona rica y vos en “el alma y el corazón”

¿Sos una persona rica?